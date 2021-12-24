Kapılar açık olsa, bugün acaba Almanya’ya kaç kişi göçer?

Almanya’ya göçün 60.yıldönümü, son günlerin yoğun gündemi içinde kaynayıp gitti.

Oysa “dün” ile “bugün”ü karşılaştırmak, Türkiye’nin 60 yıl sonra geldiği noktayı saptamak önemli.

50’li ve 60’lı yıllar, Almanya’nın ekonomik büyümede patlama yaptığı yıllardı, ancak “işgücü sıkıntısı” çekiyordu.

Türkiye’de ise “mesleksizlik” ve “işsizlik” diz boyuydu.

30 Ekim 1961’de Almanya ile Türkiye arasında “işgücü anlaşması” imzalandı ve ülkemizden Almanya’ya göç başladı.

Sadece Türkiye’den değil, aynı dönemde İtalya’dan, İspanya’dan, Yunanistan’dan da insanlar akın akın Almanya’ya çalışmaya gitti.

Hatta bu üç ülkeden Almanya’ya göç 1955’lerde başlar.

2.Dünya Savaşı’nda büyük yıkım yaşayan Almanya, “yurt dışından işçi getirtecek kadar” büyük bir kalkınma hamlesi içindeydi.

Almanya 30-40 yılda büyük bir “ekonomik mucize” yarattı, bugün Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük ekonomik gücü haline geldi.

Bu başarıda elbette göçmen işçilerin payı büyük.

Ancak Almanya’nın eğitim altyapısının, üniversitelerinin, bilime verdiği önemin, disiplinli ve hedefli çalışmasının payı da çok büyük.

En büyük pay ise, Almanya’yı yönetenlerin.

2.Dünya Savaşı’nda çökmüş, yerle bir olmuş bir ülkeyi aldılar, dünyanın ekonomik yönden en güçlü, en saygın ülkelerinden biri haline getirdiler.

Öyle bir Almanya yarattılar ki, bu ülkeye salt para kazanmak için giden göçmenlerin çoğu vatanlarına geri dönmedi.

Çalıştığı şehirde düzen kurdu, emekli oldu yine yaşamaya devam etti.

Almanya’da doğup büyüyen ikinci nesil, üçüncü nesil, hatta dördüncü nesil, bu ülkenin sosyal dönüşümünü derinden etkiledi.

Etnik, dini ve kültürel çeşitliliği zenginleştirdi.

Spordan sanata, ekonomiden siyaset ve bilime kadar birçok alanda katkılar sağladı.

Bugün Almanya’da 3 milyondan fazla Türk kökenli nüfus yaşıyor.

Sadece Türkiye’den gidenler değil, diğer ülkelerden göçenler de bu ülkede yaşamlarını sürdürüyorlar.

2019 istatistiklerine göre, Almanya’da yaşayanların yüzde 26’sı, yani dörtte biri, ya kendisi ya da ailesi göçmen olarak ülkeye gelmiş.

Büyük bir oran.

Üstelik genç nüfusta bu oran daha yüksek.

Çocuk ve gençlerin yüzde 40’ı göçmen kökenli.

Söylemek istediğim şu; Almanya ekonomik kalkınma ile birlikte sosyal dönüşüm yaşadı, bugün çok milletli, çok dinli, medeni, saygın ve huzurlu bir ülke haline geldi.

Göç alan Almanya, kalkındı da…

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Ülkelerin refahı, “kişi başına düşen yıllık milli gelirle” ölçülür.

2020 verilerine göre, Almanya’nın kişi başına yıllık milli geliri 45 bin 466 dolar.

İyi yönetildi…

Çok çalıştı, disiplinli çalıştı…

Çok üretti, çok ihracat yaptı…

Bilimsel eğitime ve teknolojiye önem verdi…

İlk göçten 60 yıl sonra, dünyanın en kalkınmış, en huzurlu, en saygın ülkeleri arasında yerini aldı.

Göç verenler, ne durumda?

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Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan…

60’lı yıllarda Almanya’ya “işgücü göçü” veren ülkeler…

Bugün acaba ne durumdalar?

Aradan geçen 60 yılda “işsizlik” ve “fakirlik” sorunlarını çözebildiler mi?

Bugün ulaştıkları “ekonomik seviye” ne?

“Uluslararası saygınlıkta” ne durumdalar?

Söz, rakamların:

*İtalya’da kişi başı yıllık milli gelir, 33 bin 190 dolar.

*İspanya’da kişi başı yıllık milli gelir, 29 bin 614 dolar.

*Yunanistan’da kişi başı yıllık milli gelir, 19 bin 583 dolar.

*Türkiye’de ise kişi başı yıllık milli gelir, sadece 8 bin 500 dolar.

Bu rakamlar neyi anlatıyor, bilmem açıklamama gerek var mı?

İtalya, İspanya ve Yunanistan da tıpkı bizim gibi, 60 yıl önce “Almanya’ya işçi gönderecek kadar” fakirdi, sıkıntı içindeydi.

Ama onlar arada geçen 60 yılı boşuna harcamadılar, ülkelerini belirli bir refah seviyesine ulaştırdılar.

Rakamlar, bunu söylüyor…

Türkiye ise, 10 bin doların altında debelenip duruyor.

Hâlâ “çağ dışı bilgilerle” ekonomimize yön vermeye çalışıyoruz.

Bugün, kapılar açık olsa, ülkemizden Almanya’ya kaç milyon kişi çalışmaya gider, hiç düşündünüz mü?

Demek, 60 yıl öncesinden hiç farkımız yok.

60 yılı boşuna harcamış bir ülkeyiz.

Ne yazık ki, “havanda su dövmeye” devam ediyoruz.