Çocukluk dönemimden beri her Cuma günü aksatmadan Karamürsel pazarına giderim.

Önceleri merhum babam Tarık Bağdat’la başlayan Cuma pazarı alışkanlığım evlendikten babam vefat edene kadar genelde babam, ben ve eşim olarak devam etti.

Şimdi ise eşim ile beraber çıkarız pazara. Ben Pazar arabasını sürerken eşim sebze ve meyve seçimini yapar parasını öder. Kısaca patron Hacer Hocam.

Pazarda gezmeyi gerçekten çok seviyorum. Pazar yerinde bağırmak yasaklanacak falan söylentileri oldu ama ben bu haliyle seviyorum, Karamürsel’in Cuma pazarlarını. Pazarcıların bağırmaları etrafa mutluluk dağıtır, renk katar.

Hele o Pazar tezgâhlarındaki bağırmalar;

“- Portakala gel!!! Balkonda sık ama evi su basar..”

“-Bu eşofmanlarrrr masal okuyoo giy yat masal okusunnn…”

“-Almayanın kaynanası ölsün…”

“-Kilosu 5 idi , 3 oldu!!! Sarma yapmayan kalmasın…”

Pazarcıların karşılıklı atışma şeklindeki bağırmaları da çok hoş olur.

“ -Herkese ayrı poşet mi vericez toplayın elle.. Kucaklayın sevgi ile…”

En önemlisi de Pazar yeri insanların buluşma noktasıdır. Tezgâh başında ayaküstü sohbete tutuşan kadınların muhabbeti bitmez. Ve sende ilerleyemezsin. Bir neşe vardır, hayat vardır pazarda.

Hatta tezgâhtan tezgâha siyasi atışmalar bile olur. Gerçi son yıllarda pazarcıların çoğunluğu iktidarı desteklediği için bağırmalarda ona göre oluyor.

Sebze ve meyve pazarına girdiğim anda o kadar çok kişi ile konuşur, muhabbet ederim ki bazen eşim almış başını ilerlere gitmiş olur, bir kaş çatık elinde poşet bana bakar.

Evvelden Pazar yeri gezim sohbet ve selamlar dâhil bir saat olurken şimdi ise iki saati geçer oldu. Dertli insan çok…

Artık, bakıyorum Pazar yerinde ne tezgâhta duran esnafın neşesi var. Nede de alış veriş yapan ahalinin. Bağıran pazarcı esnafı yok! Tek tük oda neşesiz cılız ses çıkıyor.

Eskiden Pazar alanı canlı olurdu. Tezgâhlar dolar taşardı, bereket vardı. Şimdi ise çeşit çok az ve pazarcı mutsuz satış yok. Alıcı mutsuz tezgâhtaki balık pahalı, sebze meyve pahalı, millet alamadan tezgâhtan uzaklaşıyor.

Eskiden bir pazarda malı bitiren pazarcı esnafı şimdi bir iki farklı Pazarı gezdirdiği malı satıyor. Genelde de satamadığını çöpe atıyor. Gerçi oda fazla helak olmuyor. Akşam saati pazardan atılan malı toplayıp yemek yapan çoğaldı.

Kilo kilo alan insan kalmadı. 1 kereviz, yarım karnabahar, çeyrek lahana satılıyor.

Ancak soğanı ve patatesi kilo ile alıyor halk. C deposu kışın direnç deposu portakalı tane ile alıyor. 4 kişilik aile bir portakalı paylaşıyor. Anne babalar bir dilimi paylaşırken çoğunluğunu çocuklarına bırakıyor.

Durum çok vahim, yetkililer farkında değil. Tezgâh başlarındaki muhabbetler yüksek sesle bela okumaya kadar ilerlemiş durumda. Pazarcısı, kadını, erkeği hayat pahalılığını konuşup duruyor.

Yetkilileri birde şehir içi minibüslere binmeye davet ediyorum. Konuşmaları duysalar utanırlar sanırım. Zaten kulakları çınlıyordur.

Şu sözü yeni yeni duymaya başladım pazarda “-Alıyormuş gibi yap abla kalabalık gözüksün.”

Ne acı değil mi?

Ya! Elbise pazarına ne demeli. İnsanlar giysi almaktan vazgeçti. Eskiden kapanın elinde kalan mallar olduğu gibi duruyor.

Bu arada geçen hafta Pazar yerinde rastladığım benim için çok değerli emekli bir öğretmen ağabeyim durdurdu beni. “ – Yaa! Şu Kayacık Camii üst tarafından geçen yolu araba trafiğine açmışlardı. Şehir içi trafik rahatlamıştı. Şimdi belediye yine pazar tezgâhları kurdurmuş. Bir yangın olsa itfaiyenin gideceği yer yok” dedi bunu da belirteyim. Sanırım Belediye işgaliye parası alabilmek için yeniden alanı açtı. Ancak alışveriş yok. Orası da yakın zamanda top atar.

Pazar yerinde gerçekten dinlediğim tek şey dert, parasızlık ve pahalılık. İçim daralıyor yok aslında birbirimizden farkımız.

Pazardan çıkıyoruz, emeklinin vaktinin bolluğu ve eşim Hacer hanımın sayesinde eve gidene kadar yol üstünde ne kadar Market varsa giriyoruz.

Elbet hiçbir şey almadan çıkıyoruz ateş pahası. Markete girip eline sepet alan yok. Acil bir alması gereken varsa millet alıyor. Tabii ihtiyacını da bizim gibi market market dolaşıp 1 kuruş ucuzuna almaya çalışıyor.

Hala dolar düşünce davul çalan esnaf varsa yurdumda “-beter olun bea!” demek de geçiyor içimden. Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayacağım.

Siz ne düşünüyorsunuz?