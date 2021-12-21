Aslında siyasetçiler değil, iş adamları konuşmalı

Önceki akşam Erdoğan’ın o konuşmasını dehşet içinde izledim.

İzlerken ülkem adına utandım ve de üzüldüm.

Sanki “azarlanması gereken çocuklara” sesleniyordu.

Sanki seslendikleri, bu ülkenin çalışan, üreten, artı değer yaratan, ihracat yapan, milyonlarca kişiyi istihdam eden, ülke ekonomisinin belkemiği iş adamları değildi.

Kırdı, geçirdi.

Havasını attı, kendine göre ağızlarının payını verdi.

İş adamlarını ve sanayicileri “suçlu” ilan etti.

Acaba dünyanın neresinde, bir ülkeyi yöneten kişi, ülkesinin ekonomisini ayakta tutan iş insanlarını böylesine aşağılamıştır?

Şu ifadelere bakın!

“Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum, tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, ama bizim derdimiz bambaşka. Biz, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise ‘Acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir yönetimi iş başına getiririz’, bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek.”

Bu ülkede konuşmak artık yasak mı?

Önce bir konuya açıklık getirelim.

Ülkemizde, bir konuda konuşmak, görüş açıklamak yasak mı değil mi?

Biz, ülkemizin “demokrasiyle” ve “cumhuriyet sistemiyle” yönetildiğini biliyoruz.

Yok, demokrasi de cumhuriyet de artık “kâğıt üzerinde” kaldıysa, başka bir rejime geçtiysek bu resmen açıklansın.

Türkiye’nin getirildiği şu noktaya bakın!

Muhalefet konuşuyor…

Konuşma, çok fena yaparız.

İşadamları konuşuyor…

Konuşma, sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de biliyoruz.

Bir grup aydın, bir araya gelip görüş açıklıyor…

Analarından emdikleri sütü burunlarından getiriyorlar.

Emekli askerler, çok iyi bildikleri bir konuda açıklama yapıyor…

Doğru zindana.

Özgürce yayın yapabilen pek az gazete ve televizyon kaldı, onların tepelerine de her gün “ceza balyozu” iniyor.

Özgür kalemler de, açılan davaların kıskacından kendilerini kurtaramıyorlar.

Tamam da, böyle bir ülkenin “demokrasi ve cumhuriyetle” yönetildiğini söylemek mümkün mü?

Hoş, dünya da bizi artık “demokrasiyle yönetilen ülke” olarak görmüyor.

“Hukukun üstünlüğü” yok…

“Bağımsız yargı” yok…

“İnsan haklarına saygı” yok…

“Devleti devlet yapan kurumlar ve kurallar” yok…

“Basın özgürlüğü” yok…

“Fikir özgürlüğü” yok…

“Girişim özgürlüğü” yok…

“Mülkiyet ve servet güvencesi” yok…

Eee, böyle bir ülkede insan geleceğe güvenle bakabilir mi?

Böyle bir ülkede huzur olur mu?

Ülkeleri kalkındıran iş adamlarıdır, siyasetçiler değil

İşadamları, uzun zamandır konuşmuyorlardı.

İktidar onca hata yaptı, yine de seslerini çıkarmadılar.

Suskunlukları yanlıştı, bunu defalarca eleştirmiştik.

Atatürk’e saldırdılar, tepki vermediler.

“TC”yi silmeye kalktılar, seslerini çıkarmadılar.

“Açılım” deyip, ülkemizin bir bölümünü peşkeş çekmeye kalktılar, yine gıkları çıkmadı.

Şimdi “bıçak kemiğe dayanınca” konuşmaya kalktılar, bilmem Erdoğan’ın azarlaması nedeniyle pişmanlık duyuyorlar mı?

Bugüne kadarki tutumlarını hata olarak kabul edip bir tarafa bırakırsak, ülkeleri kalkındıranlar işadamlarıdır, siyasetçiler değil.

Bu nedenle bir ülkede siyasetçilerden daha çok işadamlarının konuşmaya hakları vardır.

Çalışan onlar…

Risk alıp şirket kuran onlar…

Sürekli yatırım yapan, istihdam sağlayan onlar…

Üretim yapan, ihracat yapan, ülkeye para kazandıran onlar…

Siyasetçinin yaptığı ne?

İşadamlarının kazandığı parayı, yarattığı artı değeri hesapsız kitapsız harcamak.

Siz hiç bir siyasetçilerin iflas ettiğini, ekmeğe muhtaç hale geldiğini, duydunuz mu gördünüz mü?

Şu hale bakın, bizde sürekli tüketen siyasetçi; sürekli üreten, artı değer yaratan, ülke ekonomisini ayakta tutan işadamlarının en basit eleştirisine tahammül edemiyor.

Ne cinsini, ne cibilliyetini bırakıyor…

Ne demiş TÜSİAD?

“İktisat bilimine göre hareket edilsin” demiş.

Özü bu.

Vay efendim, ortada “Nas Suresi” var, sen “bilimden” nasıl söz edersin!

Ben Müslümanım, faiz indirmeye devam edeceğim…

İyi et de, bunca yıldır Müslümanlığınız neredeydi?

Faiz haramsa ve bu Müslümanlığın şartıysa, o halde “sıfır faiz”, hatta “negatif faiz” uygulayan ülkeler var.

Örneğin Japonya, İsviçre ve Danimarka’da “negatif faiz” uygulanıyor…

Britanya, Polonya, İsrail ve Avustralya’da faiz yüzde 0.1…

Singapur’da 0.22, Norveç ve Kanada’da 0.25, Güney Kore’de 0.75…

“Faizi” kıstas alacaksak, şimdi bu ülkeler Türkiye’den daha mı Müslüman?

20 yıldır Kuran’a uyulmuyor da, iki aydır uyulmaya başlamasının sebebi ne?

Sorunları çözememenin, beceriksizliğin sığınma yeri artık “din” mi oldu?

Bu yaklaşımlar, inanın dinimize büyük zarar veriyor.

Din, bu değil!

Müslümanlık, bu değil!

Ben 55 yıllık gazetecilik hayatımda bütün iktidarları yakından izledim, hiç bu dönemde olduğu kadar “dine zarar verildiğine” şahit olmadım.

“Din” adına alınan kararlar, halkı dinden soğutuyor.

Sonuç olarak…

Ülkemizde, konuşması gerekenler, konuşturulmuyor.

Çok az konuşması gerekenler ise hiç susmuyor.

Çektiğimiz sıkıntılar bundan.

Bu ülkeye yazık ediyoruz.

En kısa zamanda normalleşmeliyiz.

Ne yapıp edip bunu başarmalıyız.

Bir kişi, 84 milyondan daha büyük değildir.