Arap’san ev var, Türk’sen eski ev var…

Ekonomik kriz, inşaat maliyetlerinin artışı, istikrarsız döviz kuru derken ilimizde yeni proje yapılmaz oldu. Yıllardır tek bir çivi çakmayan müteahhitler var. Kocaeli’de ev stoku azaldıkça azaldı.

Evlenecekler ya da yeni ev alacak vatandaşlar ya ev bulamıyor ya da bulduğu evi almaya parası yetmiyor.

Kocaeli’de ev fiyatları arttıkça artıyor…

Lüks ve prestijli projeler, genelde Arap müşterileri satılıyor. Emlakçılar da mal sahipleri de satışlarını Araplara yapmayı tercih ediyor. Taşınmazlarını daha yüksek fiyatlara satmak için Arap müşteri avı yapılıyor.

Sapanca, Kartepe, Başiskele ve İzmit ilçelerinde pek çok prestijli proje Arapların eline geçmiş durumda.

Lüks ve görkemli konutlar Araplara kalırken yatırım amaçlı kullanılmaya müsait küçük ya da eski evler de Türk vatandaşlarına kalıyor. Onları da daha çok İstanbullular alıyor.

Kocaelili Türk vatandaşlara ise sokak sokak gezerek ev aramak kalıyor. Vatandaşlar ise, Arap müşteriler ve Türk yatırımcılar yüzünden yükselen ev fiyatlarından şikâyetçi. Yabancılara taşınmaz satışıyla ilgili yeni bir karar alınması ve bu olumsuz tablodan uzaklaşılmasını istiyor.

Kendi ülkesinde turist olan vatandaşlar, Araplarla aynı binalarda yaşamanın zorluklarını da göz ardı etmiyor.

Gerek hijyen gerekse toplum kurallarına uyum konusunda Türkiye’ye ayak uyduramayanlarla aynı yaşam koşullarını paylaşmak istemeyenler de sahip oldukları evleri satmak zorunda kalıyor.

Kibarca ifade etmeye çalıştığım bu mevzu aslında son derece önemli. Kendi yurttaşlarımız geleceklerini bankalara bloke ettirip ev almaya çalıştıkça ev fiyatları Arap müşteriler yüzünden arttıkça artıyor.

El üstünde tutulan, kuş sütüyle beslenen, yemeklerini bile ellerimizle yedirdiğimiz Araplar, zaman zaman kendilerini Türk toplumunun üstünde gördüklerini ifade eden çabalar içerisine giriyor.

Şehrin en güzel yerlerinde yemek yiyen, en güzel yerlerinde oturan, en güzel arabalarla gezen Arap vatandaşlar artık göze batmaya başladı. Bu durumun sonu pek iyi görünmüyor….

Hadi bakalım stokçular, serin şu ürünleri tezgaha

Dolar 9 Lira-10 Lira-11 Lira….

Dolar 18 Lira…

Seyir böyle olunca kendini emniyete almak isteyen gıda ve elektronik toptancıları ürün frenine bastı. Daha önce aldıkları stok ürünlerini piyasaya gıdım gıdım sürdü. Fahiş zamların ardından ise mağazalara ürün göndermeyi kesti.

Mağaza görevlilerinin asli görevi ise, etiket değiştirmek olmaya başladı. Aldığınız ürünü ertesi gün aynı paraya alamaz oldunuz. 2-3 bin TL’ye satılan cihazlar 10-12 bin TL’ye yükseldi.

Daha da yükseleceğini düşünen stokçular ise mallarını depolara kapattı. Kendilerince haklılar. Onlar da ticaret yapıyor ve sattığı ürünü aynı fiyata alabileceğini tahmin ettiği için stokta tuttu.

Eee…

Şimdi ne olacak?

Dolar 18 TL’den bir gecede 12 TL’ye düştü. Daha zam yapan toptancı, sakladığın ürünleri şimdi indirimli verebilecekmisin?

Yok yokkk…

Satamazlar. Asıl şimdi satamazlar. Bugün indirimli ya da mevcut fiyatta malını satsa yarın aynı malı kaça alacağını bilemeyecek. Bu süreç birkaç hafta böyle devam eder diye düşünüyorum.

İnşallah bu yaşanan olaylardan ders çıkartılır ve stokçuluğun ne kadar riskli bir durum olduğunu anlarlar…

Prof. Dr. Gencay Vazotçu Yunus Emre’yi anlatacak

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen “Bizim Yunus” başlıklı konferans yarın Kocaeli Müzesi Konferans Salonu’nda yapılacak. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gencay Vazotçu’nun sunumuyla yapılacak olan konferansın başlama saati ise 14.30 olarak belirlendi.