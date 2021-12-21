Liyakatı parçalayan bölünmeler

Mahallenin,semtin, ilçenin bir futbol takımı var. Takıma girmek isteyen istekli sayısı çok olunca takıma girebilmek için zorlu bir yarıştan geçmek gerekiyor.

Bu rekabet sonrasında takıma giremeyenler, kendilerinin oynayabileceği bir takım arayışına giriyorlar. Bunlardan bir kaçı bir araya gelip birilerini de toplayıp yeni bir takım kuruyorlar ve orada oynamaya başlıyorlar…

Bir zaman sonra aynı şekilde bir bölünme daha yaşanıyor, yeni takımlar kuruluyor. Artık birden fazla takım olduğu için azıcık topu dürtebilenlerin ya da takımı kuranların gözüne girebilenlerin kadroya girme şansı yükseliyor.

Sonuçta takıma giren oyuncu sayısı artıyor. Her takımda bir iki tane iyi oyuncu oluyor, gerisi kadro sayısını tamamlayan oyunculardan oluştuğu için futbol kalitesi düşüyor. Dolayısı ile de mahallenin ilk takımının gücü de zarar görüyor. O takımda biraz ilerleme kaydedenler takımı terk edip daha iyi takımlara transfer oluyor.

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İşte ülkemizdeki siyasetin durumu da aynen böyle.

Bulunduğu, üyesi olduğu partideki yarışlarda herkese istediği makamı vermek mümkün değil. Bir yere gelemeyince ne yapsın arzusuna ve hırsına engel olamıyor. Kendisinin ön planda olabileceği yeni bir oluşumun peşine düşüyor.

Etrafına bir kaç kişi topluyor. Yeni bir isim buluyor. Yeni bir parti kuruyor. Var olan siyasi partilerin üye sayısı ve oy oranı yanında, yok denecek kadar az bir üye ve oy sayısına ulaşıyor. İyi de bu oy sayısıyla siyaseten elde etmeyi düşündüğü hiçbir hedefi tutturması da mümkün değil.

Seçim zamanının gelmesini bekliyor. Seçim zamanı gelince aradığı hedefe ulaşabilmesi için mevcut partisinin gücü ile mümkün görünmüyor. O zaman başka bir kurnazlık devreye giriyor. Seçimin favorisi olan iki üç partiden birisine yanaşıyor. Diyor ki bizim şu kadar üyemiz şu kadar da oyumuz var. Biz bu seçimde sizinle birlikte hareket etmek istiyoruz.

Artık gücüne göre pazarlığa oturuyor. İşte bize 3-5 milletvekilliği verin. Biz de sizi destekleyelim, partimizin oylarını ize kanalize edelim… Ne yazık ki, o favori partiler de bu dolmayı yutuyor. Halbuki favori partiler bu konuda ilkeli davransa bunların yanaşmasını kabul etmese yok olup gidecekler. Bundan sonra da her önüne gelen kişi veya kişiler, üç beş kişiyi toplayıp bir tabela partisi kurmaya cesaret edemeyecek.

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Günümüzde benzer şekilde milletvekili olmuş tabela partisi başkanları var. Gidip başka partiden milletvekili seçilip, dönüp yine kendi partilerinin başkanlığını yapıyorlar. Bunu siyasi etiğin neresine koyacağız?

Bu ufak tefek partiler, daha önce ayrıldıkları partilerin temel siyasi görüşlerini kendilerinin temsil etiğini öne sürüyorlar. Hatta partiden ayrılıp yeni parti kurmalarının gerekçesi olarak da ayrıldıkları partinin bu amaçları gerçekleştirmekten uzak olduğu gibi iddialar ortaya koyuyorlar…

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Buradan çıkarttığım sonuç şu.

Hiç birisinin vatan millet derdinde olduğuna inanmıyorum. Şahsi konum elde etmek veya eskiden elinde olupta kaybettiği konumunu yeniden elde etmek çabası olarak nitelendiriyorum.

Gerçekten samimi yurtsever hizmet gönüllüsü iseler geldikleri partiyi bölerek gücünü azaltmak yolunda bir takım yönlendirmelerle hareket etmiyorlarsa; kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla birlikte, parti kurmak yerine, temel siyasi görüşlerine yakın olduğu partiye girecek. Orada demokratik siyaset yollarıyla vatan için iyi olacağını düşündüğü ilkeleri hayata geçirmek yolunu seçecek…

Türk siyasi hayatında 89 parti gözüküyor. Bunlardan 14 tanesinin TBMM’de milletvekili var. 9 tanesinin gurubu yok. 12 tanesinin de barajlı seçim sistemi içerisinde yeni yapılacak seçimler katılma yeterliliği dahi yok…

Google’de siyasi partilerin listesi yazıp karşınıza çıkacak olan tabloyu incelerseniz , yukarıda yazdıklarımın doğru olup olmadığı hakkında bir karara varırsınız. Amacım bu suni bölünmeleri ortadan kaldırıp, güçlü siyaset kurumlarının oluşabilmesine katkı sağlayabilmek; umar ve dilerim ki olur…

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Hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bu şekildeki bölünmelerle siyasette gelinen nokta, her alanda olduğu gibi burada da liyakatsizliğin ana kaynağını oluşturuyor. Bu arada aday belirlemelerinde, siyasi parti liderlerinin siyasi ve hizmet yaraşırlığını hiçe saydıklarının da altını çizmeden geçemeyeceğim…