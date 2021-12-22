Engin Koyun’un basın toplantısından anekdotlar…

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, son zamanlarda sık sık basın toplantıları yapmaya başladı. Bence geç kaldı. Her hafta basının karşına çıkmalı ve gerekli bilgileri vermeliydi. Büyük kulüp ve onun başkanı böyle olur…

Neyse…

Toplantı notlarına baktım, Engin Koyun’un Mustafa Reşit Akçay konusundaki tutumu sürüyor…

Taviz vermek istemiyor…

“İstemezük”çülere kafa tutuyor…

Zor ama bence doğru bir yol bu…

Yani yönetim kurulu ve başkanın, sağdan soldan gelen baskılara boyun eğemeyeceği anlamında gayet olumlu…

Kulübü yönetenin yönetim kurulu olduğunu göstermesi açısından isabetli…

Ancak bir de işin gerçek yönü var…

Şu an için Mustafa Reşit Akçay, ezici, baskılı oynayan ve başarılı bir takım orta koyamadı…

Hocaya futbolcuların güveni kalmamış bir görüntü ortaya çıkıyor…

Sık sık kadro değişimi ne Kocaelispor’a ve ne de disiplini ile tanıdığımız Akçay’a yakışmıyor…

Tabii sakatlık ve kart cezaları dışındaki zorunlu değişiklikler hariç…

Bunun adı kesinlikle istikrar olamaz…

Tabii 19 takım içerisinde lige en dezavantajlı başlaşan takım kesinlikle Kocaelispor’dur…

Manisa direkt yükseldi..

Eyüpspor direkt lükseldi…

Kocaelispor 1.Lig’e Play-Off’tan yükseldi…

Yani rakipler dinlenmişken, düzgün bir kamp ortamı yaşamışken, Kocaelispor transferlerini geç yaptı ve takımı da baştan aşağıya değiştirdi…

17 transfer yaptı…

Daha da yapacak…

Hoca da hastaydı, sezon başı takımın başında olamadı…

Bu ortamda da hemen başarı gelmesi mümkün değildi…

Ancak yönetim kurulu burada kritik bir hata yaptı…

Önceki akşamki basın toplantısında başkan Engin Koyun “Biz hemen çıkarsak küme düşeriz” demeye getirdi…

Ama keşke bunu sezon başında ve yine böyle açıkça söyleseydi…

Kamuoyunun karşısına çıkaydı ve “Arkadaşlar bu sene deneme senesi, tecrübe senesi, gelecek yıl Süper Lig’e çıkarız ve asansör takım olmayız” deseydi…

Kimse de bu kadar yükselmez ve beklentiye girmezdi…

Maalesef bu kulüpte böyle bir gelenek yok…

Her başkanın yaptığı gibi “Maya tutarsa, neden olmasın?” taktiğiyle hareket etti, şansını denedi…

Yani bu sezon da şampiyonluğa oynasaydık, bunu prim olarak kullanacaktı…

Bu da bir nevi kumar ve riski var… Ama olmayınca da işte böyle tepkiler olabiliyor…

Yine de hakkını yemeyelim, sezon başında ““Bizim bir projemiz var, Altınordu gibi genç ve yetenekli bir takım kuracağız” dedi… Bu da “Hemen Süper Lig’e yükselmeyi planlamıyoruz, geleceğe yatırım yapıyoruz” anlamına geliyor…

Ancak alınan yaşlı, işi bitmiş yabancılar da bu projenin bir parçası olamaz…

Yine önceki akşamki bir hatalı açıklaması da Dino ile ilgiliydi…

Hala Dino’yu takımın üzerinde tutmak ona da, takıma da haksızlıktır…

Dino o golleri tek başına mı attı ?..

Bunu bir başkanın söylemesi tabii ki sakıncalı bir yaklaşımdır…

Dengeleri bozmuştur ve bozmaktadır…

Dino bu markadan ve camiadan daha büyük değildir…

Bu adam hepimize “amatörsünüz” dedi…

Özür diledi takıma döndü, 9 gol atınca da sevinçlere bile katılmayarak, taraftara sırtını dönerek gerçek ‘yüzünü’ gösterdi…

Çünkü kendine güveni sıfır…

Karakterini golleriyle ortaya koyuyor…

Onun dışında yok…

Böyle lider olur mu ?..

Neyse toplantı geride kaldı…

Ama sık sık tekrarlanmalı…

Böyle şeffaf açıklamalar devam temeli…

Ama zamanında ve yerinde…

Dua edelim de, tam destek verdiği Mustafa Reşit Akçay eski haline dönsün, o zaman tadından yenmez…

Korcan size ne yaptı yaa, böyle vefasızlık olur mu ?..

Bu maçın tartışmasız iki adamı vardı:

Korcan ve Diop…

Siz neden söz ediyorsunuz ?..

Korcan’ın kurtardığı golleri bir görün bakalım…

Hafızanızı mı kaybettiniz ?.

Bu sezonun inanılmaz en iyi adamıdır Korcan…

Hep Dino öne çıkarıldı…

Gol attı diye…

Ya Korcan olmasaydı…

Dino’nun gollerinin değeri kalır mıydı ?..

Ama siz bir adamı ‘Gereğinden fazla’ göklere çıkarırsanız, olacağı budur…

Korcan da hedef haline gelir…

Korcan bu sezonun en başarılı adamlarından biridir…

Vefasızlık yapmayın…

Ama bn inanıyorum ki, bu bir yerlerden kurcamalı bir tepkidir…

Uyanık olun…

Nokta…

Ana babasının elinden tutarak yalın ayak Türkiye’ye gelip yaşamaya çalışan çocuklar ‘terörist’ olabilir mi ?..

İzmit sokaklarında en çok gördüğümü şey, Suriyeli aileler…

Parası olan var olmayan daha çok…

Çaresiz…

Bitap…

Genelleme yapıp bunların tamamına ‘terörist’ diyen bir zihniyet insan olamaz…

Maalesef bunu duyuyorum…

Ana babaları büyük, ne derseniz deyin, adamlar zaten bitmiş…

Etkilenmiyorlar bile…

Aralarında ajan provokatör olabilir mi ?..

Olur…

Ama küçük bir çocuğun, bebeğin masumiyetinden nasıl şüphe edersiniz ?..

Siyaset gözünüzü nasıl kör etti böyle ?..

Unutmayın ki, bu çocuklar da okuma-yazma öğreniyorlar ve yazdıklarınızı okuyorlar, söylediklerinizi dinliyorlar…

Bu ülkeye son 150 yıldan bu yana sadece Suriye’den mi insan geldi ?..

Yapmayın…

Çocukları ayırın…

Çocuklara kıymayın…

“Çocuklar ölmesin…

Şeker de yiyebilsin demiş koca şair… (N.H.)…”

GÜNÜN SÖZÜ:

Ondan çok etkilendim. Bir göçmenin herhangi birinden iki kat fazla çalışması, asla vazgeçmemesi gerektiğini babamdan öğrendim…

ZINEDİNE ZIDANE

GÜNÜN FOTOĞRAFI: