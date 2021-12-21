Döviz kurları yüzünden diş sıkma hastalığı arttı!

Döviz bir artıyor, bir iniyor…

Akaryakıt fiyatları bir artıyor, bir iniyor…

Durum böyle olunca, insanların psikolojisi de bozuluyor…

Önceki akşam bunun en bariz örneğini yaşadık…

Dolar gün içinde 18 lirayı buldu, gece 13 Lira seviyesine indirildi…

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Türk lirasındaki tarihi değer kayıplarıyla birlikte ekonomide bitmeyen hareketlilik, döviz kurlarındaki hareketlilik vatandaşı stresten hasta etti. Yoksulluk arttıkça 'patron hastalığı' olarak nitelenen diş sıkma hastalığı arttı.

Son dönemde ekonomideki yaşanan hareketlilik nedeniyle ‘patron hastalığı’ olarak adlandırılan bruksizm yani dişleri sıkma hastalığının görülme sıklığı arttığı belirtildi.İş insanları, esnaflar, işini kaybetme korkusu yaşayanlar başta olmak üzere birçok insanda görülen bruksizm yüzünden hastalar, dişlerini kırılabiliyor, diş dolgularına zarar verebiliyor, çene eklemi, kulak, baş, yüz, boyun ve sırt ağrıları çekebiliyorlar.

‘UYKUDA OLUYOR’

Bruksizm hakkında bilgi veren DentaLuna Klinik sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız, “Genellikle uyku halindeyken olan bu durumda kişi bunu bilinçsiz bir şekilde yapar ve uyandığında dişlerini sıktığını hatırlamaz ama dişlerinde ve çene kaslarında ağrı hisseder” dedi.

‘YÜZDE 40 ARTIYOR’

Arzu Yalnız, patron hastalığı olarak da tanımlanan bu rahatsızlığın özellikle son aylarda ekonomide yaşanan hareketlilik nedeniyle daha sık görüldüğünü belirterek “Ekonomik sıkıntıların yaygınlaştığı, dövizdeki ani oynamaların yaşandığı, siyasi çalkantıların olduğu dönemlerde iş insanları ve özellikle de patron ve yönetici pozisyonundaki kişilerde bu hastalığın görülme oranında yüzde 40’ları bulan bir artış gösteriyor. Şu anda da benzer bir dönemdeyiz. O nedenle bu sıkıntıyı yaşayıp tedavi için başvuran çok sayıda hastamız var. Çünkü insanlar, büyük bir belirsizlik yaşıyor. Bu belirsizlik ve stres büyük bir şirketin yöneticisinde de küçük esnafta da işini kaybetme korkusu yaşayan beyaz yakalıda da görülebiliyor” diye konuştu.

ÇÖZÜMÜ VAR MI?

Bruksizmin sebepleri gibi tedavisinin de farklılık gösterdiğini aktaran Diş Hekimi Arzu Yalnız, çözümüne yönelik ise şu bilgileri verdi: “Gece diş sıkmanın çözümü için her hastaya özgü yapılan gece plakları kullanılabiliyor. Bu hareketli protez şeklinde, dişlerin üzerine yerleştirilen bir plak. Bu plağı gece kullanmanın dışında bazı hastalarımıza özellikle de kitap okuma, çalışma gibi odak gerektiren işler yaparken de kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kasılma gün boyu devam ediyor. Kasların gevşemesine yönelik tedaviler uygulanabileceği gibi diş problemlerinin hallolması da sorunu çözebilmekte. Hatta kasların rahatlaması için botoks yapılabilir. Dişlerin eski haline getirilmesi için restore çalışmaları yapılabilir. Öte yandan stres için psikolojik destek alınabilmekte ya da bruksizm için ilaç enjeksiyonu uygulanabilmekte. Özet olarak herkeste bunun nedeni ve çözümü farklı.”

İSKELET YAPISINI BOZABİLİR

Bu tür rahatsızlıkların hissedilmesiyle birlikte hemen doktora başvurulması ve en kısa sürede önlem alınması gerektiği uyarısında bulunan Arzu Yalnız, “Aksi halde, diş sıkmayla başlayan rahatsızlık iskelet yapısını bozabilecek boyutlara kadar uzanabilir” dedi.

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Diş Hekimi Arzu Yalnız’ın açıklamalarını ve uyarılarını yukarıda okudunuz.

Bu uyarıları dikkate almakta fayda var…

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İYİ Parti’nin esnaf anketi

İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, sürekli esnaf ziyaretleri yapıyor. Filiz, ilçe teşkilatı olarak Kasım ayında esnaflarla ilgili bir de anket yaptı. Ankette esnaflara neden şikayetçi oldukları soruldu, sorunlarının ne olduğu soruldu. Doğal olarak hepsinin durumu kötü… Zaten bu ekonomik krizde durumlarının iyi olduğu beklenemezdi. Filiz, anket sonucunu ziyaret ettiği Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş’a verdi. Durmuş, bu anket sonucunu iyi inceleyip, iyi değerlendirmeli diye düşünüyorum. Aslında Başkan Filiz, anketin bir fotokopisini de basınla paylaşsaydı iyi olurdu.

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En çok banka kartı ve ehliyet kaybettik

Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi bir haber servis etti… Kocaeli’nde unutulan eşyalar Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca muhafaza ediliyor. Kayıt altına alınan ve tutanakla sahiplerine teslim edilen eşyaların arasında en çok banka kartları ve ehliyet bulunuyor. Normal bir durum… Eskiden nüfus cüzdanları ilk sıradaydı, şimdi banka kartları… Her bir vatandaşta birden fazla banka kartı var… Birçok insan, banka kartlarıyla hayatını idame etmeye çalışıyor… O karttan çekip, diğer kartın borcunu kapatıyor… Zaten bu durum, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetliyor…

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İzmit Şiir Günleri’nde şair Ahmed Arif anılacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Aydili Sanat Derneği ‘İzmit Şiir Günleri’ ile her ay Türk Edebiyatı’na katkı sağlamış usta şairleri anmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aydili Sanat Derneği Üyeleri Ümit Salih Bolol ve Ebru Turan’ın konuşmacı olarak katılacağı İzmit Şiir Günleri etkinliğinde Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden şair, gazeteci Ahmet Arif anılacak.

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“Hasretinden prangalar eskittim” şiiriyle hafızalarda yer edinen usta şair Ahmed Arif, yarın saat 18.00’de Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde anılacak. İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olan anma programına tüm İzmit halkı davet edildi.

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