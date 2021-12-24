sahibinden.com 2021 yılı verilerini açıkladı!

İnternet, artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu…

İlan ve alışverişlerde internete yöneliriz. İnternetten araştırma yaparız…

Türkiye’nin ilan ve alışverişte ilk adresi sahibinden.com, 2021 yılına ait ilgi çekici verilerini açıkladı.

Birçoğumuz bu siteye uğramışızdır.

Ama araba almak için, ama ev almak için, ama arsa ve tarla bakmak için…

Türkiye’nin dört bir yanından alıcı ve satıcıların eğilimlerinin nabzını da tutan sahibinden.com’da 2021’in nasıl geçtiğine yakından bakalım.

TÜRKİYE’NİN BULUŞMA NOKTASI …

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen online platformlarından biri olan sahibinden.com 2021 yılı içerisinde aylık toplam 56,9 milyon kullanıcı sayısına, yaklaşık 14,5 Milyon mobil uygulama kullanıcı sayısına ulaştı. Hayallerinin peşinden koşanlar sahibinden.com üzerinde en çok aramayı 5 Aralık 2021 Pazar günü 22:00 - 23:00 saatleri arasında gerçekleştirdi. Kullanıcılar ilanları incelerken her ziyarette ortalama 10 dakika 31 saniye vakit geçirdi. sahibiden.com üzerindeki “ARA” butonu kullanılarak en çok telefon görüşmesi 23 Kasım Salı günü saat 13:00’te yapıldı. Ürünlerini hızlı ve kolay bir şekilde satmak isteyenler sahibinden.com’da buluştu. 1 Mart 2021 Pazartesi günü en çok ilan verildi.

EN ÇOK ARANANLAR…

sahibinden.com'da en çok; “satılık, kiralık, boyasız, traktör, bisiklet, otomobil, sahibinden, deniz, araba, dubleks, acil, bmw” kelimeleri arandı. Evinin banyosunu ve mutfağını yenilemek isteyenler “s” hizmetini ararken arabasını yıkatmak isteyenlerin en çok aradığı hizmet “Oto Yıkama” oldu.

EMLAK KATEGORİSİ

sahibinden.com’un en çok ziyaret edilen kategorilerinden biri olan Emlak kategorisinde “Satılık Daire” alt kategorisi yoğun ilgi gördü. Bu kategoride toplam 357.133.407 m2 emlak ilanı verildi.

İstediği özelliklere sahip evi araştıranların yolu Beylikdüzü sınırları içerisinde yer alan “3+1 ultra lüxs ters dublexs daire” ilanında kesişti. Bu ilan 587 bin defa görüntülendi, 7.600 kez kullanıcılar tarafından favorilere eklenerek yılın favori ilanı oldu. Doğa içerisinde şehir merkezine yakın bir yaşam sürmek isteyenlerin ilgisini üzerine çeken “Yalova Çiftlikköy İhlas Evleri” başlıklı ilan satışa çıkarılmasının ardından 7 dakika içerisinde kapatıldı ve emlak kategorisinin en hızlı kapanan ilanı oldu.

VASITA ARAŞTIRANLARI

Kullandığı vasıtayı satışa çıkarmak isteyenler 7,2 Milyon ilan verdi. Özel siparişle hazırlanan 2020 model “Bugattı Chirin” ilanı otomobil kategorisinin gözdesi oldu; 6,1 Milyon defa görüntülendi ve 6.879 kez favorilere eklendi. Satın alacağı araca karar veremeyenlerin yardımına araç karşılaştırma özelliği yetişti. En çok Volkswagen Passat, Ford Focus, Toyota Corolla, Opel Astra, Renault Megane, Renault Clio karşılaştırıldı.

YENİ SERVİSLER

Oto360 platformu kapsamında milyonlarca araç sahibinin aracıyla ilgili ihtiyaç duyduğu veya takip etmek istediği bilgileri bir arada bulabileceği “S - Garajım” servisi kullanıma açıldı. İkinci El ve Sıfır Alışveriş kategorisinde güvenilir ve kolay bir alışveriş deneyimi sunmak için “S-Param Güvende” hizmeti hayata geçirildi. Böylelikle kullanıcılar, Türkiye'nin her yerindeki kullanıcılara ücretsiz kargo ile ürünlerini ulaştırabilirken, ürünleri almak isteyen kullanıcılar da ödemelerinin güvenli bir hesapta tutulmasının yanı sıra taksitle alışverişten kolay iadeye kadar birçok avantajdan yararlanabiliyor. Otomobil ve Emlak sektöründe en çok kullanılan teknik kavramların açıklamaları konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için “Emlak ve Oto Sözlük” sayfaları hazırlandı.

ARAÇ DEĞERLEME

Satmak veya satın almak istediği aracın, özelliklerini girerek doğru ve güvenilir değerini öğrenmek isteyenler “Araç Değerleme” servisini kullanarak 8,7 Milyon sorgulama gerçekleştirdi.

İKİNCİ EL ALIŞVERİŞ

2021 yılında ikinci el alışveriş kategorimize de artık dünyaya katkı yönünden bakmaya başladık ve bu katkıyı somutlaştıran İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu’nu hazırladık. Rapor; sahibinden.com’da 2020’de yayınlanan 3,5 milyon ilan üzerinden yapılan çalışma sonucunda 1 yılda 1,9 milyon ton karbondioksit emisyonundan tasarruf edilmesine aracı olduğunu gözler önüne serdi. Bu miktar, 160 yolcu kapasiteli bir uçağın İstanbul – New York arasında gerçekleştireceği 200 bin uçuşun yol açacağı emisyona bir başka deyişle ise her biri yılda 13.776 km yol yapan 550 bin arabanın sebep olduğu emisyona eşit.

ATATÜRK OLİMPİK STADYUMU

Bunun yanı sıra kullanıcılar ikinci el ürünleri tercih ederek; 800bin ton çelik, 70bin ton alüminyum ve 120bin ton plastik tasarrufu sağladı. Bu verilere göre; 800bin ton çelik 80 tane İstanbul Atatürk Olimpik Stadyumu yapımında kullanılan çelik miktarına; 70bin ton alüminyum 3,5 milyar akıllı telefon üretiminde kullanılan alüminyum miktarına, 120bin ton plastik ise her biri 3,7 kilo ağırlığındaki 32 milyon plastik sandalyeye karşılık geliyor.

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sahibinden.com’un 2021 yılına ait verilerini yukarıda sizinle paylaştım.

Araba fiyatlarını, daire fiyatlarını, arsa ve tarla fiyatları hakkında bilgi edinmek için zaman zaman bu siteye uğrarım.

Sanırım birçoğunuzun da bu siteye yolu düşmüştür.

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Döviz mevduat oranı

en yüksek olan 5 ilimiz!

Halk TV’de yayınlanan Özlem Gürses ile Kayda Geçsin programında gazeteci Ozan Gündoğdu, döviz mevduat oranı en yüksek olan 5 ili açıkladı. Son verilere göre bu iller yüzde 70.3 ile Aksaray, yüzde 67.8 ile Nevşehir yüzde 67.6 ile Yozgat, yüzde 64.9 ile Kayseri yüzde 62.7 ile Kütahya olarak ölçüldü. Halbuki bu illerde 2018’de Erdoğan’a sırasıyla yüzde 76.2, yüzde 68.1, yüzde 75.5, yüzde 70.3, yüzde 71.5 oranında oy verilmişti. Gündoğdu. Erdoğan’a en çok oy çıkan illerde bir güvensizlik oluştuğu yorumunu yaptı… Gerçekten de İç Anadolu Bölgesi, AKP’nin kalesi… Bu illerde döviz mevduatı çok yüksek isi, bir güvensizlikten bahsetmek yanlış olmaz.

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Asgari Geçim

İndirimi kalktı

Asgari ücret 4253 lira oldu… Olmasına oldu da, daha önce verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ), hakkın rahmetine kavuştu… AGİ, çalışanların maaşına ek olarak bekar, evli, çocuklu durumuna göre değişerek ödeniyordu. Çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf olmasını içeren teklifin kanunlaşmasıyla AGİ kalktı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) asgari ücret üzerinde alanlara da verilmeyecek. İktidar, asgari ücrette işverene kişi başı 450 lira ödeyecek, işverene ödediği parayı azaltmak için AGİ’yi kaldırdı…

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Tüketici güven endeksinde

oklar aşağıyı gösteriyor!

Çok tartışılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksini açıkladı. Kasım ayında 71,1 ile 2004'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, aralıkta ise 68,9'e düştü ve tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Ekonomik kriz devam ederse, iktidara güven azalmaya devam ederse, tüketici güven endeksi aşağıya doğru inmeye devam edecek gibi görünüyor.

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İzmit Av Köşkü geçici

süreyle ziyarete kapatıldı

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmit’teki Av Köşkü ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Müdürlüğümüz bağlı birimi olan Saray Müze (Av Köşkü)’nin çatısında ve iç kısmında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21.12.2021 tarihinden itibaren geçici süreliğine ziyarete kapatılmıştır” denildi… Müze severlerin haberi olsun.

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Yayalar dikkat!

Havalar soğudu… Özellikle sabaha karşı hava sıcaklığı eksilere düşüyor… Buna bağlı olarak da yollar ve üst geçitler buzlanıyor… Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri, soğuk havayla birlikte oluşan buzlanmalara karşı yaya üst geçitlerinde solüsyon çalışması yapıyor. Güzel bir çalışma, öncelik her zaman insan olmalı…

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Endişelerden kurtulmanın

5 SIRA DIŞI YOLU

1-Resim yapmayı ya da sadece boyamayı deneyin! Endişe ve kaygı anında kurtulmanızı sağlayacak yöntemlerden ilki resim yapmak ya da boyamak. ...

2-Şarkı söyleyin! ...

3-Fiziksel gücünüzü rahatlamak için kullanın! ...

4-Ev işleriyle uğraşın! ...

5-Olumsuz iç sesinizi susturun!