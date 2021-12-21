Bak Murat hoca…

Soyadınla dalga geçmek değil niyetim…

Ama galiba sen bizim aklımızla dalga geçiyorsun…

Bu camia rahmetli Nur Germen, Azmi Kansak, Doğan Hakyemez’leri görmüş bir camiadır…

Nasaş ile Süper Lig’lerde efsane bile olmuştur…

Küme düşmesine rağmen adını altın harflerle yazdırmıştır…

Şimdiki Ülker Fenerbahçe’nin ilk lisans tescili Nasaşspor’dur…

Sonra Kocaelispor kadın ve erkek…

Sonra Tüpraş…

Petkim…

Bu isimlerle basketbol liglerinde fırtına gibi esmiştir…

Banıyorum bunlar sana anlatılmıyor…

O halde ben anlatayım…

Mustafa Denizli Kocaelispor’u çalıştırırken Beşiktaş karşısında alınan 7-1’lik ağır yenilgi sonrasında ‘Benim için 1-0 ile 7-1’lik yenilginin farkı yoktur’ demişti…

Çok güzel bir sözdü bu…

Şimdi sen kalkmışsın, “20 sayı fark yesem bırakırım, az farklı yenilgiler nedeniyle niye bırakayım ki ?” diyorsun…

Seni tanınmam etmem…

Karakterini bilemem ve zaten beni de hiç ilgilendirmez…

Ben sonuca bakarım…

Takımın geçen yıl neler yaptığını biliyorsun…

Bu kentin spor kültürü, senin bu kadar başarısız olmana rağmen laf salatası ile oyalamana prim vermez…

Ahmet Murat Yolcu…

Kendini iyice mahcup etmeden bırak…

Biz kendi bayımızın çaresine bakarız…

Kağıtspor hocasız kalmaz…

Bu kentte o görevi yapacak öyle çok hoca var ki…

Hakan Söylemez…

Hakan Kocakurt…

Hatta hatta Cengiz Kahraman…

Sinan Us…

Ama, dua et ki, bizimkilerin haberi yok…

Sana son sözüm:

‘YOLCU’dur Abbas, bağlasan durmaz !..