Öğrenci servisi önümüzdeki dönem çok daha pahalı olacak

Akaryakıt zamlarının ardından UKOME önceki gün yaptığı toplantıyla toplu taşıma ücretlerine

yüzde 25’e yakın zam uyguladı.

Bu beklenen bir artıştı hatta beklenenin de altında bir artıştı.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, en az yüzde 40’lık bir zam umuyor, yüzde 40’ın bile şoför esnafının yüzünü güldürmeyeceğini söylüyordu.

Akaryakıta gelen rekor zamlar, döviz kuru bahane edilerek araçların amortismanlarına gelen zamlar şoför esnafının belini bükmüştü.

Ama UKOME de temkinli davrandı ve döviz kurunun düşmesini de değerlendirerek zammı günümüz şartlarına göre makul tuttu.

Şimdi sırada öğrenci servis ücretleri var.

Önümüzdeki ay 2022 yılı öğrenci taşıma bedelleri belirlenecek.

Kocaeli Servis Araçları Odası Başkanı Ahmet Taşçı, zam taleplerini ay içerisinde UKOME’ye iletecek. Her yıl ortalama yüzde 15 zam alan servis araçlarının beklentisi ise bu yıl çok daha fazla olacak.

Giderleri ve yakıt farkını da değerlendiren oda yüzde 40’ın üzerinde bir zam talebinde bulunabilir.

Değerlendirme sonrasında bu talep onaylanır mı bilinmez ama benim tahminim, 2022’de özel okullarda en uzun mesafe servis ücreti yıllık 10 bin TL’nin üzerine çıkabilir.

Servis araçlarının markajı devam ediyor. Kentin organizması en hareketli odası olan Servis Araçları Odası, zam yüzdesi konusunda ısrarcı olacak. Kararı ise UKOME verecek.

Kış lastiği alamayanlar biraz daha sabredin

Kış aylarında otomobillerin lastiklerini mevsim şartlarına göre değiştirip daha güvenli bir yolculuk yapmak isteyenler, bu yıl fahiş lastik fiyatları yüzünden dert yanıyordu. Kış lastiğine talep çok, lastik ise yoktu. Adını bile duymadığımız lastiklerin en ucuzu bin 750 TL’den başlıyordu. Orta sınıf bir lastik almak isteyenler en az 8 bin TL’yi gözden çıkartmalıydı.

Ama artık rahat olun, döviz kurunun gerilemesi lastik fiyatlarının da geriye çekilmesine neden olacak. Arz talep dengesi ocak ayı itibariyle sağlanacak ve istediğiniz marka ve model lastikler bugünkü fiyatın çok altında bulunabilecek. Kış lastiği almak için ocak ayını beklemenizi öneririm.

Otomobil fiyatları tepetaklak

Önü alınamayan otomobil fiyat artışı sonunda yerini indirime bıraktı. Doların 17-18 bandına çıktığı gün sıfır araçlara inanılmaz zamlar geldi. Bayiler, ellerinde bile bulunmayan araçlara 100’er, 200’er bin lira zam uyguladı.

“Patron çıldırdı” misali gözlerimize inanamaz olduk. Artık hayalimizdeki arabayı rüyamızda bile göremeyiz dediğimiz günün ertesinde ise fiyatlar bir önceki rakamlara çekildi. Yapılan tüm zamlar geri çekildi.

Tabi bu arabalar ucuzladı anlamına gelmiyor. Araçlar halen pahalı ve kıt… Ama şok edici fiyatların geri çekilmesi ikinci eli de etkiledi. 200 bin TL istenilen araçlar bile 180-185 bandına indi.

Otomobil üreticileri benzer bir indirim daha yaparsa piyasa o ılımlı dönemine geri dönecek. Çok değil, iki-iki buçuk yıl önce 80-90 bin TL’ye bile sıfır araba alınabilirken bugün en ucuz sıfır araç 350 binin üzerinde.

Eee burası Türkiye, devranın ne zaman döneceği belli olmaz. Bir gün bir kalkarsınız 800 bin TL’lik aracınız 550-600 bin liraya gerileyebilir.

Ulaş Erenkaya’dan çakmak hırsızına açık mektup

CHP Kocaeli geçmiş dönem milletvekillerinden Hikmet Erenkaya’nın oğlu Ulaş Erenkaya, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Kandıra Sapağı’nda bulunan akaryakıt istasyonlarındaki bir hırsızlık olayını sayfasına taşıyan Ulaş kardeşimiz, hırsıza seslenerek, “Sayın hırsız hanımefendi, 21-12-2021 saat 16.55’te yakıt aldıktan sonra ödeme yaparken çakmak çaldığınızı kameradan tespit ettik. Yüzünüz ve araç plakanız çok net. Çakmakların bedeli ve KEV’e en az 500 TL bağış makbuzunu yollayın. Sizi emniyete vereceğiz. Son gün 24 Aralık” yazdı. Bu yazının altına da, “Gofret, bisküvi, su canı çeker anlarım, görmezden gelirim, çakmak nedir!” yazdı. Bakalım bu kişi dün dolan süreden sonra Ulaş Erenkaya’nın dediğini yapacak mı? Yoksa gazetelere, “Çakmak hırsızı kadın yakayı fena ele verdi” diye haberler mi çıkacak?