1.Lig’de ilk sene için çok da kötü değiliz

Kocaelispor camiası ikiye bölünmüş durumda bulunuyor. Bir kısım “bir yıl sonra çıkarız, dünyanın sonu değil” derken bir kısım “Süper Lig’e hemen çıkalım, artık bekleyecek takatimiz kalmadı” diyor

BİZİM YERİMİZ, TRABZON, BEŞİKTAŞ, FENER, GALATASARAY’IN YANIDIR…

Kocaelispor, rahmetli Hüseyin Üzülmez ve ardından da Engin Koyun ile büyükşehir başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında art arda şampiyonluklar kazanarak 1.Lig’e yükseldi. Bunun için camia tam 11 yıl bekledi. Bir an önce, bir zamanlar efsane haline geldiği Süper Lig’e yükselmek isteyenler, en yapıp edip takımın mutlaka bu yıl yükselmesini istiyor. Mevcut kadronun baskılı oyun oynayamaması ve saçma sapan sonuçlar alması, elbette ki endişeleri artırıyor ve güven vermiyor. Devre arasında pahalı transferler yapılarak, takımın önümüzdeki sezon Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon’la yine efsane maçlar oynaması isteniyor.

1.LİG’İN İLK YARISINDA 90 MİLYON GİTTİ… SÜPER LİG’DE 250 MİLYON DA KURTARMAZ…

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, resmi açıklama yaparak takıma şu ana kadar yaklaşık 90 milyon lira harcadıklarını söyledi. Belgelerle ispatladı. 90 milyonun karşılığı, 17 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgi oldu. Yani bu paraya, şu ana kadar sadece 24 puan elde edebildik. Maç başına 1.42 puan aldık. Yine 90 milyon liranın karşılığı olarak 19 gol attık, 20 gol yedik, eksi 1 averajla çarpıldık. Pekala 90 milyon lira ile Süper Lig’e çıkmamız mümkün olabilecek mi ?.. Zor gözüküyor. Play-Off’tan belki. Pekala, bu kadroyla bile Süper Lig’e yükselsek, seneye yapılan transferlerle 250 milyon liradan aşağı bütçemiz olmaması lazım. Bunu kim nereden bulacak ?.. Tabii ki adres yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve onun başkanı Tahir Büyükakın olacak.

YENİL BİR HOCA, ONUN YENİ YENİ TOSUNCUKLARINA TAZECİK MİLYONCUKLARIMIZ GİDECEK…

Bu sene için 90 milyon yetecek mi ?.. Elbette hayır. Devre arasında yeni bir hoca ve yanında getireceği menajerler ve onların kuklası futbolcular, yük üstüne yük bindirecek. Bu ortamda da yıllardır sorumluluğu almayan ve “İsterük” diyen zihniyet, tribünden hocaya da küfür edecek, futbolcuya da. Tribünlere oynayanlar ise onların dediklerini harfiyen yerine getirecek, kesenin ağzını açacak, milyonları çarçur edecek. Bu durumda da ne başkan, ne yönetim, ne de belediye başkanı transfer yaparken çekinmeyecek. Çünkü ‘Halk böyle’ istiyor denecek. Benim de içerisinde yer aldığım, “2-3 yıl sonra Süper Lig’e sağlam adımlarla ve alt yapıdan gelen sağlam adamlarla çıkalım’ diyenler, yine kendi söyleyecek, kendi dinleyecek. Böyle gelmiş, böyle gidecek.