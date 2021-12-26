Emekliye seyyanen en az 1427 lira zam yapılmalı!

Asgari ücret belirlendi…

2.825 liradan 4253 lira yapıldı…

sgari ücretin belli olmasıyla gözler ocak ayında yapılacak emekli maaşlarında…

Şu sıralar en çok emekliye yapılacak zam haberleri rağbet görüyor…

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Emeklilerle ilgili Sözcü’deki haberi sizinle paylaşmak istiyorum…

GÖZLER 3 OCAK’TA…

Emekli maaşı, enflasyon altında ezilirken bir nebze nefes almak isteyen vatandaşlar zammın yapılacağı tarihi bekliyor. Emekli zammı 3 Ocak 2022’de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Emekli maaş zammı, Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 olacak. Aralık ayı enflasyon oranı yüzde sıfır dahi çıksa emekli maaşı yüzde 10.48 artacak ancak emekli maaşının asgari ücretle arasındaki makasın açılmaması için seyyanen en az bin 427 lira, oransal olarak da en az yüzde 42 zam yapılması gerekiyor.

ENFLASYON ORANI ÖNEMLİ

SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaşın alacağı zam, hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarına göre şekillenecek. Emekli aylıklarının yüzde 50.51 artırılan asgari ücretle arasındaki farkın açılmaması için emeklilere en az yüzde 42 zam yapılması isteniyor ancak emekli maaş zammı, Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 olacak.

%10.48’LİK ZAM GARANTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13.8 civarında zam alacağına işaret ediyor.TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48’lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek.Maaş zamları 3 Ocak 2022’de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK’in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

ASGARİ ÜCRET İLE EMEKLİ MAAŞI MAKASI AÇILIYOR

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam alacaklar. Asgari ücretlilere yapılan yüzde 50.51 oranındaki zam 13 milyon emeklinin yeni yıl zam umutlarını artırırken, yapılan hesaplamalar asgari ücretle emekli aylıkları arasındaki makasın açılmaması için seyyanen en az bin 427 lira, oransal olarak da en az yüzde 42 zam yapılması gerektiği gösterdi.

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Asgari ücretlilere tıpkı emekliler gibi her 6 ayda bir zam yapılıyordu. Ancak 2016 yılından itibaren asgari ücretlilerin zammı yıllık bazda ve yıl başından itibaren uygulanacak şekilde değiştirildi. Emeklilere ise her 6 ayda bir gerçekleşen tüketici enflasyonu kadar zam veriliyor. Emekli aylıklarına en son temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapıldı. Asgari ücrete yıllık yüzde 50.51 zam yapılmıştı. Emeklilerin mağdur olmaması için ocak ayından itibaren en az yüzde 42 civarında bir zammın yapılabileceği konuşuluyor.

3 BİN 500 LİRAYA ÇIKABİLİR

Emeklilere normal zam olarak, ocak ayında, geçmiş 6 aylık TÜFE kadar zam yapılacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak emeklilerin gerçek hayat pahalılığı karşısında daha fazla mağduriyet yaşamamaları için TÜFE yüzde 14 gerçekleşse bile bu zammın yüzde 50.51’lik zamma tamamlanacak şekilde yükseltilebileceği de ifade ediliyor.Buna göre en düşük emekli aylığının 3 bin ila 3 bin 500 liraya kadar çıkabileceği, bu artışın ise oransal zammın yanı sıra seyyanen zamla gerçekleştirileceği konuşuluyor. Diğer emekli aylıklarının da en düşük emekli aylığı dikkate alınarak yükseltilmesi bekleniyor.

1.200 LİRALIK FARK AÇILMASI

Asgari ücret zammından önce asgari ücretli işçiyle en düşük emekli aylığı arasında bin 200 liralık bir fark vardı. Asgari ücret 2 bin 826 lira, en düşük emekli aylığı da Hazine’nin aradaki farkı ödemesiyle birlikte bin 626 lira düzeyinde bulunuyordu. Şimdi yeni yıldan itibaren bin 200 liralık farkın korunması halinde bile en düşük emekli aylığına 1427 lira zam yapılarak en az 3 bin 53 lira civarına yükseltilmesi gerekiyor.

AKP İKTİDARI, MAKASI AÇTIRMAMALI

Yukarıdaki değerlendirmeyi okudunuz…

Gözler 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonunda…

Asgari ücret ile emekli maaşı arasındaki makasın açılmaması için, emekliye iyi bir zam yapılmalı…

Emekliye seyyanen 1427 lira zam yapılması isteniyor…

Emekliye yapılacak bu seyyanen zam oranı, ancak asgari ücret zammına ulaşacak…

Eğer AKP iktidarı, emekliye iyi bir zam yapmazsa, zaten perişan olan emekli, daha da perişan olacak…

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2022 yılında işsizlik maaşı NE KADAR?

İşsiz kalanların devletten aldığı işsizlik maaşı her ayın belli günleri işsizlerin hesabına yatıyor. Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. 2022 yılında geçerli olacak olan işsizlik maaşı belirlendi.

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İşsizlik maaşı 2022 yılında en düşük 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak.Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN;

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE VERİLİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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2020 yılı 2021 yılı pandemi ve ekonomik krizin gölgesinde geçti… Eğer önlem alınmazsa, 2022 yılı da diğer yıllar gibi sıkıntılı geçecek… AKP, dövizi şimdilik frenledi, ama gelecekte nasıl bir yol haritası izlenecek, henüz belli değil.

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Ruslar ilk sırada…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 Kasım’a ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını açıkladı.Buna göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı kasımda yüzde 111.51 artışla 1.76 milyona çıktı. Bu sayı 2021 Ocak-Kasım aralığında ise yüzde 89.61 artışla 22.82 milyona ulaştı.Kasımda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 192 bin 809 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 159 bin 237 ziyaretçi ile Bulgaristan ve 152 bin 26 ziyaretçi ile Almanya izledi.