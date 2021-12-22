Necip Fazıl’ın gözüyle MENEMEN OLAYI…

23 Aralık 1930 tarihinde, “Derviş Mehmet” adı verilen biri, çevresindeki müritleriyle ve silahlı olarak Menemen’e geliyor, bir camiye girerek “Mehdi” olduğunu söyleyerek, tekbir sesleriyle Menemen sokaklarında dolaştıktan sonra Belediye Meydanı’nda halkı yeşil sancak altında toplanmaya çağırıyor.

Sonra zikre başlıyor.

Meydana önce Yüzbaşı Fahri bey geliyor. Niçin toplandıklarını soruyor. “Derviş” Mehmet; “Ben Mehdiyim! Şeriatı ilan ediyorum. Bana kimse dokunamaz! İzmir-Bergama yolu adamlarım tarafından tutulmuştur. Yolumdan çekil!” diyor.

Yüzbaşı, kalabalığın dağılmasını söylüyor ama dağılmıyor.

Daha sonra birkaç askerle meydana gelen Asteğmen Kubilay, teslim olmalarını istiyor. Ancak, açılan ateşle vuruluyor. Daha sonra da başı gövdesinden ayrılarak Menemen sokaklarında gezdiriliyor.

Sonra, Derviş Mehmet ve müritleri yakalanıyor ve İstiklal Mahkemesi’nde yargılanarak idam ediliyorlar.

Olayın özü bu.

O tarihte “Hakimiyet-Milliye” gazetesinde yazı yazan Necip Fazıl, 1 Ocak 1931 tarihli yazısında; “İrtica, yatağımızın başucundaki bir bardak suya karıştırılan zehirdir” dedikten sonra, “Kubilay’ın katili Derviş Mehmed’in Menemen kapılarına sokuluşu gibi, uykumuzu bekler ve ayaklarının ucuna basa basa gelir” diye ekliyor.

5 Ocak 1931 günkü Hakimiyet-i Milliye gazetesindeki ikinci yazısının sonunda şöyle yazıyor;

“Türkiye nüfus kütüklerindeki softa ve mürtecinin yeşil kanını kurutacaksın. Bu kadar!”

Necip Fazıl o dönemde Cumhuriyet’e ve Devrimlerine bağlı, irticaya karşıdır!

* * *

Cumhuriyet, onurlu bir özgürlük savaşı sonunda kurulan bir DEVRİM dir. Ve her devrimin bir “Karşı Devrim” tarafı vardır!

İngiltere ve ABD başta olmak üzere Kafkaslar ve Ortadoğu petrollerinde gözü olan Batılı devletler, Cumhuriyet yönetimini zaafa uğratmak ve yıkmak amacıyla, ülke içinde bir dizi isyan olayına doğrudan ya da dolaylı olarak destek vermişlerdir.

Örneğin; Şeyh Sait isyanı, İngiliz ajanlarının kışkırtması ve silahlarıyla gerçekleşmiştir. Tarihi belgeler bunu kanıtlıyor.

Emperyalistler, yüzyıllardır bir arada yaşayan insan topluluklarını “etnik, dinsel ve mezhepsel” farklılıkları kaşıyarak bu isyanların itici gücü olmuşlardır.

Osmanlı’nın yıkılışında büyük rolü olan Lawrens gibi, her dönemde ve her olayda yeni Lawrens’ler kullanılmıştır!

Anadolu topraklarında, farklı inanç, mezhep ve etnik kökenden insanlar bir arada barış içinde yaşayabilmişler.

13. yüzyılda bu topraklarda yaşayan Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi Allah ve insan aşkı ile dolu yüce insanların öncülüğünde, HOŞGÖRÜ kültürü ile yaşamışlar.

Halkın halka düşmanlığı olamaz.

Ama o halkın yaşadığı topraklarda gözü ve çıkarları olan emperyalistler ve yerli işbirlikçileri, ahlaksızca bir kavga düzeni kurmaya çalışırlar!

Farklı olana düşmanlığı, çocuk yaşta insan beyinlerine sokmaya, onları yalanlarla beslemeye çalışırlar.

Yaşanan kavganın bedelini de yine o insanlar ödetirler!

Emperyalist işgal döneminde İngiliz ve ABD yönetiminde “köle düzeninde” yaşamayı telkin eden, Kurtuluş Mücadelesi’ne katılanları “hain” olarak yaftalayan, din adamı kılıklı nice emperyalist kölesi vardır!

Ne yazık ki, bu tarihi gerçekler saklanır ve insan beyinleri yalanlarla çürütülür.

Oysa, farklılıklara saygı duyarak, İNSANCA ve BARIŞ içinde yaşamak mümkündür.

91 yıl önce, hunharca katledilen, “Devrim Şehidi” KUBİLAY’ ı rahmet ve saygıyla anıyorum.