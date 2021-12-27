Bu ilişkiler ‘tamamen duygusal’…

90’lı yılların müthiş repliğidir…

Jest ve mimiklerle süslenir…

Başparmağınla işaret parmağını birbirine sürtersin ve alaycı olarak patlatırsın cümleyi:

“Tamamen duygusal”…

Yani, ‘Ben formamın renklerine aşığım’ diyen satışçı futbolcuların para aşkı anlatılır…

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile teknik patron Mustafa Reşit Akçay’ın da ilişkisi bu noktaya evriliyor…

Koyun onu, en hasta dönemlerinde sahip çıktı ve satmadı…

Delikanlılık yaptı…

Bunun gerçekten de parayla ilgisi yoktu…

Geçmişi başarılarla dolu bir hocaya olan saygıydı…

Ancak yeni sezonla birlikte görüldü ki, hocayla devam etmek, en başta hocaya haksızlıktı…

Akçay’ın hastalığı öncesinde, göreve gelmesiyle birlikte en büyük sevinci yaşayan benim…

Hatta “Hayallerim gerçek oldu” dedim, yazdım, belgesi yazılarımın arasında…

Ama, nereden bilebilirdik ki böyle ağır bir hastalık yaşayacağını…

Hoca profesyonel bir adam…

İşini yapıyor, sandığınız kadar da duygusal değil…

Tespitlerini ortayla koyuyor, çalıştığı müddetçe de parasını alıyor…

Hem de son kuruşuna kadar…

Çünkü hak ediyor…

Ama artık gemi yürümüyor…

Kaptana inanç kalmamış…

Rota yalpalıyor…

Kocaelispor gemisi kayalıklara bindirmek üzere…

Böyle giderse, içindeki herkesle beraber batacak…

Yaşadığı tecrübeleri yaşayan başkan Engin Koyun, ipin uçunu kaçırmış gözüküyor…

İp başkalarının eline geçmiş durumda…

Koyun ‘Hocayla devam’ dedikçe, sahada futbolcu oynamıyor…

Bunu açık seçik herkes görüyor…

Ama bilerek, ama bilmeyerek…

Sonuçta kaybeden Kocaelispor Kulübü ve markası oluyor…

Benim naçizane önerim, sezon başında genel bir toplantı yapıp, hedeflerini göstermeyen başkan Koyun’un hocayla birlikte basının karşısına geçerek, sezonun ikinci yarısı planını açık-seçik, yani tamamen şeffaf ve net olarak kamuoyuna sunmasıdır…

Hatta, Trump’un İsrail uşaklığına attığı dev imza gibi, büyük bir kartona büyük bir imza atmalılar…

Dev kağıtta da şunlar yazmalı:

“Mustafa hocayla devam edeceğiz…

Hedefimiz lige tutunmak…”

***

Eğer bunu yaparsanız, insanlar sizi rahat bırakır ve ikinci yarı sadece işinizi yaparsınız…

Diğer takımların hedefi de olmazsınız…

Ama bir yandan “Çıkarsak düşeriz” deyip, diğer yandan “Hedefimiz Play-Off derseniz, kimse size inanmaz…

Güven kaybedersiniz…

Ne demiş Robert Bosch:

“Güven kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim”…

Hâlâ bu nedenledir ki, üç-çeyrek asırlık Alman Bosch markası, beyaz eşyada bir dünya markası ve güvenin adıdır…

BMW ve otomobili icat eden Mercedes Benz’in adını gururla taşıyan Mercedes markası gibi…(Ne tesadüf, hepsi Alman)…

***

Kocaelispor da böyle bir markadır ve belirsiz hedeflere yol alacak pespaye bir sandal değildir…

Büyük bir Titanic gibidir…

Ancak kaptanı batırabilir…

Batarsa, içindeki herkesle beraber batar…

O açıdan, şeffaf olun…

İnsanları boşuna beklentilere sokmayın…

Son iki maçtaki takım (Eyüp maçının ikinci yarısı hariç) direkt küme düşmeye namzet tek takımdır (Balıkesir Eyüp’te ne yaptı gördünüz; Altınordu ona kezâ)…

Bu futbolcular alacaklarını mı tahsil edemiyor?..

Hocayla araları koptu mu ?..

Sorun nedir ve nerededir ?..

Bunları biliyorsanız, hemen kamuoyuyla paylaşmalısınız…

Sağda solda dedikodu yapılıp, yıpratılacağınıza, çıkın ‘Kral Çıplak’ deyin…

Çeneleri kapatın…

Fare gibi kuytu köşelerde sinsice bekleyen ‘Aşağılık korkak dedikoduculara’ malzeme vermeyin…

Merak etmeyin…

11 yıl sonra 1.Lig’e çıktığımız geçen sezonki başarıyı kimse unutmaz…

Hem de Sakarya’yı,100 sene daha unutmayacağı şekilde perişan ederek…

Kendinize o kadar da haksızlık etmeyin…

Yeter ki açık ve cesur olun !..

Bu camia da Din(G)o’nun ahırı değil…

Bu adamın takımı nasıl huzursuz hale getirdiğini artık görün !..

9 golün karşılığı bu camia büyük bedeller ödedi…

Unutmayın !..

Gebze yine mi ?..

Hani derler ya, yüzüp yüzüp kuyruğuna geldikten sonra kaybetmek…

Bu nasıl bir duygudur ?..

İşte Gebzespor…

Bunu hep yaşar ve yaşatır…

Şimdiki adıyla 1.Lig, eski adıyla 2.Lig’de bile ilimizi temsil etmiş olan Gebzespor, BAL 7.Bölge 3.Grup (Ölüm Grubu)’ta ilk yarının son haftasında öyle saçma sapan bir yenilgi aldı ki (Daha doğrusu Gazi Mahallesi teşvikle yola çıkmış anlaşılan) evlere şenlik !..

Camiayı yıktı…

Dev stat karıştı…

Cezalar gelecek…

Yara ağır…

Uzun süredir lider götürdüğü ligde, devre arasına dördüncü sıraya iniverdi…

Hem de puan farkıyla…

Yakıştı mı ?..

Kesinlikle hayır…

Pazar günkü maçta yaşanan hiç bir görüntü yakışmadı bu camiaya…

O taraftarı artık nasıl ikna edeceksiniz maça gelmeye ?..

Neyse 30 Ocak’a kadar maç yok…

Çok uzun bir süre…

İnşallah akıllar başlara alınır ve böyle basit hatalar yapılmaz…

Kentin en kalabalık ikinci nüfusuna ve son derece devleşen ağır sanayiye sahip Gebze’ye, bu ligler hiç ama hiç yakışmıyor…

Kredi bitti, deniz bitti… Artık KARA da gözüktü…

Kocaelispor, ilk yarı muhteşem fikstür avantajını kullanamadı, cepten yedi…

8 Ocak’ta ikinci yarı başlayacak…

Hem de Ümraniye maçıyla, hem de seyircisiz-deplasmanda…

Sonraki deplasmanlara bakar mısınız?:

Samsun…

Tuzla…

Erzurum…

Eyüp…

Bursa…

İstanbul…

Gençlerbirliği…

Hele hele üç hafta üst üste deplasmanda oynayacağımız haftaların kabusunu yaşıyoruz şimdiden

Balıkesir…

İstanbul…

Tuzla…

Deplasmanları üst üste…

İçerideki maçlar ise hayli sıradan:

Denizli…

Altınordu…

Ankaragücü…

Keçiören…

v.s.

Buyurun…

Yorum sizin…

Sizce ikinci yarı ne yapabiliriz ?..

Hem de bu takımla…

Dedim ya…

Küme düşmeyelim de…

KOCAELİSPOR'UN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Bank Asya 1.Lig ekibi Kocaelispor’un Teknik Direktörü Cihat Arslan, Antalya kampı için belirlenen 24 kişilik kadroyu açıkladı. Bank Asya 1 Ligi'nde mücadele eden ve sıkıntılı günler geçiren Kocaelispor, ilk yarıda yaşadığı zor günleri geride bırakmak istiyor. Yeni yönetimin göreve gelmesi ile ligin ilk yarısında forma giyemeyen futbolcuların da lisans meselesini büyük ölçüde çözen Kocaelispor, lige verilen arayı iyi değerlendirip alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Devre arasında yapılacak Antalya kampı öncesi kadroda revizyona giden Cihat Arslan, Kocaelispor Sefa Sirmen Tesisleri'nde açıklamada bulundu. Kocaelispor'da Antalya kampına katılacak olan futbolcuların isimleri şöyle: Serdar Topraktepe, Cem Sinan, Metin Erol, Serkan Demirkol, Bilal Turgut, Mehmet Öztonga, Aydın Yıldırım, Mehmet Ali Kurtuluş, Yunus İlgen, Tevfik Altındağ, Gökhan Meral, Uğur Daşdemir, Ali Çamdalı, Samet Katanalp, Ali Bayraktar, Burak Halil, Ahmet Dursun, Onur Alkan, Ercan Ağaçe, Bülent Uzun, Emrah Kol ve Uğur Yasan.

GÜNÜN SÖZÜ:

-M.R.AKÇAY: Ben artık istifa etmem, yönetim görevden alsın !..

GÜNÜN FIKRASI:

TFF zekâsı…

Einstein ölünce insanlığa hizmetlerinden dolayı onu cennette bir villaya yerleştirmişler. Bir gün kapısı çalmış. Gelen adam benim IQ 200 demiş. Einstein ooh demiş, gel içeri seninle Quantum Fiziği konuşuruz. Bir vakit sonra başka biri gelmiş. Adam benim IQ 90 demiş. Einstein gel gel demiş seninle siyaset konuşuruz. Derken üçüncü adam kapıyı çalmış. Benim IQ 5 demiş. Einstein biraz düşünmüş ve cevabı vermiş:

- Gel içeri seninle de TFF’yi konuşuruz…

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

-GÖLGEDE VE GÜNEŞTE FUTBOL

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

-BU GOLÜ KİM ATTI YA ?..