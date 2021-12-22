2022 yılında da vergi ve harç miktarları belimizi bükecek!

Önce pandemi vatandaşın belini büktü…

Sonra da ekonomik kriz vatandaşın belini büktü…

Her ikisi de vatandaşın belini bükmeye devam ediyor…

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Hükümet ilginç bir yöntemle döviz kurunu belli bir miktar düşürdü..

Kurun ateşini sürdürdü…

AKP iktidarı, döviz mevduatlarına DEVLET garantisi getirdi.

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Şu sıralar dövizle yatıp, dövizle kalkarken, yeni yılda bizleri yine zamlı tarifeler bekliyor…

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı bir dizi tebliğ ile harçlar, emlak, çevre temizlik ve özel iletişim vergileri ile Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalara zam yapıldı.

Tebliğlere göre; 2022 yılı için geçerli yüzde 36.2'lik yeniden değerlenme oranına rağmen, emlak vergisi yüzde 18.1; motorlu taşıtlar vergisi ise yüzde 25 artırıldı.

Size yeni ücretlerden bahsetmek istiyorum.

PASAPORT ÜCRETLERİ…

l 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309.40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452.30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738.40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478.30 lira oldu.

MOBİLDE 117 LİRA

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu vergi 117 lira oldu. 2021'de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olacak. Tutar 2021'de, büyükşehirlerde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruştu.

KAYIP KİMLİK İÇİN 75 LİRA

Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 4 milyon 814 bin 234 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 132.30 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 176.70, katma değer vergisi beyannamesinde 87.30 lira olacak.

Noter kağıdı 25, pasaport 225, değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37.5, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75, sürücü belgeleri 280, motorlu araç tescil belgesi 250, yabancı çalışma izni belgesi 160 lira bedelle temin edilebilecek.

MAHKEME HARÇLARI…

Mahkemeye başvurma harçları 37 liradan, icraya başvurma harçları 80.70 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 lira olacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 370.40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 1116.90 lira olarak uygulanacak.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ…

-32 bin TL'ye kadar yüzde 15

-70 bin TL'nin 32 bin TL'si için 4800 TL, fazlası yüzde 20,

-170 bin TL'nin 70 bin TL'si için 12.400 TL, fazlası yüzde 27,

-880 bin TL'nin 170 bin TL'si için 39.400 TL, fazlası yüzde 35,

-880 bin TL'den fazlasının 880 bin TL'si için 287.900 TL, fazlası %40.

ENGELLİLERE ÖTV İSTİSNASI

Engelli kullanımı için araç alımlarındaki ÖTV muafiyet matrahı yüzde 36 arttı. Buna göre; motor silindir hacmine bakılmaksızın, her türlü vergiler dahil bedeli 450 bin 500 liranın altında olan taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan, malul veya engelliler tarafından, 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu. Bu istisna daha önce bedeli en fazla 330 bin 800 lira olan araçlar içindi.

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Yukarıda size yeni gelecek zamlarla ilgili bilgi verdim…

Yani anlayacağınız, yeni yıla yine zamlı tarifelerle uyanacağız…

Yine olan vatandaşa olacak…

Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle 2020 ve 2021 yılı, iyi geçmedi…

2022 yılının da iyi geçeceğine dair umutlar az gözüküyor…

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Tüketici güven endeksinde

oklar aşağıyı gösteriyor!

Çok tartışılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksini açıkladı. Kasım ayında 71,1 ile 2004'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, aralıkta ise 68,9'e düştü ve tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Ekonomik kriz devam ederse, iktidara güven azalmaya devam ederse, tüketici güven endeksi aşağıya doğru inmeye devam edecek gibi görünüyor.

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MTV’ye yüzde

25 zam kesinleşti

Yeni yıla girmeden zamlar gelmeye başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de artış yaşanacak. MTV yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Geçen seneki zam oranı ise yüzde 9.11 olmuştu… Bu da gösteriyor ki, geçen yılki ekonomi, bu yıldan daha iyi imiş.

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Başiskele’de Yüksekte

Çalışma Eğitimi…

Geçtiğimiz hafta Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ayşe Saral, belediye personeline “Yüksekte Çalışma Eğitimi” verdi. Eğitimde; Yüksekte çalışmanın kuralları, düşmeye neden olan faktörler, düşmenin nedenleri, yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler, yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri, alınması gereken önlemler ile yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular hakkında teorik bilgiler verildi. Eğitimin ardından personel sınava tabi tutuldu. Şimdiye kadar hiçbir belediyede “Yüksekte Çalışma Eğitimi” verildiğini görmedim. Dikkat çekici bir eğitimdi…