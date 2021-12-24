Türkler tarım ilacından zehirlenmez!

Bir tıp insanı ne demiş: Yemediklerinizden değil, yediklerinizden ölebilirsiniz.

Meyve ve sebze yemek sağlıklı beslenmenin temelidir. Ancak, üretimde kullanılan tarım ilaçlarının, yediklerimiz üstünde kalan “gizli kimyasal kalıntıları” nedeniyle çok dikkatli olmamız gerekiyor.

Üstelik, kullanılan tarım ilaçlarının karıştığı sızıntılar taban sularına, oradan mutfaktaki çeşmemize ulaşıyor.

Bu nedenle, risklere daha az maruz kalmak için neleri yemek masamızdan çıkarmanız gerektiğini bilmemiz çok önemli.

Ben 2Kasım 2008 tarihinde, yani 13 yıl önce, Kocaeli Gazetesinde “Tarımsal ilaçlar hayatımızı tehlikeye atıyor” başlığı ile bu konuya değinmişim.

Geçenlerde medyada haber oldu: Anadolu’muzun bir ilçesinde, pazarda satılan ıspanakla yapılan yemeği yiyenlerin tamamı zehirlendi. Bir başka yerde küçük bir kız çocuğu yediği nardan öldü.

Yani o kadar zaman geçmiş ama bu konuda değişen bir şey yok… İnanılır gibi değil!

O yazımın bir yerlerinde örnek de vermişim:

Ziyaret ettiğim bir tarımsal araştırma kurumunda uzmanlık dalı, benim gibi entomoloji (Böceklerin yaşamını inceleyen bilim dalıdır) olan bir Ziraat Mühendisi arkadaş, bu yıl içinde bir tek portakal yemediğini ve çocuklarına da yedirmediğini söyledi. Nedeni, pamuk tarımında zararlı koşnille (Kalkanlı bit) mücadele nedeniyle dağıtılan sistemik özellikte bir tarım ilacının el altından narenciye yetiştiricilerine ulaştırılıp kullanıldığını öğrenmiş olması. Sistemik etkili ilaçlar; uygulandığı dokulardan iletim dokularına ve bitkinin diğer kısımlarına yayılma özelliğine sahip. Yani bu tür bir ilaç sadece yaprağa uygulansa bile hava koşullarından etkilenmeksizin dallara, köke, kabuğa ve meyvelere kadar ulaşıyor. Bitki ile beslenen zararlı böcekleri öldürüyor. Bu nedenle sadece insan ve hayvanlar tarafından yenilmeyen pamuk gibi bitkiler üzerinde uygulanıyor.

O yazımda bakın başka ne yazmışım;

“Geçenlerde elime bir yayın geçti. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış. Yayının adı “Domates Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele”. Bunun için çok sayıda tarımsal ilaç aktif maddeleri önerilmiş. Ancak bazı aktif maddelerin yanına işaretler konulmuş. İşaretlerden birinin karşısında Rusya’ya; diğerinin karşısında Avrupa Birliğine (AB) dahil ülkelere; bir diğerinin karşısında hem AB ve hem de Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde “kullanılmaz” yazılı.

Ne kadar ilginç değil mi? Sanki bu aktif maddeler sadece Avrupalılar ve Ruslar için tehlikeli veya onlar, bunların zararlı olmadığından habersizler!..

Tabii canım!.. ”Türk gibi kuvvetli” sözü bütün dünyada boşuna mı yayılmış. Bu özelliğimiz biz Türkleri zehirlere karşı da neden dirençli yapmasın!

Yoksa geçen zaman içinde biz Türkler, tarımsal ilaç aktif maddeleriyle o kadar zehirlendik ki bazı zehirlere karşı bizlerde direnç oluştu!.. Ne kadar komik değil mi !

Halbuki bu konuda o kadar çok bilmediğimiz var ki… Öğrendiklerimden bir kısmını gelecek yazıma bırakıp bazı önemli başka noktaları belirteyim:

Aslında tarımsal ilaç kalıntıları, yasal sınırların altında kalsa bile sağlık açısından tehlikelidir. Çünkü bu durumda iki temel oluşum ortaya çıkar: Bunlar “Biyobirikim” ve “Kokteyl etkidir”.

Çocuklar biyobirikimden, yani bu zehirli maddelerin vücutlarında birikmesinden çok kötü etkilenirler. Çünkü tarımsal ilaç kalıntıları onların vücudu tarafından kolayca atılmaz ve zarar verecek miktarlara ulaşana kadar dokularında birikirler.

Bu yüzden çocuklar, yetişkinler için kabul edilebilir olarak tanımlanan dozlara karşı son derece hassastır.

Kokteyl etkisi ise vücuda işlemiş farklı türdeki tarımsal ilaç kalıntılarının birleşik etkisidir. Kalıntılar birbirine karıştığı zaman, daha zararlı hâle gelirler. Bu yüzden küçük dozlarda ve kanunla belirlenen sınırlar altında da olsa, birlikte alındığında çok büyük tehlike oluştururlar.

Çıplak gözle görülemeyen düşman kadar tehlikelisi var mı?

Kaynak

Gianpaolo Usai. 2018. Pesticidi: Rischi per la salute e differenze tra Italia e estero