Namazın on iki farzı olduğunu, bunların dışındaki farzlar ve içindeki farzlar olarak iki gruba ayrıldığını, dışındaki farzların, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazın şartları” olarak adlandırıldığını, içindeki farzların ise, namazın mahiyetini oluşturduğu için “namazın rükünleri” adını aldığını geçen haftaki yazımda ifade etmiştim. Namazın rükünleri namazı oluşturan unsurlardır. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. Bunun için Müslümanların namazın farzlarını çok iyi bilmeleri gerekir.

İmanı sağlıklı bir şekilde koruyabilmek, manevi hayatı geliştirmek, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek için insanın Yüce Allah'la manevi irtibat kurması ve bu irtibatı devam ettirmesi gerekir. Bu irtibatın bir adı da ibadettir. İbadet, yalnızca birtakım şekil ve hareketlerden ibaret değildir. İbadette esas olan özdür, huşûdur. Huşû olmadan yapılacak bir ibadetin içi boştur. Mümin her hareketinin ve davranışının Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını göz önünde bulundurur. Böyle hareket ettiği takdirde her meşru fiil, bir ibadet hükmünü almaya başlar.

Müslüman namazında "İhsan" mertebesini yani “Allah'ı görüyormuş gibi” ibadet etme hedefini gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Bu yüce hedefi gerçekleştirebilmek için Müslümanın namazın şart ve rükünlerini tam olarak uygulaması gerekir.

Namazın rükünleri şunlardır:

1. İftitah tekbiri : Namaza başlarken alınan tekbirdir. "Allahü'l-Kebîr" veya "Allahü Kebîr" yahut yalnız "Allah" denilmesi farz için yeterlidir. Alimlerin çoğu "Allahüekber" cümlesinin söylenmesini daha uygun görmüşlerdir. Hz. Peygamber'in tekbir alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırdığına dair rivayet bulunduğu gibi, kulak hizasına veya kulaklarının üstü hizasına kadar kaldırdığına dair rivayetler de vardır. Bu rivayetlerin birleştirilmesi durumunda, tekbir alırken başı hafifçe öne eğerek başparmak kulakmemesine değecek şekilde elleri kaldırmanın uygun olduğu belirtilmiştir. İmama uymak üzere ayakta alınan iftitah tekbirinin tamamen kıyam halinde ( ayakta ) alınması şarttır.

2. Kıyam : Namazı oluşturan ana unsurlardan biri olarak kıyam, iftitah tekbiri ve her rekatta Kur'an'dan okunması gerekli asgari miktarı okuyacak kadar bir süre ayartadurmak anlamına gelir. Farz ve vacip namazlarda ve Hanefî mezhebinde benimsenen görüşe göre sabah namazının sünnetinde kıyam bir rükündür. Gücü yeten kişi bu rüknü yerine getirmeden, meselâ oturarak farz veya vacip bir namaz kılarsa namazı geçerli olmaz. Yine bir kimse, çekiliverse düşeceği bir tarzda, duvara veya bastona yaslanarak namaz kılacak olursa, namazı geçersiz olur. Nafile namazlarda ise kişi, ayakta durmaya gücü yettiği halde oturarak da namaz kılabilir. Hasta veya ayakta durmaya gücü yetmeyen kişiden kıyam görevi düşer. Bu kişi oturmaya güç yetiriyorsa, namazı oturarak kılar. Bu durumda oturma, o kişi için hükmen kıyam yerine geçer. Oturmaya da gücü yetmiyorsa nasıl kılabiliyorsa öyle, uzanarak veya ima ederek kılar.

3. Kıraat : Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa âyet veya bu miktarda bir sûre olmalıdır. Özellikle Fâtiha sûresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fâtiha sûresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Ancak Fâtiha’dan sonra üç kısa âyet veya bu uzunlukta bir sûre okumak da vaciptir. Bu sebeple, farz namazların ilk iki rekâtında, sünnet namazların tüm rekâtlarında Fâtiha’dan sonra sûre ya da birkaç âyet okumayan kişi vacibi terk etmiş olur. Unutarak terk edilmesi sehiv secdesini gerektirir. Kasten terk edilmesi halinde ise namazın iadesi vaciptir.

4. Rükû : Sözlükte "eğilmek" anlamına gelir. Namazın ana unsurlarından olan rükû, eller dizlere erecek şekilde öne doğru eğilmek demektir.

5. Secde : Sözlükte "itaat, teslimiyet ve tevazu içinde eğilmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek" anlamına gelir. Namazın her rekâtında belirli uzuvları yere veya yere bitişik bir mahalle koyarak iki defa yere kapanmak namazın rükünlerindendir.

6. Kade-i âhire : Son oturuş demektir. Namazın sonunda bir süre (teşehhüt miktarı- yani ettehiyyatü’yü okuyacak kadar ) oturmak namazın rükünlerindendir. İki rekâtlı namazlardaki oturuş, daha önce oturuş bulunmadığı için son oturuş sayılır.

Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan tadîl-i erkân Ebû Yûsuf'a ve Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da Ebû Hanîfe'ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şafi ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.

Fahri SAĞLIK

Emekli Müftü