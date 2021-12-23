Bunlar da mı Nas Suresi’nde yazıyor?

Ortalığı görüyorsunuz…

Tam, “toplumu dinle aldatma” sürecini yaşıyoruz.

Filmi şöyle biraz geri saralım, piyasaların ilk alevlenmesi nasıl başlamıştı?

Erdoğan’ın, faiz konusunda yolunu bir şer’i hüküm olan Nas’a göre çizeceğini TBMM’de açıklamasıyla…

Ne demişti?

“Nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Olaya buradan bakacağız ve adımımızı ona göre atacağız…”

Sonra ne olmuştu?

Erdoğan “Nas” deyince Dolar ve Euro fırlamıştı.

Piyasaların ikinci alevlenmesinin altında yine “Nas” vardı.

19 Aralık’ta düzenlenen İlim Yayma Vakfı’nın ödül töreninde, Erdoğan yine “Nas” dedi:

“Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu!”

Sonra ne oldu?

Bir gün sonra, yani 20 Aralık Pazartesi günü, Dolar ve Euro tam çıldırmıştı ki, Erdoğan kürsüye çıktı, kısa adı KKG olan “Kur Korumalı Mevduat” sistemini açıklayıverdi.

Yani “örtülü faiz” sistemini…

Resmen “Faizi artırıyoruz” demediler, ama fiilen faizi artırdılar.

Dolar ve Euro, küt aşağı!

18 liraya çıkan Dolar 11 liraya, 20 lirayı gören Euro 12 liraya bir anda iniverdi.

Ve soygun

Gecenin o saatinde, kimler Erdoğan’ın açıklamasından haberdar edildi de, daha kurlar düşmeden anında Dolar-Euro satışı başladı?

18-20 liradan Dolar-Euro sattılar, sabahın ilk saatlerinde 11-12 liradan Dolar-Euro aldılar.

Bir gecede, üç beş saat içerisinde, “devlet eliyle soygun” yaptılar.

Malum kesim, üç beş saat içinde servetine servet kattı.

İşin garibi, bu soygun açıklanan yeni istem içinde daha uzun süre devam edecek.

Türk Lirası getirisiyle döviz değeri arasındaki fark, mevduat sahibine “devletin kasasından” ödenecek.

Yani gariban halktan toplanan vergi, bankada parası olan zenginlere “faiz” olarak ödenecek.

Yeni sistem bu.

Bu alavere dalavereler de Nas’ta yazıyor mu?

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Madem cumhuriyetimizin temel ilkesi olan “laikliği” bıraktık, “şer’i hükümlere” göre hareket ediyoruz, Nas Suresi’nde bu alavere dalavereler de var mı?

Nas, “El altından bilgi sızdırıp, bir gecede yandaşlarınızı ve tanıdıklarınızı zengin edin, halkı iyice yoksullaştırın” diyor mu?

Nas, “Garibanın vergisini, zenginlere faiz olarak ödeyin” diyor mu?

Nas, “Adına faiz demeden, örtülü faiz verebilirsiniz” diyor mu?

Dahası…

Nas, “Toplumu dinle aldatın” diyor mu?

Nas’ta bunlar da var mı?

Nas, ne diyor?

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“Nas”ın sözcük anlamı, “insanlar”.

Nas Suresi, Medine’de inmiş, toplam 6 ayetten oluşuyor.

Türkçe meali şöyle:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla… De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

Surede, pusuda bekleyip kötü düşünceler aşılayan cin ve insan şeytanının şerrinden Allah’a sığınılması emredilmektedir.

Ben Nas Suresi’nde “faiz” konusunda bir ifadeye rastlamadım.

Sanırım Erdoğan “Nas” sözcüğünü “genel anlamında” kullandı.

İslami ilimlerde “Nas” kelimesi, Kuran’da yer alan ayetlere ve Hz. Muhammed’in söylediği sözlere yani hadislere verilen genel ad!

Her neyse, “Nas” hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomisi, 1400 yıl öncesinin şer’i kurallarına göre yönetilemez.

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü dahi ne diyor?

“Nas, anladık da, burası şeriat devleti mi?”

Artık ipin ucu kaçtı

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“Nas” o anlamda, “Nas” bu anlamda, artık hiçbir önemi kalmadı.

Olup bitenler, vahim!

Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete!

Beceriksizliklerini örtmek, günü kurtarmak için; “dini siyasete alet etmekten” ve “toplumun geleceğini karartmaktan” çekinmiyorlar.

Gelin biz ellerimizi açıp ülkemizin selameti için Nas Suresi’nin özüne uygun olarak şöyle dua edelim!

“Allah’ım, bizi pusuda bekleyip kötü düşünceler aşılayan cin ve insan şeytanının şerrinden koru!”