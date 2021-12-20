Genetiği bozuk, kültürsüz ve vicdansız kişilerden neden uzak durmak gerekir?

“Beyin sisteminin açıklığı ve berraklığı, hem bireysel hem de toplumsal özgürlüğü gerektirir. Bireysel veya toplumsal nedenlerle özgürlük kısıtlanırsa, bağımlılık artar, beynin çalışması katılaşıp aksar ve sistemde gerileme olur. Bu duraklama ve gerileme birey ve toplumca yıllar, hatta asırlar sonrası fark edildiğinde şaşırtıcı etki yapar.

Beyin bazı kararları genetik ve kültürel pusulalarla alır. Beynin iyi çalışması ve doğru kararlar alabilmesinde üçüncü pusula görevini de vicdan yapar.”

Bu görüş, ülkemizin ünlü beyin cerrahlarından Prof. Dr. Cengiz Kuday’ın.

Ben okudum, döndüm döndüm bir kez daha okudum.

Her cümle, çok şey anlatıyor.

Bireysel ve toplumsal özgürlükler kısıtlanınca, ne oluyormuş?

Bağımlılık artıyormuş…

Beynin çalışması katılaşıp aksıyormuş ve sistemde gerilemeye neden oluyormuş…

Bu gerileme ve duraklama, birey ve toplum tarafından yıllar, asırlar sonra fark edildiğinde “şaşırtıcı etkiler” yapıyormuş…

“Beynin iyi çalışması ve doğru kararlar alabilmesinde” üç pusula görev yapıyormuş…

*Genetik pusula…

*Kültürel pusula…

*Vicdan pusulası…

Bakın, burası çok önemli!

Hocaların hocası Prof. Dr. Cengiz Kuday’dan ne öğreniyoruz?

Genetiği bozuk, kültürü yetersiz ve vicdanı olmayanların beyni iyi çalışmaz ve bu kişiler doğru kararlar veremezler.

Sözlerinin özeti bu.

Öyleyse, siz siz olun, genetiği bozuk, kültürü yetersiz ve en önemlisi vicdansız kişilerden uzak durun!

Kılıçdaroğlu, iktidarda!

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* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Emeklilere dini bayramlarda iki maaş tutarında ikramiye vereceğim” demişti, AKP iktidarı maaş tutarında değil, her bayramda 1100’er lira ikramiye vermeye başladı.

*Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğumuzda asgari ücret üzerinden asla ama asla vergi almayacağız” demişti, AKP iktidarı son düzenlemede “asgari ücretteki vergiyi” kaldırdı.

Daha ne?

Kılıçdaroğlu ne söylüyorsa, iktidar şipşak yerine getiriyor.

Kendisi şimdilik iktidarda değil, ama vaatleri iktidarda!

Türkiye, bunu da gördü

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Ülkemizde “ezber bozan” bir sürece girildi.

Eskiden bakanlık koltuklarına “işin uzmanı kişiler” oturtulurdu.

Artık bu uygulamadan vazgeçildi.

Baktılar değişen bir şey yok, koltuklara “uzman kişiler” otursa da işler kötü gidiyor, bari bir de “uzman olmayanları” deneyelim dediler.

İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki son değişiklikler, bundan.

Bakanlık koltuğunda, tekstil sektöründe zincir mağazaları olan Nureddin Nebati oturuyor.

Bakan bey, yardımcılığına da çorap üreticisi Mahmut Gürcan’ı atadı.

Bundan sonra böyle.

Var mı itirazı olan?

Günde 3 saat çalışmaya ne dersiniz?

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OKSİJEN’de M. Serdar Kuzuloğlu’nun yazısını okurken dikkatimi çekti.

Uzmanlar, “daha insanca bir çalışma düzenin” peşindeymiş.

İnsanlar, 19.Yüzyıl’da haftada 80 saat çalışıyormuş.

20.Yüzyıl’da bu çalışma süresi haftada 40 saate inmiş.

21.Yüzyıl hayali ise “günde sadece 3 saat” çalışmakmış.

Yani haftada, 6 işgünü düşünülürse 18 saat, 5 işgünü düşünülürse 15 saat…

Yazıyı okurken içimden “tam bize göre” diye geçirdim.

Tam “ense” düzeni!

İtiraf

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İktidar, asgari ücreti yüzde 50.54 oranında artırdı, 4253 lira olarak belirledi.

Bu, bir itiraf!

Gerçek enflasyon oranının itirafı…