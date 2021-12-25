En az 50 milyon daha lazım, ama Büyükakın çok kızgın ve kırgın !..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi…

Sefa Sirmen…

Hikmet Erenkaya…

İbrahim Karaosmanoğlu…

Tahir Büyükakın…

Bu çizgi hiç değişmiyor… Kocaelispor’un onursal başkanları, açık-gizli başkanları, ya da gerçek başkanları…

Ne derseniz deyin…

Bunlar dışındakileri kimse başkan olarak saymıyor bile…

Çünkü halkın sahip çıkmadığı Kocaelispor’a, 50 yıldır belediye sahip çıkıyor…

Büyükşehir olmadan önce Erol Köse, Cevdet Bağdat, Necati Gençoğlu çizgisinde, sağ- merkez ve sol arasında gidip-gelen kulüp, “siyasi” kimliğinden bir türlü kurtulamadı…

CHP’li, DYP’li, ANAP’lı, hatta SHP’li kulüp, şimdi AKP’li…

Var mı tersini iddia edebilen ?..

Tabii ki yok…

Çünkü Büyükşehir Belediyesi’ni kim yönetiyorsa, siyasi olarak Kocaelispor’u da o yönetiyor…

***

Ve bugüne dönelim…

Kocaelispor, hayli sıkıntı yaşadığı şu günlerde, devre arası kampı, transferleri ve diğer ödemeler için yaklaşık 50 milyon lira arıyor. Baş sponsor Tahir Büyükakın mutlu değil. Karaosmanoğlu, hem para verdiği, hem de hakaret yediği için bir sözle Kocaelispor ile ilişkisini kesmiş, taraftarlar eski valilik binası önündeki üst geçitten gruplar halinde büyükşehir binasına yürüyerek protesto etmişti. Polis bu yürüyüşü zor durdurmuştu. O zaman şimdiki başkan Tahir Büyükakın genel sekreterdi. Şu ortamda hayli kızgın olan Büyükakın da küserse, yandı gülüm keten helva.

Çünkü 50 milyonu da yine o verecek…

Ya vermezse…

Bu sezon ligde tutunmak bile zor gözüküyor…

Bunca yıldır verdiği paralar ne olacak ?..

Madem düşecektik, neden üst üste şampiyon olup da 1.Lig’e yükseldik ?..

Sorarlar bir gün sorarlar…

***

Belde A.Ş.

Antikkapı…

İzaydaş…

İSU…

Paralar akın akın Kocaelispor’a gitti…

Sonuç:

İlk yarı biterken, Kocaelispor’un düşme hattı ile arasında, dünkü maçlar öncesinde sadece 5 puan kalmıştı…

Ama tabii üst sıralarla da 2 puan vardı ama, bu yazıyı yazdıktan sonra açılabilirdi…

Ya da bugün açılabilir…

Yeşil Siyahlılar, son 4 yıldır, hiç de alışık olmadığı şekilde eksi 3 averajla devreyi tamamladı…

***

Kocaelispor, belediye desteğini kaybederse, belediye de seçimi kaybeder mi ?..

Yumurta-tavuk hesabı, bu kentte bu yıllardır tartışılan bir konudur…

Ama artık bu unsurun, 90’lı yıllardaki gibi etkili olabileceğine inanmıyorum…

Yine kararsızları etkiler ama, insanlar artık karnını doyurma telaşında…

Türkiye, o Türkiye, Kocaeli de artık o Kocaeli değil…

Sefa Sirmen bunu çok iyi kullandı ve Kocaelispor adını dağa taşa yazdırdı…

Para akıttı ama başarıyı da sağladı…

Abdullah Gül, siyasetçileri kulüp yasağını getirdikten sonra, Karaosmanoğlu da kısıtlı destek verebildi…

Büyükakın da artık öyle elini kolunu sallaya sallaya destek veremiyor…

Bunu geçen yıl da söylemişti zaten…

‘benim o kadar param yok’ demişti…

Kocaelispor sonunda yine dibi gördü…

Değnekler kırılmak üzere…

Dile kolay, 20’ye yakın adam alıyorsun…

Bir kadro diğerini tutmuyor…

Paralar ödenemiyor…

Büyükakın da soruyor:

Başarı nerede, paralar nereye gitti ?..

Çünkü o da biliyor ki, bu para kendisinin değil, halkın parası…

***

Yeni yıla girerken durum vahim…

Hatta vahim ötesi…

2009’da bir yıllık Süper Lig macerası sonlarında kapısına kilit vurulacak duruma gelen Kocaelispor için o zaman uyanmıştım…

“Süper Lig’e çıkmayalım, bu bir tuzaktır” demiştim…

Ama anlaşılan ders almamışız…

Yine aynı hatayı yapıyoruz…

Sadece başroller farklı…

Şimdi bana kızanlar, gün gelecek haklıymışsın diyecek ama yine atı alan Üsküdar’ı geçecek…

Doğru söyleyeni de yine 9 köyden kovacaklar…

Ama unutmayın…

10.Köy İzmit’tir…

35 yıllık meslek yaşamımda, dün de işe gelirken yolda dostlarım aynı şeyi sordular:

“İyi adamlar alsınlar, bu adamlar berbat, acilen transfer yapsınlar…

Tahir Büyükakın kendini kenara çekemez…

Para versin !..”

***

Yorum sizin…

Sahalar kapanacak gibi…

O-Micron dünyayı fena vuruyor…

Ölümler de başladı…

Bu virüs hiç de masum değil…

Biyolojik savaş sürüyor…

Daha da şiddetlenecek…

Sanata…

Kültüre…

Spora para harcamayıp, alakasız bilgisayar oyunlarına trilyon dolarlar yatıran insanlık, çağdaş medeniyetin sonunu getiriyor…

Göz göre göre insanlık ölüyor…

Öldürülüyor…

Herkes herkese rakip hale getiriliyor…

Sahalar kapanıyor ve çocukların eğitiminden sonra bedensel eğitimi de bitiyor…

Kökümüz kuruyor…

O-MİCRON… BU-MİCRON… ŞU-MİCRON… AŞI OLMAYAN ELDEN GİDİYEH…

Psikolojimiz bozuldu…

Yeniden kapanır mıyız ?..

Yılbaşında hindi kurban edelim mi, etmeyelim mi ?..

Hıristiyanlar da, Müslümanlar da, Yahudiler de (üç ilahi din) yılbaşı kutlamasını günah sayıyor…

Artık günahtan da öte, tehlikeli…

Artık kurban hindi mi olur, hindi zekâlı aşı karşıtları mı, bilemem…

Üsküdarlı adamın dediği gibi…

Laikliği bilemem ama…

Aşı olmayan elden gidiyeeeeh…

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

Günün karikatürü:

-ZAFER YA DA HİÇ

Günün fıkrası:

İMANLI AYI-İMANSIZ AVCI

Birgün ateist bir adam ava çıkmış. Bu adam Allah'ın varlığına inanmıyormuş. Dünyanın oluşumunu kozmik bir kazaya bağlıyormuş. Ormanda gezinirken birden önüne bir ayı çıkmış. Adam çok korkmuş ve " Allah'ım bu zamana kadar sana inanmadım, ama şimdi senin varlığına inanıyorum " demiş. O sırada bir ses duyulmuş. "Olmaz, bu zaman kadar bana inanmadın bundan sonra inansan fayda etmez, senin yerine ayıya iman verebilirim" diye ses duyulmuş. Adam da "tamam" demiş. Ondan sonra ayı konuşmaya başlamış "Niyet ettim Allah rızası için orucumu açmaya."

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