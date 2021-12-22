İyi de, bu iş “ağa ile marabasının hikâyesine” dönmedi mi?

Hikâyeyi bilirsiniz…

Ağayla marabası, ağanın en güzel atının koşulduğu en güzel arabasıyla kasabaya inmektedirler.

Ağa arabadadır, maraba ise atının yanında yürümektedir.

Yerde taze bir b.k kümesi görürler, üzerinde sinekler uçuşmakta, etrafa koku salmaktadır.

Ağa, marabayla alay etmek ister.

“Maraba” der, “şu b.ku ye, atla araba senin olsun, sen bineceksin ben yürüyeceğim…”

Maraba, ata bakar, arabaya bakar, ağaya da zaten gıcıktır, oturur midesi bulana bulana b.ku yer.

Ağa iner, artık atın ve arabanın sahibi marabadır, maraba arabaya biner, ağa atın yanında yürümektedir.

Ağa bozuktur, en güzel atını ve arabasını marabasına kaptırmıştır.

Kasabaya giderler, dönüş yolunda, bu defa maraba ağaya takılmak ağadan intikam almak ister.

“Ağa ağa” der, “bak sen yerdeki şu b.ku ye, atını ve arabanı geri al!”

Ağa yol yürümekten yorulmuştur, bitkin haldedir, sonra köyde kendisini bu halde görenlere ne diyecektir, teklifi kabul eder.

B.ku yer, atını ve arabasını geri alır.

Köye girerlerken, atın yanında yürüyen maraba ağaya seslenir: “Köyden çıkarken at ve araba senindi, yürüyen bendim. Köye girerken at ve araba yine senin, yürüyen yine ben. Ağam iyi de biz bu b.ku niye yedik?”

Adına “faiz artışı” denmeyerek, yine faiz artışı yapıldı

Pazartesi akşam televizyonda Erdoğan’ı dinlerken bu fıkra aklıma geldi.

İki aydır, “Nas” dediler, “Faiz haramdır” diye tutturdular, “Faiz neden, enflasyon sonuçtur” diye kafa ütülediler…

Piyasalar allak bullak oldu.

Fiyatlar fırladı.

Mal bulunamadı, fiyatlama yapılamadı.

Üretim ve ticaret durma noktasına geldi.

Yurt dışından, sınır komşumuz ülkelerden gelenler, “çekirdek parası kadar ucuzlayan” ürünlerimizi yağma etti.

Pek çok esnaf, tüccar, sanayici “iflas noktasına” geldi.

Sonra önceki akşam bir baktık, “örtülü faiz artırımı”!

Efendim, parasını Türk Lirası’nda tutanlara, eğer aynı dönemde döviz kuru daha yüksek olursa, aradaki fark ödenecekmiş.

“Aradaki fark” ne?

Mevduat sahibinin bankaya yatırdığı paranın faizi değil mi?

Ekonomistlere değil, sokaktaki vatandaşa sorun, o bile aradaki farkın “faiz” olduğunu söyler.

Bunu adı, “örtülü faiz artırımı”dır.

Bunun adı, başka bir ifadeyle “dövize çevrilebilir mevduat”tır.

Bunun adı, “Türk Lirası faiz sistemini, dövize bağlamak”tır.

Bunun adı, “dövize endeksli bono satmak”tır.

Özetle…

Adına “faiz artışı” denmedi, ama faiz dolaylı olarak resmen artırıldı.

Ayıp olmasın diye klasik “U dönüşü” yapılmadı da, “makyajlanmış bir U dönüşü” tercih edildi.

Yine birileri soygun yaptı

Bunun ötesinde…

Dövizin ani yükselişi ve ani düşüşü sürecinde, operasyondan haberi olanlar ve operasyonu tahmin edenler, bir kez daha soygun yaptı, bir kez daha köşeyi döndü.

Açıklama yapılır yapılmaz, ellerindeki dolar ve Euro’yu yüksek fiyattan, 17-18-19 liradan Türk Lirası’na çevirdiler, sabah saatlerinde de 11- 12 liradan tekrar dolar ve Euro topladılar.

Eski DÇM’yi ısıtıp bir kez daha önümüze koydular

DÇM, “Dövize Çevrilebilir Mevduat” demek.

Kimisi bu sisteme DEM, yani “Dövize Endeksli Mevduat” der.

Aynı şey.

Bizim yaştakiler hatırlar, bu sistem yeni değil.

Cumhuriyet tarihinde başka hükümetler tarafından da uygulanmıştı.

Hem de birkaç kez.

Her defasında devletin kasası boşaldı, milletin sırtına büyük yük oldu.

DÇM, Türkiye’de ilk kez 1960’larda gündeme geldi, “dışarıdan döviz girişini teşvik etmek amacıyla” uygulanmak istendi.

Merkez Bankası, bu hesaplara “kur farkının hazineden karşılanması” garantisini verdi.

1967’de ilk kez uygulamaya konuldu.

Yurt dışındaki işçiler ve ihracatçılar, bu model çerçevesinde ilk hesaplarını açtılar.

Türkiye piyasalarına 3.5 milyar dolar girdi.

Sonra baktılar ki, devlet hazinesine yük biniyor, para arzı artışına ve enflasyonun hızlanmasına neden oluyor, uygulamaya önce sınırlama getirdiler, sonra tamamen kaldırdılar.

Aynı model, 1974-1977 yılları arasında Süleyman Demirel tarafından da uygulandı, yine başarısız oldu.

1977 yılının ilk aylarından sonra yeni hesap açılması yavaşlamaya başlayınca Merkez Bankası ve bankalar, eski DÇM'lerin vadesi gelenlerinin paralarını geri ödemede zorlanmaya başladı.

Hazine'nin DÇM ödemelerini yapamaz duruma gelmesi sonrası, sistem 1978 yılında sonlandırıldı.

Borçlar, devletin sırtına yük olarak kaldı.

Yine aynı yıl, yani 1978’de, DÇM sağlayan bankalar, Türkiye ekonomisi üzerinde belirleyici söz sahibi olmaya ve IMF koşullarını IMF olmadan dayatmaya başladılar.

Sonunda hükümet IMF’nin kapısını çalmak zorunda kaldı

Türk Lirası devalüe edildi, ancak bu işlem için geç kalındığı anlaşıldı.

Sonunda da çok bilinen “24 Ocak kararları”na neden olan büyük kriz yaşandı.

Bu kriz, 80’li ve 90’lı yıllarda “kronik enflasyonlara” neden oldu.

Özal, DÇM’ler için ne demişti?

DÇM’lerin ödemesi, Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde, 1984-1989 yılları arasında yapıldı.

Özal, o dönem gazetelere verdiği demeçlerde, DÇM’leri “bilgisizliğin vesikası” olarak değerlendiriyor ve şöyle diyordu:

“İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız kitapsız hatalar yaparak, gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmaz. 84-89 arasında bu ödemeleri yapmasaydık aile başına herkese 1 milyon TL para ödeyebilirdik. 9 bin ilave okul, 900 orta boy fabrika, 500 hastane ve 4 bin km otoyol daha yapardık. 100 bin insan iş sahibi olabilirdi. İşte geçmişin hatalarının bir topluma ne kadara mal olduğunun basit bir bilançosu budur.”

Özal, yine o dönemde değişik gazetelerde çıkan demeçlerinde DÇM ile ilgili şunları söylemişti:

*"Benim memurum, işçim, esnafım diyenler, DÇM'nin yükünü vatandaşın sırtına yıktılar, orta direğin sırtına yıktılar. Bu borcu siz ödediniz"

*”1970li yıllarda o zaman kendilerini akıllı, uyanık sananlar böyle bir yol buldular. Tam 221 bankaya borçlandık ve Türkiye bunları ödeyemedi.”

Döndük dolaştık yine aynı sisteme sarıldık

Dünkü adı, DÇM (Dövize Çevrilebilir Mevduat) veya DEM (Dövize Endeksli Mevduat” idi.

Bugün adına KKM, yani “Kur Korumalı Mevduat” dediler.

Adları farklı, sistem aynı…

Geçmişte 1967 ve 1974’te iki kez denendi, devlet hazinesi çöktü, bedelini millet ödedi.

Geçmişten ders almadık, sonucunu bile bile aynı modeli yine milletin önüne koyduk.

Bu model, zengini daha zengin, fakiri daha fakir etme modeli.

Dahası…

Bu model, fakirin parasıyla “zengini daha zengin etme” modeli.

İktidar, son kozunu oynadı.

Demek, bu kadar çaresiz.

Aynı hatayı yapıp, farklı bir sonuç beklemek mümkün mü?