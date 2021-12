İstanbul’un hayaletleri

İstanbul… Mavi gökler altındaki altından şehirde yok yok. Masmavi bir boğaz, rengarenk sokaklar, şen çocuklar, göklere yükselen binalar, kargalarla sevgili martılar… En yaşanmışlık akan gözlerden, dünyaya ilk defa bakan gözlere kadar her gözün, her elin, her kalbin kalmak istediği, bırakmak istemediği bir yer burası. İnsanlar hep konuşuyor, daha huzurlu, daha sakin bir yerde hayatımı yeni baştan kurmak istiyorum, buradaki insanlar, trafik beni çok yoruyor diye. Bunu söyleyen kimseler, İstanbul’u sadece trafiği ile tanıyan insanlardır. Oysa İstanbul arabalar silsilesinden çok daha fazlası aslında. Konuşan gözler, hakkında şikayet etmek için huzursuzluklar arıyorsa, o gözler dünyanın en huzurlu adasında bile sinirlenir, hep daha huzurlusunu, daha iyisini hayal eder.

Bu insana nasıl anlatabiliriz ki buradaki denizin güzelliğini, vapurun sesinin verdiği huzuru, sokak simidinin tadını, martıların alaylarını, yaşanan aşkları, dökülen gözyaşını, yazılan şiirleri, boş sokakları, dolu caddeleri, şişko kedileri, yas dolu evleri, mutluluk aktıran yağmurları, hayat veren güneşi… Söyleyin bana nasıl anlatalım?

Su yerine tarih ve ihtişam akıtan gürül gürül bir nehir İstanbul. Unutmayın ki o gürül gürül nehrin üstünde bile birtakım taşlar vardır suyun akışını bozan. Hiçbir şey, hiçbir yer mükemmel değildir. İlla ki kusurlar vardır. Önemli olan, bu kusurlara rağmen güzelliği görebilmektir.

Hiç bilmez, duymayız biz, arada bir rivayetlerden işitiriz ama aslında İstanbul’un milyonlarca hayaleti var. Hiç çıkmazlar onlar buradan. Ayrılmak istemezler güzel şehirlerinden. İstanbul’u biz hep kendimize sahipleniriz ama aslında bu kent hayaletlerindir. Onlar bizden çok daha uzun bir süredir burada yaşar, keyiflerine bakarlar. Aslında çok dikkatli bakarsanız onları görebilirsiniz. Gülmeyin, çok ciddiyim. Gelin birlikte yeni baştan bakalım bu şehre. Siz yalnız iken keyfinizin istediği yerden başlayabilirsiniz ama bugün tur rehberiniz benim. O yüzden bugün sizi ben gezdireceğim hayaletler kenti İstanbul’da.

Turumuza gece vaktinde başlıyoruz. Gelin Caddebostan’da bir yürüyelim sizlerle. Şimdi bakınca lüks evlerin pencerelerinden görkemli avizelerin verdiği ışık görülüyor ama biraz dikkatli olursanız, lüks evlerin kaybolduğunu, onların yerinde mum ışığıyla aydınlanan evlerin var olduğunu görebilirsiniz. İçlerindekihayaletlerin sessiz kahkahaları inletiyor geceyi, denize vuran mehtap karşısında. Ve işte karşımızda turumuzun ilk durağını görüyoruz, Ragıp Paşa Köşkü. Zamanında en bakımlı, en güzel köşktü burası. Şimdi tek bir mum bile yok içeride diye düşünebilirsiniz. Eğer bunu düşündüyseniz size diyeceğim tek şey ‘Siz öyle sanın’ olur. Çünkü sağdaki kuleden sessiz iç çekişler geliyor. Ragıp Paşa hâlâ burada, mehtabın en güzel olduğu gecelerde kulesine çıkıp içkisini yudumluyor. Hâlâ balolarını düzenlemeye devam ediyor. En güzel balolar hep onunkiler. Bu köşk normal İstanbullulara çok hüzünlü ve acınası gözükebilir ama hayaletlerin kenti İstanbulluların en çok sevdiği yerdir. Ragıp Paşa’nın da sevgili evidir aynı zamanda.

Hayaletleri görebilmeyi bir kez öğrendikten sonra hiçbir zaman unutamazsınız. Artık gökdelenlerin yanı sıra tahta evleri ve sokaklarda gezinen silüetleri çok daha rahat görebilirsiniz.

Gezerken gökyüzünü gözleseniz çok iyi edersiniz. Her an Lagari Hasan ve Ahmet Çelebi kardeşlerin uçuş denemelerine şahit olabilirsiniz. Yıllar oldu, hâlâ denemeyi bırakmadılar, hâlâ buradalar.

Sokak köşelerine çok dikkat etmelisiniz. Karşınıza her an bizim için gökleri boyarken bir yandan da İstanbul’u dinleyen bir Orhan Veli çıkabilir karşınıza. O da gitmedi çok sevdiği İstanbul’undan. Hâlâ bizler için gökleri boyuyor. Bir hayalet olmadan önce yazdığı son şiiri hâlâ o diş fırçasına sarılı şekilde cebinde duruyor.

Nazım Bey de hasretini gideriyor İstanbul’u ile. Aklında dizeler, dolaşıyor etrafta. Düşüncelerinden, dünya bakışından dolayı hasret kaldığı şehrinde yazmaya devam ediyor. Keşke okuyabilsek ama biz normallere verilmiyor onların gazeteleri, şiirleri. Pek güvenmiyorlar bize. Bir kez hapsetmiş normaller onların bedenlerini, sırf akıllarından geçenler yüzünden. Serbestler şimdi, ruhları, kalpleri serbest. Bir daha hapsolmaya hiç niyetleri yok…

İlerledikçe, yürüdükçe zamanda bir geriye bir ileriye gidiyoruz gibi geliyor değil mi? Bir bakıyoruz daha Boğaz’ın üzerinde köprüler yok, bir bakıyoruz Ayasofya yeni inşa ediliyor. Ruhu ona yeni yeni veriliyor. Kafamızı döndürdüğümüz anda tahta gemiler ile karşılaşıyoruz. Suyun üzerinden usul usul gidiyorlar. Etrafımızda bir daha dönüyoruz, Fatih Sultan Mehmet dolaşıyor meydanlarda. Gururlu bir baba gibi bakıyor etrafına. Şimdi baktığınızda gördüğünüz koskoca çınarların fidan halini görüp gülümsüyorsunuz.

Cevat Şakir’i göremedik değil mi? O artık Bodrum’un dostlar. Oraya ait. Bir zamanlar buralarda gezerken ayakları, şimdi Bodrum’da yüzüyor. Burada değil ama halen çok sevilir buralarda. Tüm hayalet halkı ile iletişimde. Onu buradan gönderenler ile bile konuşuyor. Onlara teşekkür ediyor. Bir zamanlar büyük kin duyduğu kişilere selamlarını yolluyor. Sonuçta önlerinde sonsuz bir ömür var.

Sokaklar aslında bildiğimizden çok daha kalabalık. Arada tanıdık, hatta çok tanıdık yüzler görürseniz şaşırmayın. Bir de, bugünden sonra İstanbul size iyice kalabalık gelebilir. Haberiniz olsun.

Bugün herkesi göremedik dostlarım. Herkesi bir günde ziyaret etmemiz maalesef mümkün değil ama artık onları istediğiniz zaman gözünüze kestirebilirsiniz. Hatta gördüklerinize benden de selam söyleyin lütfen. Teşekkürler…