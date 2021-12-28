Haydi cesaret Engin Koyun !..

Kocaelispor’un 1.Lig ikinci yarısı öncesinde henüz kesin bir hedefi belirlenmiş değil..

Bir süredir bu köşeden mesaj veriyorum ama sanıyorum kâale alınmıyor…

Neyse biz yazmaya devam…

35 yıldır inatla yazdığımız gibi…

Geçen hafta başkan Engin Koyun, basın toplantısıyla kamuoyunun önüne geçti ve “Bir anda Süper Lig’e çıkarsak, asansör oluruz. Bunu istemiyoruz. Lige planlı yükselmek istiyoruz” dedi…

Çok da hoşuma gitti…

“Tamam” dedim kendi kendime ve çevreme, “Kulüpte bir şeyler düzeliyor artık…”

Bizim de bir projemiz oluşuyor…

Ama nerdeeeee ?..

Fasa fisoymuş…

Bir haftada gördük gerçek niyeti…

Rasheed alındı…

Emre Çolak’ın peşindeymişiz…

Erhan Çelenk, Ozegoviç, Murat Sağlam’ı alacakmışız…

Tamam da, hangi parayla ve ne için ?..

Madem Süper Lig’e bu yıl çıkmama niyetindeyiz…

Bir diğer sezon basa basa yükseleceğiz ve kalıcı olacağız…

O halde bu adamları niye alıyoruz veya ilgileniyoruz ?..

Mevcut kadro ligde kalır…

Korcan veya İsmet…

Diogo-Alpay (Veya Musa Nizam)-Cisse-Atila…

Mehmet Taş-Mandjeck…

Benhur-Kubilay-Yiğitali-İsa…

Diop…

Böyle bir ideal kadro, tamam belki şampiyon olamaz ama, seneye çok iş yapar…

Bu sene de kesinlikle küme düşmez…

Bu çocukları geleceğe hazırlamak varken…

30’luk 35’lik adamlarla ne işimiz olabilir Allah aşkına !..

Kaostan başka…

Dengeleri bozmanın mantığını anlamak güç…

Paramızla yine rezil mi olacağız ?..

TAM BİR AKIL TUTULMASI

Bir akıl tutulması yaşadığımız ortada…

Yaşadıklarımıza inanamıyorum…

Bir haftada umutlanıyoruz, sonra bodoslama yere kapaklanıyoruz…

Başkan Engin Koyun cesaretli olmalı, 500 kişiyi nasıl çalıştırıyorsa, bu mevcut kadroyu da öyle çalıştırmalı…

Yoksa yine “Paralar havaya gitti, sermayeyi kediye yükledik” diyeceğiz…

Bunu derken de haklı olacağız…

İflası açıkça yaşamışken, zararın neresinden dönülse kârdır mantığıyla, bu sezon küme düşmeyelim yeter demeliyiz…

Yine çuvalla para saçmaya, yeni yeni maceralara ve kaybedeceğiniz belli olan risklere girmeye ne gerek var ?..

Çıkın, açıklayın hedefinizi…

“Şu an için Süper Lig’e hazır değiliz, istesek bir çırpıda çıkarız” deyin…

Mevcut kadroyu bir sonraki sezona hazırlıyoruz deyin…

Çok mu zor ?..

Yoksa dedirtmiyorlar mı ?..

Bunu da çıkın açıkça söyleyin…

Siz kişisel olarak da büyük bir riskin altına girerek, takımı bugünlere kadar getirdiniz…

Yıllar sonra 1.Lig’e yükselttiniz…

Kimsenin de bir şey dediği yok…

Önderlik yapın ve artık kulübü yönetimler yönetsin…

Zinciri kırın…

Özgürlüğe kavuşturun Kocaelispor’u…

Tahir başkana da bunları açıkça söyleyin ve arkanızdaki desteği (en başta beni) hafife almayın ve güvenin !..

Kocaelispor’un yönetimsel bazdaki makûs talihini yenin ve tarihe geçin !..

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DİP NOT: Yukarıdaki kadroyu bir kenara yazın ve siz de öğrenci gibi onları ezberleyin…

Ulugazi önü tam bir keşmekeş olmuş… Kaş yaparken göz çıkarmışlar…

Yürüyüş Yolu yavaş yavaş toparlanıyor…

İşkence sürüyor ama sanırım sonunda güzel bir eser ortaya çıkacak…

Ancak ille de saçmalarız ya…

Bu iş de öyle gidiyor…

Geniş bir cadde…

Fazla araç yok…

Park yapmak yasaklanacak…

Mekanların önüne dizi dizi sandalyeler şemsiyeler konacak ve kent nefes alacak…

Kabul…

Ama, gidip de tarihi Ulugazi İlkokulu’nun önüne karmakarışık ve sıkıştırılmış bir çocuk parkı (maketi desek daha doğru) yapmanın ne anlamı var ?..

Tamam minikler okula giderken ya da çıkınca eğlensinler…

Fakat, yeriniz dar, o halde böylesine sıkıştırmanın ne anlamı var ?..

Bu çocukları koruyacak veliler nerede duracak ?..

Böyle güzel bir şey düşünmüşsünüz, o halde daha geniş yapsanıza…

Mesela parkı okulun bahçesine yaysanız, kim size ne diyebilir ?..

İnanamıyorum…

Lütfen yolunuz düşünce, Ulugazi İlkokulu önüne bir bakın !..

Bu parkta çocuklar nasıl eğlenecek, yoldan geçenler ise daralan yolda omuz omuza nasıl yol alacak ?..

Pes…

Kaş yaparken göz çıkarmak bu olmalı…

Günün tarihi:

(29 ARALIK 2009)

GEBZESPOR KULÜBÜ KONGRE KARARI ALDI

Uzun zamandır maddi imkansızlıklar içinde olan 3.Lig ekibi Gebzespor Kulübü, kongre kararı aldı. Yönetim olarak bir araya gelen Gebzespor Kulübü yöneticileri, göreve devam etmenin ekonomik sıkıntıları ve borçları daha da arttıracağına kanaat getirerek, olağanüstü kongre kararı aldı. Ali Riza Demirçeviren başkanlığındaki Gebzespor yönetiminin Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile görüştükten sonra aldıkları bu kararın gerekçesini açıklayacakları öğrenildi.

Günün Karikatürü:

Günün fotoğrafı:

-BU GİDİŞLE HOCAMIZ, EBEDİYEN KOCAELİ’DE KALACAK J))

Günün fıkrası:

Fanatik indirim

Demirci İbo, bir gün maç izlemeye gitmiş. Biletçiye “Maç bileti ne kadar?” diye sormuş. Biletçi biletin beş lira olduğunu söylemiş. İbo 2.5 lira uzatmış. Biletçi ''Beş lira dedik kardeşim.'' demiş.

İbo cevabı yapıştırmış:

''Ben rakip takımı izlemem. Sadece Kocaelispor’u izleyeceğim''…

Günün sözü: