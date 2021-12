Ofiste mi çalışıyorsunuz?İşte size 20 beslenme ÖNERİSİ!

Gün boyu masa başında çalışmaya bağlı olarak yetersiz fiziksel aktivite, yoğun iş temposu ve stresli yaşam tarzı ofis çalışanlarında sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca modern yaşamın beraberinde getirdiği zamanla yarışın, ulaşımı kolay paketli gıdaların, hızlı pişirilen ve tüketilebilen besinlerin ve bunların yanında bol kalorili içeceklerin de ofis çalışanlarının hayatında olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, önemli bilgiler verdi…

KAS İSKELET SİSTEMİ

Aydın, “Kendi bünyesinde çalışanlara catering hizmeti veren kuruluşlarda iyi planlanmamış ve kalori içeriği fazla olan menülerin tüketilmesi, hem sağlık sorunları oluşmasına yol açar, hem de iş performansını olumsuz etkileyebilir. Bunlarla birlikte ofis çalışanlarında en çok obezite, insülin direnci-diyabet, kolesterol yüksekliği, bel çevresinde yağlanma, hipertansiyon, kas iskelet sistemi hastalıkları, D Vitamini başta olmak üzere diğer vitamin ve mineral eksiklikleri de görülebilir” açıklamasında bulundu.Aydın, ofis çalışanlarına 20 öneride bulunarak, “Aşağıdaki söylemlerin 10’dan fazlasına hayır cevabı veriyorsanız hayatınızda düzeltmeniz gereken beslenme ve spor alışkanlıklarınız var demektir” uyarısında bulundu.

BESLENME ÖNERİLERİ

· Günlük su tüketimim kilo başına 30 ml’yi (kg*30ml) geçmektedir.

· Kahvaltısız güne başlamam.

· Kahvaltıda çoğunlukla poğaça, börek gibi aşırı yağlı ve kalorili tercihler yerine tam tahıllı ekmek ile yapılmış tost, yulaf-meyve karışımları gibi tercihler yaparım.

· Günde ortalama 5 porsiyon sebze ve meyve tüketirim.

· Fazla mesai saatleri ile yoğun çalıştığım için günlük 3 ana öğünümü düzenli yapmaya çalışırım.

· Sık sık atıştırma yapmak yerine düzenli ara öğünler yaparak kan şekerini dengeleyip bir sonraki öğüne kadar açlık mekanizmasını kontrol altına almış olurum.

· Öğle yemeğinden sonra yorgunluk, uyku hali gibi problemler yaşamam.

· Öğünlerimin yanına salata ve yoğurdu uygun porsiyonlarda ekleyerek doygunluk sağlamaya çalışırım.

· Ara öğünler için ofis çekmecemde paketli gıdalar yerine taze-kuru meyve, kuruyemiş bulundururum.

· Günlük çay ve kahve tüketimim 5 fincanı geçmez.

· Çay ve kahve tüketimlerimde şeker ve ilave kremalardan uzak dururum.

· Bitki çaylarını bağışıklık sistemimize olan olumlu etkilerinden dolayı günlük yaşantımda düzenli tüketirim.

· Ofiste toplantılar veya kutlamalarda sıklıkla tüketilen kurabiye, pasta, şerbetli tatlı gibi boş enerji kaynaklarından çoğunlukla uzak dururum.

· Öğünlerde yemeklere ilave tuz eklemekten kaçınırım.

· Baharatların metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden faydalanırım.

· Ayaküstü atıştırma yapmam. Yiyecekleri farkına vararak yavaş yavaş tüketirim.

· Şekerli ve gazlı içeceklerden uzak dururum.

· Ofis içerisinde 2 saatten fazla hareketsiz kalmam, mümkün oldukça yerimden kalkıp tur atarak iskelet sistemimi rahatlatırım, asansör yerine merdiven kullanırım.

· Oturduğum yerde esneme hareketleri yaparım.

· İş yerine ulaşım sırasında geliş veya dönüş yolunda kendime yürüyüş için imkanlar oluştururum.

**

Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın’ın değerlendirmelerini yukarıda okudunuz… Ben de ofis ortamında çalışıyorum… Aydın’ın önerilerini dikkate almakta fayda var.

XXXXXXXXXXXXXX

Eti sağlıklı pişirmede püf noktalara dikkat!

Bugün günlerden pazar… Uzm. Bio. Çiğdem Üregen, eti sağlıklı pişirmeyle ilgili bilgi verdi. Üregen’in verdiği bilgileri sizinle paylaşmak istedim… Gerçi et fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor, ama yine de bu bilgileri bilmenizde fayda var. Bir et restoranı veya davette sıkça karşılaşacağımız bu sorunun cevabı, hem damak tadımızı hem de ne denli sağlıklı veya zararlı bir et tüketeceğimi belirler.

**

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, az pişmiş ve orta pişmiş etlerin, çok pişmiş ete oranla vitamin değeri daha yüksek olur. Ayrıca mangalda veya ızgarada pişen etin mis gibi kokusunun bizi yemeğe davet etmesi bir yana, eti pişiriş miktarımız ya sağlıklı ve leziz bir öğün yiyeceğimizi ya da bilmeden ve istemeden de olsa Kansere davetiye çıkaracağımızı belirliyor.Çok pişmiş etlerde, daha çok oranda Heterosiklik Aminler (HCA) adı verilen Kanserojen kimyasallar ortaya çıkmıştır.

**

Etlerini az veya orta pişmiş olacak kadar pişirin, iyi pişmiş etler orta pişmiş etlere göre 3.5 kat daha fazla HCA oluşumu riski taşımaktadır.100 derecenin üstündeki ısılarda HCA oluşumu başlamakta ve 300 derece üzerinde HCA’lar en tehlikeli hallerini almaktadır.

Buna göre Eti mangalda pişirmek kanser riskini arttırsa da pişirme işlemini sağlıklı hale getirerek mangal keyfinden uzak kalmamak mümkündür.

**

Fazla pişirilen etin yukarıda sayılan zararları dışında, beynimize de zararları mevcuttur. Çok pişmiş ette bulunan yüksek miktardaki glikotoksinler, ileri yaşlarda demans ve Alzheimer hastalıklarına yakalanma riskini de artırıyor.

ETİ SAĞLIKLI PİŞİRMEK İÇİN PÜF NOKTALAR

1-Eti marine edip pişirin:Eti marine etmek sadece lezzeti arttırmakla kalmaz HCA oluşumunu da %99 oranında azaltır.

2- Marinasyonda limon ve sirke kullanmak etin daha sağlıklı olmasını sağlarken bal ve barbekü soslu et pişirmek HCA oranını 3 Kat arttırarak yine kanserojen etkiyle sonuçlanabilir.

3- Barbekü sosu ete, piştikten sonra ilave edin.

4-Etinizi, sağlıklı otlar ve baharatlar katarak pişirin.

Örneğin,*Nane ve biberiye gibi otların HCA oluşumunu %90’a kadar düşürdüğü yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir.Soğan ve sarımsak da HCA oluşumunu %70 ve %90 arası düşürmektedir.Etlerinizi marine ederken zerdeçal kullanarak da HCA oluşumunu %40’a kadar düşürebilirsiniz.

5-Etleriniz ile birlikte yeşillik ve meyve tüketin…Mevsimine göre. Kırmızı üzüm, yaban mersini, kivi, karpuz kuru erik, kiraz, ıspanak ve maydonoz ile beraber et tüketmek yine HCA oluşumunu engelleyici bir etki yaratır.

6-Doğru eti seçin. Zira işlenmiş ve fabrikasyon ürünler, zaten başlı başına kanserojen bir etkiye sahiptir.

Xxxxxxxxxxxxxx

Değersizlik duygusu ile nasıl baş edilir?

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, değersizlik duygusu hakkında önemli bilgiler verdi.

Değersizlik duygusu ve kendini değerli hissetmek birçok insan için önem taşır.Kendini değersiz hisseden kişi toplum içerisinde ya da içsel olarak kendini önemsiz görür ve varlığının bir değer taşımadığına inanır. Ancak aslında “Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.” Bu söz öyle doğru bir söz ki, size kim ne söylerse söylesin, size her kim ne yaparsa yapsın eğer sizde “Ben değersizim” inancı yoksa kimse sizi değersiz hissettiremez.

“Mesajıma cevap vermedi acaba bana kırıldı mı?”

“Yoldayken karşılaştık bana baktı ama selam vermedi acaba görmemezlikten mi geldi?”

“Bana tip tip bakıyor acaba neyimi beğenmiyor?”

“Çaya davet ettim kabul etmedi acaba benden hoşlanmadı mı?”

“Acaba” diye devam eden o iç sesleriniz aslında zihninizde barındırdığınız olumsuz düşüncelerinizdir. Olumsuz düşünceleriniz size kendinizi olumsuz hissettirir.Olumsuz düşünceleriniz ve duygularınız davranışlarınızı hatta hayata bakışınızı olumsuz etkiler.

**

Aslında bunların tüm sorumlusu kendinizin nasıl olduğunuza inandığınız ile ilgilidir. Yani kendi benlik şemanızın “değersiz biriyim, sevilebilir biri değilim” olduğu inancıyla ilgilidir. O halde tedaviye bu inancı değiştirmekle başlayın. Bunun yolu da; olumsuz düşünceleriniz zihninize geldiğinde onları geri göndermekten geçer. Yani yolda karşılaşmış olduğunuz dostunuzun size baktığı halde selam vermemesini, görmemiş olabilir diyerek olumlu düşünmenizle bu tedavi mümkündür.

O halde ne yapmalıyız?

Bardağın boş tarafına değil, dolu tarafına bakarak bana neden eksik su koydu demeyip beni de düşündü diyerek olumlu düşünmeli ve olayları kendimize bağlamamalıyız.Unutmayın insanı olaylar üzmez, olaylara bakış açısı üzer.

**

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi’nin değerlendirmesini yukarıda okudunuz…

Siz siz olun, her zaman kendinizi değerli kılın…

Xxxxxxxxxxxxx

DAHA İYİ KARAR VERMEK İÇİN 7 FİKİR

1-Endişenizi ciddiye alın.

2-Önceliklerinizi belirleyin.

3-Zaman anlayışınızı değiştirin.

4-Seçenekler üretin.

5-Kararınızı verdiğinizi hayal edin.

6-Mükemmel olamayacağınızı kabullenin.

7-Hatalarınızdan ders çıkarın.

Xxxxxxxxxxxxxxx

SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

-Nane-limon.

-Zencefilli bal.

-Tarçınlı ballı süt.

-Limonlu ıhlamur.

-C vitamini.

-Boğaz pastilleri.

-Ekinezya çayı

-Tavuk ve paça çorbası

SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUNMAK İÇİN ŞUNLARA DİKKAT ETMEK GEREKLİDİR

-Elleri sık sık yıkamak.

-Elleri burun ve göze dokundurmamak.

-Ortamı sık havalandırmak.

-Sigara içmemek ve sigara içilen ortamlarda bulunmamak.

-Kreş ve yuvalarda oyuncakların temizliği.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SİNİRİ YENMENİN YOLLARI

-Kendinizi tanıyın. Aslına bakarsanız yapmanız gereken ilk şey, kendinizi tanımak...

-Rahatlamaya çalışın...

-Ortamınızı değiştirin...

-Empati yapın...

-Çözüm odaklı düşünün! ...

-Sizi öfkelendiren şeylerden olabildiğince uzak durun! ...

-Mantıklı düşünün!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx