Paylaşmanın Bereketi

Rivayet odur ki İbrahim bin Edhem, bir hac mevsiminde Mescid-i Haram’da Şakik Belhî ile karşılaşır. Şakik Belhî, İbrahim bin Edhem’e sorar:

-Zühd yolunun esası nedir?

İbrahim bin Edhem:

-Allah verince yer, vermeyince sabrederiz, diye cevap verir.

Bunun üzerine Şakik Belhî:

-Bu senin dediğini Horasan’ın köpekleri de yapar, şeklinde mukabele edince bu kez İbrahim bin Edhem ona sorar:

-Ya sizin anlayışınız nasıldır?

Şakik Belhî şöyle cevap verir:

-Biz bulunca dağıtır, bulamayınca sabrederiz.

Daha önce de temas etmiştik; imtihan denilince genellikle yoklukla imtihandan bahsedilir.

Yoklukla imtihanın ecrinden müjdeler verilir.

Bu müjdelere binaen sabır tavsiye edilir.

Elbette yoklukla imtihana sabretmek çok kıymetlidir.

Ancak yokluğa sabır, yokluğa sebep olan nedenleri düzeltme veya düzelmesine katkıda bulunma imkanımız varken gereğini yapmama anlamını taşımadığı gibi, varlığa karşı tutumumuz da yokluk imtihanından daha ağır bir imtihana tabi tutulmamız anlamına gelebilir.

Zira menkıbenin de işaret ettiği üzere, var olan paylaşıldığı takdirde anlam kazanır.

Yokluğun önünde bir engel teşkil eder.

Hatta çoğalır.

Çünkü paylaştıkça başkalarının da o varlıktan istifade etmesine ve dahi yeni üretimler yapmasına imkan tanımış olursunuz.

O imkanlar hem paylaşan için hem de paylaşılan için bir üretim kaynağı haline gelir.

Bu üretim hem yatırım anlamında maddidir hem de ilişkilerde güven, sevgi, merhamet, iyi niyet ve diğerkâmlık gibi değerlerin hakim kılınması doğrultusunda manevidir.

Dolayısıyla paylaşılanın bereketi de artar.

Ne diyordu Hz. Peygamber (S.A.V.): “Sizden biri, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz.” (Buhârî, Îmân,7)

Yani kâmil imanın yolu diğerkâm olmaktan, başkalarının yararını da kendi yararı kadar düşünmekten geçer.

O nedenle bugün belli sıkıntılarımızın nedeni olarak kabul edilen ahlak probleminden bahsetmeye önce bu noktadan başlayalım derim…

Bunu yapamadığımız takdirde başkalarının ne yapması gerektiği üzerinde konuşma hakkımızın bulunmadığını da unutmayalım isterim…