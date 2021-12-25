Fahiş Fiyat Meselesi

Döviz kurlarındaki ani çıkışlar ve akabinde yaşanan ani inişlerin neticesinde şu anda piyasada bir fiyatlama krizi yaşanıyor. Kurlar yükselirken bizimkisi gibi gerek nihai ürün, gerekse üretim girdileri olarak çok fazla ithalata bağımlı ülkelerde; döviz hareketleri doğrudan doğruya fiyatlara yansıyor. Bunun da orta ve uzun vadede enflasyona yansıması oluyor. Onun da yine kısa, orta ve uzun vadede kurlara yansıması oluyor. Derken böyle bir döngü içerisinde üretici, tüketici, ithalatçı, ihracatçı, iş insanı, esnaf ve sabit gelirliler sürüklenip gidiyorlar.

Son bir ayda yaşadığımız kurun bir anda fırlaması ve akabinde bir anda düşmesi üzerine gerek iktidar gerek muhalefet gerek medya gerekse de bir şekilde insanların takip ettiği figürler hep bir ağızdan “kurlar düştü, fiyatlar da düşsün” diye hiçbir ticari ve ekonomik gerçekliği olmayan popülist bir söylemin peşine takıldılar.

Direkt İthalatçılar Fiyatları İndirdi

Ülkemizde ürün satan ve az sayıda stokla çalışarak, operasyonunu süreklilik arz eden bir zincirle yürüten firmalarda fiyat indirimlerini kurlar düştükten birkaç gün sonra gördük. Örneğin dünya devi Apple fiyatlarını kurlarla beraber yükseltti, kurlarla beraber düşürdü.

Çünkü Apple Türkiye kendi sitesindeki sipariş bölümünde alınan bir ürünün teslim süresini genellikle iki haftadan uzun veriyor. Yani bu da demek ki ülkemizde o ürünü stok olarak çok fazla bulundurmuyor. Apple Türkiye talepler geldikçe belirli bir hesaplamayla Apple Global’den ürün çekiyor. Bu ürünler de tamamen dövize endeksli olduğu için; kur artınca fiyat artıyor, kur düşünce fiyat düşüyor. Zira Apple müşterisi “bana cihazımı iki günde vermiyorsan ben gidip başka marka alıyorum” demiyor.

Bu çok müstesna bir durumdur ve ancak birkaç kalem üründe geçerlidir. Bir Mercedes alacak kişi, bir Rolex alacak kişi ancak bu şekilde bir tutuma sahiptir. Rakiplerine göre çok büyük farklılıkları olan ve fiyatı sadece malın fiziki ederi değil; sunduğu deneyime bağlı olan firmaların müşterisi açısından geçerlidir ve bu çok dar bir alandır.

Genel Tedarik Zincirinde Durum Farklı

Ancak işin bir de mecburen stokla çalışan ve günlük tüketimimizdeki yeri en yüksek kaliteli cep telefonu, bilgisayarlar, arabalar gibi olmayan yüzlerce kalem üründe yaşanan tarafı var. Örneğin deterjan alırken elbette ya fiyatına ya kalitesine göre bir tercih elbette vardır ama istediği markayı bulamayan müşteri hemen gidip muadilini alır, zira bir ay iki ay bekleyemez.

Bu tip genel kullanımı yaygın ürünlerde de üreticiler, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalar kurlar artınca fiyatları mecburen yükseltirler; düşünce de bir anda düşüremezler. Zira kurların fırladığı günlerde de üretimin bir süre sonra aksamaması için mecburen yüksek kurla ithalat yapmak zorundalar. Bunu durdurmaları halinde bir süre sonra üretim hattı çalışamaz ve hem büyük düzenli maliyetlerinin altında kalır hem de en iyi ihtimalle çalışanlarını ücretsiz izne çıkarır. Kocaeli ve civar illerdeki büyük fabrikaların zaman zaman tedarik zinciri sebebiyle duruşa geçtiklerini ve çalışanlarını ücretsiz izne çıkardıklarını da yaşıyoruz.

Zincire adım adım ve basitleştirerek bakalım.

Dolar 10 TL iken

Üretici 10 liraya hammaddesini ithal ettiği, 10 lira işçilik, 10 lira da operasyon gideri olan bir ürünü 30 liraya mal ediyor. Buna %50 oranında da vergi öncesi kar koyuyor. Bu ürünü 45 liraya toptancıya veriyor.

Toptancı da 45 liraya aldığı ürüne 10 lira operasyon ve finansman maliyeti koyuyor. 55 liraya mal etmiş olduğu ürüne %20 vergi öncesi kar koyuyor. 66 liraya satıyor.

Nihai tüketiciye ürünü satacak olan bayi, bakkal, market vs. ürünü 66 liraya alıyor. Bu ürüne de %20 vergi öncesi kar koyuyor ve nihai tüketici yani Ayşe Teyze ya da Ahmet Amca bu ürünü düz hesap 79 liraya alıyor.

1 Dolar hep 10 TL olsa ya da kurlardaki inmeler çıkmalar bir anda değil de yavaş yavaş ve zaman içinde; en önemlisi öngörülebilir olarak yaşansa bu sistemde bir kriz çıkmaz. Ayşe Teyze bu ay 79 lira verdiği ürüne gelecek ay 81 lira verir, bir sonraki ay 82 lira verir, bir sonraki ay belki 80 Lira verir. Bir yılın sonunda da enflasyon o ülkede %10’sa eğer o ürünü 79 liraya değil 87 – 88 liraya alır. Enflasyon oranında da geliri bir yılın sonunda maaş zammı olarak artacağı için Ayşe Teyze belki yılın son birkaç ayında elindeki paranın alım gücünün azalmasından biraz muzdarip olur ama yeni yılda zamlı aldığı maaşının etkisiyle de yılın ilk birkaç ayı rahat eder.

Nihai tüketiciye ürünü satan kişi 55 liraya 100 ürün almış olsun. 5500 TL para bağlamış ve elindeki ürünler bittiğinde 6600 TL kazanmış oluyor. Kurlarda sıçrama olmasa yine 5500 TL ya da hadi %2 artış olsa 5610 TL vererek satacak yeni ürün alacak, 990 TL kazanacak ve bundan muhtasar vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, stopaj, geçici vergi, maaş, AGİ SGK primi, kira, tabela vergisi, çöp vergisi, elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon ödeyecek (bu faturalarda ayrıca bir de dolaylı vergi ödeyecek). Arta kalan parayı da kar olarak kazanacak. (Bu kadar vergiyle biraz zor kazanır da o başka bir yazının konusu)

Kar ettiği paranın bir kısmıyla kendi hayatını idame ettirmek için cebine koyacak. O parayla da evinin, eşinin, kendisinin, çocuğunun masraflarını ödeyecek. Yiyecek, içecek, kira verecek, yine elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet ödeyecek, giyinecek, yol masrafı edecek… (bunların hepsinde de dolaylı vergiler ödeyecek)

Sonunda parası artarsa onunla ya birikim yapacak, ya işine yatırıp bir sonraki sefere 100 değil de 120 ürün alacak ya da başka bir ürün türünden alıp oradan bir gelir elde etmeye çalışacak ve operasyon giderleri büyüyecek, vergi yükü, SGK yükü, maaş yükü artacak. Bu esnaf için de holding için de benzer bir akıştır.

Ölçek ve elbette diğer bir sürü detay farklı olsa da temel kurgu budur. Tabi bu şemayı özsermayesiyle iş yaptığı üzerine kurduk. Bu işletme bir de banka kredisiyle iş yapıyorsa ciddi bir faiz finansmanı da ödeyecek.

Şimdi bir de doların birkaç gün içinde %50 artarak 15 lira geldiği duruma aynı akış çerçevesinde bakalım ve tersten gidelim.

100 ürün satıp 6600 TL kazanan ve bunun 5500 TL’siyle yeniden 100 ürün alması gereken satıcı elindeki 5500 TL’yle geri kaç ürün alabiliyor.

Dolar 10 liradan 15 liraya çıktığı için üreticinin ithal hammadde gideri 15 lira oluyor. Buna göre 30 liraya mal ettiği ürünü bir gün sonra 35 liraya mal ediyor. Üzerine koyduğu %50 karla beraber ürünün fiyatının fabrika çıkışı 52,5 Lira oluyor. Dolar 10 lirayken bu fiyat 45 liraydı.

Fabrikadan ürünü alan toptancı 52,5 liraya aldığı ürüne kendi maliyeti olan 10 lirayı ekliyor. 62,5 liraya da %20 kar payını ekleyince fiyat 75 lira oluyor.

Ürünü son tüketiciye satan Dolar 10 Lirayken 55 liraya alıyordu, şimdi 75 liraya alıyor. Bir önceki 100 üründen 5500 TL kazanırken, elindeki 5500 TL’ye artık 73 ürün alabilecek duruma geliyor. 100’den 73’e ürün sayısının inmesi %27 oranında bir azalmaya tekabül ediyor. Bu sebeple rafındaki ürünün fiyatını yükseltiyor ki bir sonraki sefere yeniden 100 tane ürün alabilsin. Bunu yapmazsa iş operasyonunu küçültmesi gerekecek zira %27 daha az mal satışı yapıyorsa bu 27 birimlik iş miktarı kaybı için eleman çıkartması lazım zira artık o kadar elemana ihtiyacı yok. Buna bir de asgari ücrete yapılan astronomik zam da eklenince belki diyecek ki “iki kişi çıkartayım, kar edemiyorum”. Bu da bir işsizlik dalgası yaratır. Ayşe Teyze ve Ahmet Amca ise zaten perişan olmuş durumdadır.

Fiyatlar elbette kurlar düştüğü seviyede seyrederse aşağı iner ama bir günde olmaz.

Aslolan Piyasa Dinamikleridir

Dolar indi, fiyatları indirin söylemi tamamen popülist bir söylemdir. İşin bizim açımızdan en kötü tarafı da bu söylemin peşine takılanların ülkenin %99’una tekabül etmesidir. Halen daha serbest piyasanın dinamiklerini anlamamış olan bir topluma, yönetime, siyasete, bürokrasiye ve en acısı iş dünyasına sahibiz.

İktidarın ekonomi politikasını eleştirenler ortaya somut iki cümlelik öneri koyamıyor. Şovenizm en tepeden en aşağıya iktidarına muhalefetine hakim olmuş bir haldeyiz. Fahiş fiyat meselesi üzerinden bu ülkede üretim yapan ve o üretimi halka sunan tedarik zincirindeki herkes hedef gösteriliyor, ne hainlikleri ne fırsatçılıkları kalıyor.

Fırsat denilen şeye kötü bir anlama bürünüyor. Fiyat denilen şeyin fahişi olmaz. Beğenmeyen almasın deyip geçilmesi gereken bir şeydir. Zira piyasa dinamikleri gereğince birisi fahiş fiyattan mal satıyorsa serbest piyasada bir başka aktör girer ve fahiş fiyatla %100 kazanan adamın alanına yatırımını yapar “%50 kar bana yeter, Allah bereket versin” der. Bu da fiyatlar genel seviyesini dengeye getirir. Piyasa dinamikleri yani Görünmez El bunu çözer.

Gerek stokçuluk gerek spekülatörlük de keza aynı şekilde serbest piyasa ekonomilerinde risk alan, para bağlayan ve maliyet yüklenen girişimcilerin ve yatırımcıların iş modelidir ancak bizim memlekette küfür niyetine kullanılıyor.

Bu kafayla askere gidersek, bu askerlik bitmez.