Ben Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olsam !..

Hani günlük dilde çok kullanırız ya:

Ben senin yerinde olsam !..

Ben de kendimi bir an büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanın yerine koydum…

Ne de olsa Derince Bakkal durağından, 1970’lerin ilk diliminde mahalle arkadaşıydık…

İşletme mezunuyum…

Ne de olsa kamu yönetimi de okudum…

Lisans mezunuyum, ikinci üniversiteyi (Uluslar arası ilişkiler) bitiriyorum…

Az buçuk hayal kurabilirim sanırım…

****

Sabah işime gidiyorum…

Makamıma oturuyorum…

Kentin önemli dinamikleri var…

Trafik…

Çevre sorunu…

İklim şartları…

Ulaşım sorunları…

Maddi sorunlar…

Fakirlikten kıvranan İzmitliler…

Bir de Kocaelispor…

Hem de 50 yıldan bu yana…

Yukarıdaki unsurlar için ekiplerin mevcut…

Akıl verebilirsin…

Denetlersin…

Yönetirsin…

Ama Kocaelispor başka…

Kentin tüm sembolleri birer ikişer elden çıkarken ve kent hafızasını kaybederken…

Kocaelispor markası kaybolmaz…

Kaybedilemez…

Değerinden bir şey yitirmez…

Sadece ara verir…

2009-2018 arasındaki gibi…

Dağa taşa ismini yazdıran bir Kocaelispor’u, gün ilk sıralardaki gündem arasında almazsam, bu kenti küstürürüm…

Bu kentçi anlayamam…

Sokaklarına giremem…

Kocaelispor, bu kentin arterleridir…

Varoşlarıdır…

Lüks semtleridir…

Gecekondularıdır…

Kılcal damarlarıdır…

Onun için kulübe öncelikle siyasal olarak bakmam…

Siyasi fanatizm değil, Kocaelispor fanatizmi vardır… (Hooliganizm ve anarşizm ile karıştırmayın)…

Kocaelispor’a yapılan en büyük kötülük, kulübü siyasi ant olarak görmektir ve artık bu düşünce iflas etmiştir…

AKP’li Kocaelispor’a CHP’liler, SHP’li Kocaelispor’a DYP’liler ısınamamış ve hep ‘öteki’ takım olarak bakmıştır…

Bunlar içerisinde 55 yıldır tanıdığım çocukluk arkadaşlarım vardır…

Hepsi de Kocaelisporludur ama stada giderken ayakları geri geri gitmektedir…

Onları küstürmemek için, belediye başkanı olarak organizasyonlar düzenlerim…

(Sefa Sirmen’in takımı Mardin’e bir bayram havasında götürmesi unutulmamalıdır)…

Kocaelispor buz kentin ortak dinamiğidir…

Tuncelilisinden Mardinlisine, Trabzonlusundan, Afyonlusuna, Vanlısından, Urfalısına kadar bu kentte yıllardır yaşayan birçok koyu Kocaelisporlu arkadaşım, kardeşim vardır…

(Derince Belediyesi’nin hemşeri dernekleri turnuvası çok güzeldir, ama bir Kocaelililer takımı kurulmaması, bu etnik kitleler için büyük kayıptır)…

Böylece kentte barışı sağlarım…

Yani Kocaelispor bu kentin ana gündem maddelerinden biridir…

Sefa Sirmen dışındaki diğer başkanlar, maalesef ‘Kocaelispor başkanına para vereyim, başımdan gitsinler’ mantığıyla hareket ederek, sonuçta suçlanmıştır…

Haklıyken haksız duruma düşmüştür…

****

Ben Kocaelispor başkanını her gün mutlaka arardım, hatta bir araya gelirdim…

1 saatimi mutlaka buna ayırırdım…

Çünkü bu kentin en önemli sivil toplum örgütü, tabii ki ve her zaman Kocaelispor’dur…

Tıpkı Trabzon ve Trabzonspor, Antalya ve Antalyaspor, Kayseri ve Kayserispor gibi…

Bu dinamiğe gereken önemi verirdim…

Sonra belediyeden aktardığım paraların hesabını sorardım…

Kocaelispor’da en büyük para nereye gider ?..

Tabii ki transfere…

Futbolcu ve teknik heyet transferi konusunda, bizzat kendime özel bir komi yon kurar (Kulüp yönetimi dışında), getirilip götürülenleri, menajerleri tek tek inceletirdim…

Dile kolay, 100 milyona yakın para harcıyorsam, bunu sokağa tamam mümkün olamaz…

Hırsızlık yapan menajerler varsa, onları tek tek ifşa eder ve başka kulüpleri dek andırmalarını önlerdim…

Altınordu ve geçen yılki Bursa modellerini kurar, kesinlikle de taviz vermeden korurdum…

Denetlerdim…

A takımda Derince, Gebze, Kandıra, Kartepe, İzmit, Dilovası gibi ilçe kotaları koyar ve A takım ile U19 takımında mutlaka bu ilçelerden birer oyuncuyu bulundururdum…

Kocaelispor’u tüm mahallere tek tek götürürdüm…

Hüseyin Erol ve Bahri Yavuz yaptı, ama yarım kaldı…

Kentin kılcal damarlarına girerdim…

Yani normal işlerimi aksatmadan, Kocaelispor ile her gün mutlaka bir saatimi geçirirdim…

Çünkü sandığa giden yol, bir nebze de olsa, eskisi kadar etkili olmasa da, yine stattan geçer…

Sözün özü:

Kocaelispor maçını protokole gelip, öyle sıradan maç izler gibi görünmek yerine, bizzat oyun stiline bakar, dersime çalışır, eksikleri görür ve direkt önerimi sunardım…

Rezillik ortada…

Dino hakaret etti, kimse bir şey yapamadı…

Pereira hala bu takımda ilk tercihler arasında görülüyor…

Diop’u gazeteci kardeşlerim çok önceden tespit etmelerine rağmen, aklını Dino’ya takmış teknik heyet, bu çocuğu geç fark ediyor…

Sahi, Diop sezon başından bu yana oynasaydı, kaç gol atardı ?..

Şirket olayını acilen gündeme getirmelisiniz…

Davalar…

Belgeler…

Avukatlar…

Mahkemeler…

Suçlamalar…

KEV’den gelenler…

Tesislerin elden çıkması…

Derken…

Nedense şirket bir türlü kurulamıyor…

Şöyle bir bakalım:

***

SÜPER LİG’DE…

Kasımpaşa a.ş. -

Galatasaray A.Ş.

Trabzonspor A.Ş.

Çaykur Rizespor A.Ş.

Gaziantep FK A.Ş.

Göztepe A.Ş.

Adana Demirspor A.Ş.

Fenerbahçe A.Ş.

1.LİG’DE:

Adanaspor A.Ş.

İstanbulspor A.Ş.

Tuzlaspor A.Ş.

Pendik Futbol A.Ş.

Uşak spor A.Ş.

K.Maraş A.Ş.

Adıyaman FK A.Ş.

Bodrumspor A.Ş.

***

Bunlar başarabiliyor da biz niye başaramıyoruz ?..

Yoksa şirket olursa oyuncağımız elimizden mi alınacak ?..

Rant kesilecek mi ?..

Bu kadar ağır, hafi sanayinin bir arada olduğu dünya çapındaki ekonomi kentinden bir şirket çıkaramıyor musunuz ?..

Ayıptır…

Yazıktır…

***

Diyarbakır’da Kervan Han’da gezerken, bir genç “Ağabey vallahi ayıp, Kocaelispor nasıl bu hale gelir” dedi…

Yanıt veremedim…

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

GÜNÜN SÖZÜ:

GÜNÜN FIKRASI:

Hepsi Yabancı…

Temel ve Dursun Arsenal-Galatasaray maçına gitmişler. Maç başlamış. Dursun Galatasaray için:

''Şuna bak çoğu yabancı. Böyle Türk takımı mı olur?'' demiş.

Temel ise yanıtlamış:

''Ama diğer takımdakilerin hepsi yabancı''…