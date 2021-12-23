Adana’da hiç umudum yok, ama…

Kocaelispor olarak, içeride kazanan deplasmanda kaybeden görüntümüzü, içeride de kaybeden dönüşüne, doğal olarak endişe yaşamaya başladık…

Play-Off mu ?..

Küme düşmeme mi ?..

Araf’tayız…

Yani 1.lig mi ?..

2.Lig mi ?..

Hala kimliğimizi bulabilmiş değiliz…

Bir maçımız bir maçımızı tutmuyordu…

Eyüpspor maçından sonra artık dakikalarımız da dakikalarımızı tutmamaya başladı…

Bunu da gördük…

B:unun iki sebebi var…

Ya maça başlarken oyuncu seçiminde yanlış yapılıyor, hazır olmayan 11’e alınıyor, olan yedek bırakılıyor…

Ya da, futbolcular teknik adamları protesto ediyor…

Başka açıklaması yok…

HHH

Macera bu gece de Adana’da sürecek…

Ancak, bu maç öncesinde endişelerim var…

Takım güven vermiyor…

N zaman ne yapacağı belli değil…

Arana cephesinde de durum karışık…

Takım iyi, ama maddi sorunlar hayli büyük. Kaos ortamı hâkim. Transfer yasağı her an uygulanabilir...

Bu ortamda oradan galibiyet almamız, çok zor olmaz…

Beraberlik de iyidir elbette…

Ama yenilmemiz ayıp olur…

Kaos olur…

Camia karışır…

Nasılsa Engin Koyun hocayla devam kararını açıkladı deyip kenara çekilmenin de anlamı yok…

Hoca başarısızsa ve takım kötü gidiyorsa, Akçay değil Koyun’dan da vazgeçilebilir…

Önemli olan kulüp ve onun geleceğidir…

U-19 takımına bakın…

Patta U17, U16 takımına bakın…

Galatasaray dünyaları aldı ve istese bir sürü yıldız getirtir, ama takımı bizim Hisareynli Kerem sürüklüyor…

Merih…

Gökdeniz…

Kerem’in çıktığı kente neden hala güvenemiyorsunuz…

Bakın İsa’ya…

Bakın Yiğitali’ye…

Bu çocuklar çok mu kötü…

Beşiktaş’ta Rıdvan…

Fenerbahçe’de Ferdi…

Galatasaray’da Taylan…

Trabzon’da Adülkadir…

Bunlar kimin çocukları ?..

Diop doğru seçim…

Ama bu kentte başka Diop’lar yok mu ?..

Politika değişmiyor ve kısa vadede de değişme şansı yok…

Eğer ders alınsaydı, hiç tekerrür eder miydi tarih ?..

2009’u hatırlayın…

2010’ları unutmayın…

Bir yıllık Süper Lig sevdanın sonucuydu o yaşadığımız utançlar…

Şehvet kurbanı olundu…

Şanlı tarihimize o ağır yenilgiler kaydedildi, silinmeyecek…

Bugün Adana’da kazanalım da bir nebze nefes alarak devre arasına girelim…

Zira 8 Ocak’ta ilk maç Ümraniye ile deplasmanda…

3-0’ı unutmayın…

Şimdi de Çelik-Yaman tartışması…

Gündem sağ olsun hiç boş kalmıyor…

Eski dönemlerin defterleri sık sık ortaya çıkıyor…

Kendi açtığı davada kendi ceza yiyen esik Başkan Muammer Çelik hala şaşkın…

Her şey o kadar iç içe girmiş ki, mahkeme de işin içinden çıkamıyor…

Muammer Çelik dün bir yazılı açıklama yaparak 2007’de görevi bırakan Osman Yaman ile ilgili sözler sarf etti…

Yaman başkan da buna yazılı yanıt vermeye hazırlanıyordu…

Bu dönemin kendisine ait bir dönem olmadığını Çelik’in tarihleri karıştırdığını söyledi…

Sonuç yeni bir kaos…

Kulübün artık tartışma yaşayacak gücü yok…

İnşallah orta yol bulunur…

Yürüyüş Yolu güzel olacak, ama ya trafik…

55 yıldır doğdum mahallede büyüdüm ve yaşıyorum…

Kentin en önemli merkezi olan Demiryolu ve şimdiki Yürüyüş Yolu, hepimizin apayrı anılarının olduğu, bambaşka merkezlerdir…

Fethiye Caddesi eski cazibesini yitirirken, Çocuk Parkı (Şimdiki adıyla Cumhuriyet Parkı) yine ilgi gören mekanlardan biri…

Yürüyüş yolu ise kentin yeni ışıltılı merkezi olmaya aday…

Ama bunun için çok bedeller ödendi, ödeniyor, ödenecek…

Şu anda, gelişi güzel otoparkların bu kadar fazla olduğu bir kent merkezi hatırlamıyorum…

Türkiye’nin en az 55 vilayetini görev gereği gezmiş biri olarak, en büyük kargaşa ve kaos İzmit’in merkezindedir…

İnönü Caddesi’ne girmek ayrı dertti, şimdi Kolordu’dan çıkmak apayrı bir dert…

Yürüyüş Yolu’ndaki esnaf kan ağlıyor…

Kaybı büyük, karşılayan yok…

Tabii ki yeni yolla birlikte iyi kazanacak, ama kaybını kapatana kadar 2 sene gerekli… Bu süre içinde iflas edenler ne olacak ?..

Yürüyüş Yolu çevresinde bir sürü kepenk kapalı… Ya da el değiştirmiş durumda…

Yeni alanlar da, yolun yeniden yapımı sonrasında kar sağlamayı hedefliyor…

Simit Sarayları bile artık İzmitlilerin değil…

Tadı da farklı…

Pişkin Simit de olmasa, yanmışız…

Meral Akşener’in kayınpederi Sıtkı amcanın simitleri nerdeeeeeee ?..

Ben bile satmıştım onları…

Neyse konuyu dağıtmayalım…

Yürüyüş yolu güzel olacak…

Ama trafik ne olacak…

Yürüyüş Yolu tam faaliyete geçince, alttaki trafik akışı tamamen bitecek…

Park sorununu çözemeyen belediye, hiç bir zaman trafiği çözemez…

Zabıta denetimleri fasa fiso…

Gözümle görüyorum yolun ortasında park edenleri…

Kimsenin de ceza falan yazdığı yok…

Şikayet eden ise hiç yok…

Kent merkezi kendi haline bırakılmış…

Yazık…

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

GÜNÜN SÖZÜ

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

-Bazen böyle alakasız uçarsın…

GÜNÜN FIKRASI:

Yüzme eğitmeni kızgın bir şekilde genç adama yaklaştı:

- Derhal çıkıp gidin buradan. Suya çiş yaptığınızı gördüm!

- Ama bunu ilk ya da tek yapan ben değilim herhalde?

- Haklı olabilirsin, ama ötekiler hiç değilse suyun içinde yapıyorlar. Sizin gibi tramplen tahtasının üzerinde değil!..