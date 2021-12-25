Şeker “gıda” mı, “zehir” mi?

Sürekli tartışılan bir konu.

Prof. Dr. Canan Karatay gündeme getirdi, o günden bugüne gıda uzmanlarının ve halkın gündeminden düşmüyor.

Toplumda hızla “şeker düşmanlığı” oluşmaya başladı.

Bir kesim, şekeri “zehir” olarak görüyor.

Hatta pastanelerin adının “zehirhane” olarak değiştirilmesini önerenler dahi var.

Bir yıla yakın süredir yayınlanan haftalık OKSİJEN Gazetesi’ni düzenli okuyorum.

Çok başarılı bir yayın, size de öneririm.

Orada “kör dövüşü siyaset” yok, insan hayatına dokunuyorlar.

Özellikle sağlıkla ilgili çok yararlı köşeler var.

Son sayısında “Daha sağlıklı bir beyin için ne yapmalı, ne yemeliyiz?” konusu ele alınmış.

İki uzman, Dr. Mark Hyman ve DhruPurohit konuyu enine boyuna tartışıyorlar.

Bir buçuk sayfa uzunluğunda bir söyleşi.

Söyledikleri şu:

*Beynimiz için en tehlikeli üç besin var: Şeker, nişasta ve kötü yağlar.

*Trans yağlar çok tehlikeli. Diyetimizden çıkarmamız gerek. İşlenmiş gıdaları da…

*Egzersiz beynimiz için çok önemli. Çünkü kardiyo egzersizi, güç antrenmanları bilfiil beyin hücre sayısını ve bunlar arasındaki bağlantıları artırıyor.

*Takviyeler önemli, ancak bunlar adı üzerinde takviye… Yani berbat besleniyorsanız, egzersiz yapmıyorsanız, iyi uyumuyorsanız, takviyeler bir işe yaramaz.





Ve şeker konusu

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Söyleşide “çok şekerin zararı” konusuna özellikle vurgu yapılıyor.

Dr. Mark Hyman, bakın ne diyor:

“Şeker doğası gereği kötü bir şey değil. Bir kurabiye yerseniz veya ufak tefek tüketirseniz sizi öldürmez. Sorun şekerin dozu. Avcı-toplayıcı olduğumuz dönemlerde yılda 22 çay kaşığı şeker tüketiyorduk. Yani şanslıysak bir kovandan bal buluyor, ya da yaz aylarında meyve topluyor, biraz şeker alıyorduk. 1800 yılında yılda kişi başına 4 kilogram şeker yemeye başladık. Bu çok fazla, 2020 yılında ise kişi başına yılda 60 kilogram şeker tüketiyoruz. Bu kadar yüksek dozda alınınca zehre dönüşüyor ve bir sürü zarara yol açıyor.”

Dr. Mark Hyman, şekerin vücuttaki tahribatlarını şöyle açıklıyor:

“Mikrobiyomu mahvediyor, enflamasyona yol açan bütün kötü bakterileri besliyor. Sızdıran bağırsağa ve sinirsel enflamasyona, insülin direncine yol açıyor. Siz şeker ve nişasta yedikçe insülininiz yükseliyor, ama hücreleriniz insüline dirençli hale geldiği için daha fazlasını istiyorsunuz. Üstelik insülin arttıkça göbeğinizde depolanan yağ miktarı artıyor. Bunlar başka yerlerdeki yağa benzemiyor ve aktif organlar gibi davranıyor. Hormon salgılıyor, sitokin üretiyorlar. Çok güçlü enflamatuvar moleküller üretiyorlar. Bütün vücutta ve sinir sisteminde enflamasyona yol açıyorlar. Bazı Alzheimer türlerinin insülin direnciyle ilişkili olduğu düşünülüyor.”

Sonuç olarak…

Evet, özetin özetini verirsek, başta beynimiz olmak üzere tüm vücudumuzun sağlığı için “şeker” tüketimini minimuma indireceğiz.

Çayı şekerli içme, baklava, çikolata, şekerleme, kurabiye, fazla ekmek, fazla meyve, fazla bal, fazla pekmez; unutun bunları!

“Nişasta” ve “kötü yağlardan” da uzak duracağız.

Şeker, nişasta, kötü yağ…

Bu üçlüyü defterinizden silin!

İyi pazarlar!