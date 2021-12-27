Asgari ücret üstünde ücret alanların vergilendirilmesi

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması ile ilgili yasa (7349 Sayılı) resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere yasa teklifinde sadece asgari ücrete tabi çalışanların istisna uygulanacağı yönündeydi. Geçen haftaki yazımızda bunun çok yanlış olacağını, doğuracağı sonuçların ağır olacağını belirtmiştik. Nitekim yasa teklifi mecliste görüşmeler aşamasında bu hatadan dönüldü. Tüm çalışanlara (ücret geliri elde edenlere) asgari ücret tutarı kadar istisna getirilmiş oldu.

Ancak istisnayı aşan ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlarda dikkate alınarak belirlenecek. Ödenecek vergi tutarı, bu surette bulunacak vergi tutarının içinde istisna tutarına isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak.

Örnek: bir işçinin brüt ücreti 8.000 TL olsun. Bu işçinin ücretini vergilendirirken 8.000 TL tutara isabet eden vergi dilimine göre vergisi hesaplanacak. Varsayalım ki 1.200 TL olsun. Bu tutardan asgari ücrete isabet eden tutar 5.004 TL’nin vergi tutarı olan 750 TL düşülerek 1.200 – 750 = 450) asgari ücretin üstünde ücret alan işçinin vergi tutarı hesaplanmış olacaktır.

Uygulama 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Diğer taraftan gelir vergisi kanununun 64. Maddesinde yapılan değişiklikle diğer ücret diye adlandırılan;

- Kazançları basit usulde tespit edilenleri yanında çalışanlar

- Özel hizmetlerde çalışan şoförler

- Özel inşaat sahipleri yanında çalışanlar

- Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler yanında çalışanlar vergiden tamamen istisna edilmiştir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI

Bilindiği üzere çalışanların medeni durumuna göre geçim indirimi tutarları belirlenmekteydi. Çalışanların ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından SGK primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmiş olması nedeniyle AGİ (asgari geçim indirimi) 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

ELEKTRİKTEN TRT PAYI KALDIRILDI

25.12.2021 Tarihinde yayınlanan resmi gazetedeki 7346 sayılı yasada TRT payı ile ilgili olarak, 3093 sayılı Türkiye Radyo – Televizyon gelirleri kanununun 1. Maddesinde yer alan “elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Nihayet…