MÜSİAD’ın muhteşem “U dönüşü”!

Tarih, 8 Aralık 2021…

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın ulusal basında çıkan demecinin satırbaşları:

*Türk Lirası’nın döviz kurları karşısında hızlı değer kaybından rahatsızız.

*Kurdan etkilenmiyorum diyen sanayici doğru söylemiyordur.

*Piyasalar son zamanlarda fazla dolarize oldu.

*Kur grafiği, yüksek tansiyon grafiği gibi olmamalı.

*Kurların öngörülememesi nedeniyle piyasalarda “fiyatlayamama” sorunu oluşmuştur, bu nedenle maliyetler hesaplanamamaktadır. Bu durum da ticarette sıkışmalara neden olmaktadır.

Tarih, 19 Aralık 2021…

MÜSİAD’tan kamuoyuna yapılan açıklama:

“Üzülerek görmekteyiz ki son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, suni bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Zira yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son üç aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz.”

Yüzde yüz “U dönüşü”

MÜSİAD, biliyorsunuz Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği…

“AKP’nin arka bahçesi” olarak bilinir.

Başkan Mahmut Asmalı’nın 8 Aralık’ta ulusal basında çıkan o demecini okuyunca, “Demek bıçak kemiğe dayanınca onlar da eleştirmeye karar verdiler” diye düşünmüştüm.

Hatta “iktidarı eleştirme cesareti gösterdiği için” köşe yazıp MÜSİAD’ı kutlamıştım.

Demek o “dik duruşun” ömrü 10 günmüş.

Sanırım yukarıdan “zırnık” yemiş olmalılar ki, hemen “asıl yapılarına” geri döndüler ve ikinci açıklamayı yaptılar.

MÜSİAD, “eleştirmeyenler” sınıfındandı…

Nasıl olduysa, bir ara “eleştirmeye” karar verdi…

Uzun sürmedi, “eski konumuna” geri döndü.

Zengine “garantili” hayat, ya fakire?

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Daha önce…

*Köprülerimize “geçiş”

*Havaalanlarına “yolcu”

*Hastanelere “hasta”

Garantisi vardı.

Şimdi de artık Türk Lirası’na “dolar kuru” garantisi var.

Görüyor musunuz, ülkemizde nasıl da “garantili bir hayat” yaşıyoruz.

Tabii bu garantili hayat, o köprüleri, o havaalanlarını, o hastaneleri yapanlara.

Kur garantisi de parası olana.

Gariban halk; bugüne kadar geçmediği köprünün, girmediği tünelin, uçmadığı havaalanının, yatmadığı hastanenin, hiç görmediği otoyolların dolar karşılığı parasını ödüyordu.

Artık bundan böyle, devlet büyüklerinin icat ettiği KKM (Kur Korumalı Mevduat) modeli gereğince, zenginlerin parasının “kur artışı kısmını” da ödeyecek.

İşte böyle bir düzen.

Zenginin hayatına her yönden “garanti” var…

Fakir yine her zaman olduğu gibi sürünmeye devam ediyor.

Yalakalık potansiyeli

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Dikkat ediyor musunuz, son yıllarda ülkemizde “boyundan büyük, kilosundan fazla yalakalık potansiyeline sahip kişi” sayısı çok arttı.

“Orakla biçilse yok edilemeyecek” kadar çok…

Sıkıntı da burada.

Bu insan profili ile bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağız?