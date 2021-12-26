“Sülün Osman” yaşasaydı, şu olup bitenlere şapka çıkarırdı

Allah sizi inandırsın, eğer “Sülün Osman” yaşasaydı, son bir haftada olup bitenler karşısında şapka çıkarırdı.

Şöyle filmi biraz geriye sarın!

Krizin ayak sesi biraz artınca, “Çin modeli”nden söz etmeye başladılar.

Türkiye önce fakirleşecek, emek ucuzlayacak, yatırımlar artacak, ihracatçı bir ülke olacağız, sonra döviz bollaşacak, böylece refaha ulaşacağız…

Hemen arkasından “ihracatı artırmak için kurları bile bile yükselttiklerini” söylediler.

Kurların stabil seyretmesine izin vermediler, her defasında “Nas” naraları atarak tekrar tekrar ateşlediler.

Tam zirve yapmıştı ki, “örtülü faiz” sistemi olan KKM’yi, “Kur Korumalı Mevduat” sistemini devreye soktular.

Kurlar, hoop birkaç saat içinde 18-20 liradan 11-12 liraya indi.

Bu operasyonun belli bir noktadan yürütüldüğü belliydi.

Sıradan vatandaşın gecenin bir saatinde dijital sistemle de olsa döviz satması mümkün değildi.

Piyasaya yoğun döviz sürülünce kurlar indi, ertesi sabah da düşük kurdan tekrar döviz toplandı.

İnanılmaz bir vurgun!

O bozdurulan dövizler kimlerindi, kimler bir gecede Dolar ve Euro üzerinden yüzde 40-50 para kazandı, gün gelecek elbet bunlar bir bir ortaya dökülecek.

Olan, ülkemize oldu.

Olan, salt parasını korumak için döviz alan vatandaşlara oldu.

Birileri, “parsayı” topladı.

Servetlerini döviz bazında katladı.

Özetle…

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgun operasyonlarından biri yaşandı.

Vurulanlar belli…

Kimlerin vurduğu da gün gelecek mutlaka ortaya çıkacak.

“Örtülü faiz” haram mı, değil mi?

Dikkat ediyor musunuz, bir haftadır ortada ne “Ben Müslüman’ım” çıkışı kaldı, ne “Nas” kaldı.

Alan aldı, vuran vurdu, yağmalayan yağmaladı.

Ortaya konulan KKM (Kur Korumalı Mevduat) sisteminde de “faiz” var, ama yatıp kalkıp Müslüman geçinenlerden tık çıkmıyor.

Hem de faizin daniskası!

Sadece “örtülü”…

Adına “faiz” denmeden uygulanan faiz…

Üstelik bu “faiz parası”, parayı kullanandan alınmayacak, devlet hazinesinden karşılanacak.

Yani bizim ödediğimiz vergilerden…

Yani yani bu gariban halkın hakkını, zenginlere “faiz” diye ödeyecekler.

Eğer faiz haramsa, devlet kasasından ödenen faiz iki misli haram olmuyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda ne der acaba?

“Örtülüsü örtüsüzü olmaz, faiz faizdir ve haramdır” diyebilir mi?

Mümkün değil.

Ağzını açamaz.

Saraydan icazet almadan tek kelime konuşamaz.

Konuşsun da görelim.

Din; ülkemizde de artık siyasetin emrine girdi, siyasetçinin siyasi ve ticari çıkarları için kullanılıyor.

Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi.

Konuşanlar ve konuşması yasak olanlar

Ülkemizde garip bir ortam yaşanıyor.

Konuşması gerekenler, “korkudan” konuşamıyor…

Fazla konuşmaması gerekenler ise, maşallah hiç susmuyor.

Anlamışsınızdır, siyasetçilerden ve iş adamlarından söz ediyorum.

Milli gelirin yarısını oluşturan…

Dış ticaretin yüzde 85’ini gerçekleştiren…

Her iki çalışandan birini istihdam eden…

Kurumlar vergisinin yüzde 80’nini ödeyen…

Özetle Türk ekonomisinin belkemiği TÜSİAD’ın yöneticileri “ekonomik gidişat” ile ilgili iki laf etmeye kalktı, lafı ağızlarına tıktılar.

Ne cinsleri ne cibilliyetleri kaldı.

Analarından emdikleri sütü burunlarından getirdiler.

O günden bugüne, mutlaka konuşması gereken, daha doğrusu “ülkemiz için en fazla konuşmaya hakkı olan” işadamları suspus!

Görüyorsunuz, ölçülü konuşması gereken siyasetçiler ise hiç susmuyor.

Diğer bir ifadeyle…

Bu devlet için bu millet için risk alıp yatırım yapan, gecesini gündüzüne katarak ülkemize para kazandıranların konuşması yasak...

İş adamlarının kazandığı parayı hesapsız kitapsız harcayan, lüks ve şatafat içinde yaşayan, beceriksiz yönetimleriyle ülkemizi sıkıntıya sokan siyasetçiler ise “konuşmaktan başka bir iş” yapmıyorlar.