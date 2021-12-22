Cehennem adasında genç Türk kızı…

Girit…

Atalarımızın at oynattığı güzel ada.

Türkiye’ye göçtükten sonra birçok insanın çocuklarına, torunlarına güzel anılarını anlattığı, iz bırakan topraklar.

Çocukluğumdan beri çok merak ediyordum. En sonunda bir gün yolumuz düştü. İyi ki düşmüş.

Atalarımızın bıraktığı derin izleri gördük, kokladık yaşadık.

Bizim yavaş yavaş yaşam kültürümüzden uzaklaştırıp arkalarda bıraktığımız, kökümüze ait yemek dahil, her türlü yaşam motifinin günlük yaşamda etkinliğini hayranlıkla, biraz da hayretle izledik.

Çok renkli, biraz da geçmişimizle bağlantı taşıyan yabancı ülkelerde, size rehberlik eden çok önemli. O konuda çok şanslıydık. Kökeni Giritli, turizmci, gazeteci yazar İzmirli rehberimiz, bize her konuda bu adanın tadını tattırdı.

REHBERİN SÜRPRİZİ

Önceden bize verilen gezi programını biliyorduk, ama yine de sürprizler yaşadık.

Bir sabah kahvaltıdan sonra yeni çıkacağımız yolculuk sonunda nasıl bir güzellikle karşılaşacağımızı ancak yolun sonunda öğrendik.

Rehberimiz yola çıkarken “bugün bir deniz yolculuğu yapacağız, sizi Spinalonga Adası’na götüreceğim” dedi.

Hava güzeldi. Bindiğimiz küçük motor Akdeniz’in mavisi içinde bembeyaz köpükler çıkararak ilerliyordu. Karadan fazla uzaklaşmamıştık. Herkes onca otobüs gezisinden sonra bu keyifli deniz yolculuğundan memnundu.

Rehberimiz yeşillikler içinde taş binaların yer aldığı adaya yaklaşırken anlatmaya başladı.

“Bu gördüğünüz ada eskiden ana karanın bir uzantısıymış. Sonradan bir kanalla ayrılmış ve ada haline getirilmiş. Cüzzam hastalığının yaygın olduğu dönemde cüzzamlılar buraya gönderilmiş. Adaya sadece hastalara yiyecek içecek taşıyan motorlar uğrarmış. Bir gün adaya gitmek üzere hazırlanan motorcuya bir genç kız yaklaşıp; “Ben adaya gitmek istiyorum” demiş. Motorcu şaşırarak “Kızım o adaya kimse gitmez, uğramaz. Orada cüzzamlılar var” deyince, genç kız da “İyi ya, ben de onlar için geldim buraya” demiş.

Adada bir süre kalan ve cüzzam hastalarına yardımcı olan genç kız kimmiş: TÜRKAN SAYLAN.

Bu açıklama hepimizi heyecanlandırdı. Bazılarımızın gözlerinde birkaç damla gözyaşı bile yuvarlandı.

Spinalonga Adası’nı bu duygular içinde gezdik. Genç doktor Türkan Saylan’ı anarak, cennet gibi bir adada cehennemi yaşayan, ölüme terkedilmiş cüzzamlı hastaların barındığı taş binaların duvarlarını okşadık.

AKORTSUZ PİS SESLER

Geçtiğimiz günlerde yine gözlerimiz dolu dolu oldu.

Bakın, koyu renk takım elbiseli, kravatlı uygar bir insan görüntüsü içindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi biri çıkmış ne diyor;

“Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu temsil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir.”

Sonra ekliyor. “Biz burada olduğumuz sürece onun adının doğduğu evin sokağına verilmesine karşı çıkacağız” …

Buna en güzel yanıtı yine uygar dünyanın öncülerinden meslektaşımız Zeynep Oral veriyor:

“Eğer bu ülkeden cüzzam hastalığının kökünü silmek, kız çocuklarına eşit eğitim sağlamak, yüz binlere varan yoksul kız çocuklarını okutmak, kimileri FETÖ ile el ele omuz omuza bu ülkeyi karanlığa götürmeye çalışırken bunu ilk fark edenlerden biri olmak ve gerekli uyarıları yapmak, bu ülkenin karanlığa değil, aydınlığa yönelmesi için çalışmak, başta laiklik olmak üzere Cumhuriyet ilkelerine, aydınlanmaya, çağdaş düşünceye, ilime, bilime sahip çıkmak ve bu yolda ortak değerler yaratmaya çalışmak…

Eğer bunlar bölücülükse, bunlar çoğunluğun benimsemediği değerlerse, bunlar “çoğunluktaki” beylere hakaret sayılıyorsa, istediğiniz kadar “adını yaşatmayacağız” diye bağırın.

Sizin adlarınız silinip yok olduğunda, Türkan Saylan’ın adı bu ülkenin aydınlık yüzü olarak yaşamaya devam edecek. Bundan hiç kuşkunuz olmasın.”