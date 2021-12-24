Kocaeli futbolu neden iflas etti ?...

Kerem Aktürkoğlu…

Merih Demiral…

Ertuğurul Ersoy…

Gökdeniz Bayrakdar…

Bu saydığım isimler dünya çapında yıldız oldu…

Ve ne yazık ki bu çocuklar tamamen tesadüf olarak zirveye çıktılar…

Kentimizde öyle planlı programlı bir çalışmanın ürünü olarak değil…

HHH

Ya planlı çalışma yapılsaydı…

Hiç düşündünüz mü ?..

Kocaelispor’un alt yapı takımları olabilecek yılların profesyonelleri Gölcükspor, Gebzespor, Karamürsel, Tavşancıl, Kağıtspor, Petkim, Derincespor nerede ?..

Bazıları kapandı, bazıları amatör kümeye düştü…

Zaman zaman Kocaelispor ile ilişkiler kursalar da bunlar hep masa üstünde kaldı…

Sonuç…

Efsane Kocaelispor, Türkiye Kupası’nı iki kez müzesine götürmüş ve haciz getirtmiş Kocaelispor, mahalle aralarında Tunaspor, Arnavutköy ile maçlar yaptı…

2010’lardan sonra mahalle takımlarına 8-0, 9-0 yenildi…

Herkes halimize acıdı…

Yoksa 20’lik, 30’luk dünya rekoru kırmaları işten değildi…

Bizi utandırdılar…

Ders aldık mı?..

Kesinlikle hayır…

Bugün hala Süper Lig’e yükselebilmek bizim için hayal gibi görünüyorsa, bu utanç tüm bu kentindir…

Halkın takımına bizzat halkın sahip çıkmaması nedeniyle, siyasi olarak yolunu sürdürmek zorunda bırakılmazsıdır…

Birkaç dakika içire, Tahir Büyükakın başkan desteğini çekse ne olur ?..

Kulüp iki günde kapanır…

Karaosmanoğlu bunu yaptı…

Kim engelleyebildi?..

Hiç kimse ?..

Külhanbeylikle (kabadayılığı ayrı tutalım) hiçbir şeyin çözülemeyeceği ortada…

İşte size 2.ve 3.Lig’deki sıradan takımların sponsorlu tam adı:

GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ…

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK…

HARPUT-DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK…

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR…

SİLAHTAROĞLU VAN FK…

Bu sıradan holdingler bile para akıtırken…

TÜPRAŞ…

FORD…

HYUNDAİ…

PİRELLİ…

BRİSA…

YILPORT…

Kocaelispor’un ismine niye eklenemiyor…

Başına eklemeyin tamam…

Sonuna ekleyin ama hiç olmazsa yarı parasını alın…

Sadece Büyükşehir’e (dolayısıyla siyasete) sırt dayamakla bu işlerin yürümediği ortada…

Plan yok...

Proje yok…

30’un üstündeki adamlara kaptırılan paralar ortada…

Yarına kimse güvenle bakamıyor…

Ne diyeyim…

Bu görüntü iflas değil de nedir ?..

…………………….

Fıkra gibi… Amatör transfer yapar mı ?..

Hem de kallavi tarafından…

Ne demek amatör:

Para karşılığı olmaksızın bir şeyi hobi olarak yapmak…

Yani ilk ilke para karşılığı olmaması...

Pekala para almayan amatör var mı ?..

Yok…

Hatta hatta işin cılkını çıkarıp (kibar tabiriyle söylüyorum) mevcut 3.Lig takımlarından daha çok para veren bölgesel Amatör Lig (BAL)takımları var…

Bu nasıl bir garabettir…

En çok da iflas ettikten sonra ağlanıp sızlanmaları bana traji-komik geliyor…

Hparcarken tamam…

Öderken belediye sağ olsun…

Kentin belediyelerinin BAL yükünü sayayım…

Kartepe Belediyesi: Arslanbey Gençler Birliği…

Gebze Belediyesi: Gebzespor

Gölcük Belediyesi: Gölcükspor, Değirmendere…

Çayırova Belediyesi: Çayırovaspor...

Karamürsel Belediyesi: Karamürselspor…

Başiskele Belediyesi (Sıkı durun): Kullar 1975spor… Doğantepe… Yuvacıkspor…

Yani Başiskele’nin durumu diğerlerini katlıyor…

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile sezon başında sohbet etmiştim…

Adamcağız’ yandım anam diye ağlanıyordu…

Birine verse diğeri darılacak, hatta diğerleri…

Hangi birine yetişsin ?..

Öyle böyle değil harcanan paralar milyonu aşıyor…

İsmi amatör…

Kendisi profesyonel ötesi…

Sonuçta da bu başkanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kapısına dayanıyor…

Elleri mecbur…

Yaa bırakın eski profesyonel futbolcu almayı, hocalar bile dışarıdan geliyor…

Yok böyle bir mantık…

Baykanları, yönetimleri suçlamıyorum…

Bunu halk böyle istiyor…

Para vermeye gelince, hiç biri de aidatını ödemiyor…

Bu sistem(sizlik)de başarı gelir mi ?..

Masal bunlar masaaaaaal…