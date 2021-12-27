Maaş yardımı alanların sayısı 14 milyon 979 bine yükseldi!

Pandemi ve ekonomik kriz vatandaşları zor durumda bıraktı…

Buna bağlı olarak yardım alanların sayısı da artı…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ait sosyal koruma İstatistiklerini açıkladı. Sosyal koruma harcaması 2020 yılında % 20,9 artış göstererek 655 milyar 599 milyon TL oldu. Bu harcamanın % 98,5'ini 646 milyar 2 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 300 milyar 902 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 170 milyar 993 milyon TL ile hastalık/ sağlık bakımı harcamaları takip etti.

SOSYAL KORUMA HARCAMALARI

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2020 yılında %13,0 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise % 12,8 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların % 6,0 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, % 3,4 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve % 1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

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Şartlı yardımlar içinde en büyük payı % 45,1 ile aile/ çocuk yardımları oluşturdu. Bunu % 26,0 ile engelli/malül yardımları ve % 11,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

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Nakdi yardımlarda en büyük payı % 66,5 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu % 16,2 ile dul/yetim yardımları ve % 9,7 ile işsizlik yardımları takip etti.

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Sosyal koruma gelirlerinin % 40,3'ünü devlet katkıları, % 29,1'ini işveren sosyal katkıları ve % 24,4'ünü koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

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Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı alan kişi sayısı 2019 yılında 14 milyon 89 bin iken, % 1,4 artarak 2020 yılında 14 milyon 288 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2019 yılında 14 milyon 747 bin iken, 2020 yılında 14 milyon 979 bine yükseldi.

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Yukarıda size verileri paylaştım…

Peki sosyal koruma harcaması nedir?

İşte cevabı…

Sosyal koruma harcaması; sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşmaktadır. Sosyal koruma yardımları 8 risk/ihtiyaç grubu; hastalık/sağlık bakımı, engelli/malül, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma b.y.s. için yapılan sosyal yardımları kapsamaktadır.

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TÜRK’İŞ’e göre açlık

ve yoksulluk sınırı arttı

Türk-İş aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. TÜRK-İŞ Araştırmasının Aralık 2021 ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı 4 bin 13 TL'ye çıktı.

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Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13 bin 72 TL TL'ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 4 bin 926 TL'ye yükseldi.

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Dolarla kredi kartından

alışveriş yapanlar dikkat!

Kredi kartıyla internetten alışveriş yapanların sayısı hızla artıyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, alışveriş yapanlara bazı uyarılarda bulundu. Deniz, kurların ani ve keskin yükselişi sürecinde, kredi kartından yabancı para cinsinden alışveriş yapan tüketicilerin ekstrelerini kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Kendisine, kredi kartı sözleşmesine aykırı şekilde daha yüksek kur uygulanarak, tüketici mağduriyetine neden olunduğu yönünde şikâyetler iletildiğini söyledi… Gerek Türk parasıyla, gerekse dövizle internetten kredi kartıyla alışveriş yaparken, dikkatli olunmalı.

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Kripto para

şikayetleri

% 998 arttı

Şikayetvar, son yılların en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto paralarla ilgili verilerini paylaştı. 2021’in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları bir araya getirdi. Platforma ulaşan sorunların başında ‘sisteme girişte "hata vermesi" ve "hesabın sıfırlanması" gelirken kripto para şikayetleri yüzde 998 oranında artış gösterdi. Kripto para, yeni bir buluş… Kripto paraya girerseniz, dikkatli olun… Kripto para kumar gibidir, aşırıya kaçarsanız, ocağınıza incir ağacı diker.