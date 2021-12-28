Sevgili arkadaşım Jane

“Bu kısa eser 1803 yılında tamamlandı ve hemen basılması amaçlandı. Kitapçıya verildi hatta tanıtımı yapıldı fakat devamının niçin gelmediği hususunda yazar hiçbir şey öğrenemedi. Bir kitapçının yayımlamayı değer bulmadığı bir şeyi satın almaya değer bulması tuhaf. Gelgelelim bu romanın yazarı da okuru da alakadar eden yegâne kısmı, aradan geçen on üç yıl içinde miadını bir nebze doldurmuş olan kısımların dikkatli gözlere muhtaç olmasıdır. Okurdan ricam, kitabın bitiminden bu yana on üç, yazılmaya başlandığından bu yana daha fazla yıl geçtiğini, bu süre içerisinde mekânların, âdetlerin, kitapların ve fikirlerin önemli değişikliklere uğradığını aklında tutmasıdır.”

Sizlere daha önce kendimden çokça kez bahsettim. Neler yapmayı sevdiğimi, kaç yaşında olduğumu, dünya görüşümü, felsefi düşüncelerimi, yani benim ile alakalı olan pek çok şeyi biliyorsunuz. Ama aslında yalnızca kendime sakladığım, sadece kendi içimde bulunan ve daha önce sevgili köşemde hiç ama hiç kaleme almadığım bir konu var. En sevdiğim yazar ve en sevdiğim kitaplar.

Bu konu benim için çok derin ve çok değerli bir şey. Öyle ki, sizler kitap okumayı çok sevdiğimi bilirken, aslında ne tür kitaplar okuduğumu ya da hangi yazarları sevdiğimi hiç bilmiyorsunuz. Sevgili köşemin dizelerinde onlardan hiç bahsetmememin nedeni de aslında ilk başta basit görünen ancak derinlere indikçe bir okyanus gibi uçsuz bucaksız olan bir konu.

Ruhen kalbimin içerisinde yaşayan pek çok insan, bana her zaman sevdiğim yazarlardan bahsetmem gerektiği konusunda nasihatler verdi. Hatta neredeyse yazarlığımın en başından beri (ki bir yılı aşkın bir süredir çok sevdiğim gazetecilik mesleğime ilk adımlarımı atmış bulunuyorum) beni ikna etmeye çalıştı bu güzel insanlar. Ancak ben ne zaman bu tip bir yazı kaleme almaya çalışsam ellerim titredi, klavyem bana yabancılaştı. Belki de benim için böyle özel bir yazıyı sıradan bir bilgisayar klavyesinden yazmak istemiyorumdur diye düşündüm ve kimseye belli etmeden çok sevdiğim pembe dolma kalemim ile kağıtları doldurmaya çalıştım. Sonuç bir hüsrandan farksızdı. Sanki yıllardan beri en yakın dostum olan kelimeler benden bir anda nefret etmişti.

Bu tip durumlar ile karşılaştıkça kendimi (çevremden gelen tüm ısrara rağmen) pek çok yolla yazmaya çalıştığım güzide yazılarımdan geri çektim ve onları çekmecemin tozlu ve karanlık köşelerine doğru ittirdim. Çok sinirlendim dolma kalemime. O bile yardım etmemişti bana bu yazıları yazmamda. Onu da çekmecemdeki karanlık köşelere ittirecektim ama gizliden gizliye acıdım kendisine. Toz pembe renginin belli olacağı biraz daha aydınlık taraflara usulca bıraktım kendisini.

Gel zaman git zaman, uzun aylar geçtikten sonrasında kendimi klavyemin başında buldum ve bugün yazacağım konuya karar verdim. Uzun süredir kaçtığım o konu, bugün kalemimin (yeni dil ile klavyeme dokunan parmaklarımın) ucundan çıkacaktı.

En sevdiğim yazar… En sevdiğim yazar yazımın başında yapmış olduğum alıntının asıl sahibi olan ve kelimeleriyle her seferinde beni büyüleyen bir kadın. JaneAusten.

Austen bana çok fazla şey hissettiren bir insan. Her kelimesinde benim içimi titretecek, gözlerimden yaşlar getirecek bir büyü var. Adını duyduğumda çok yakın bir arkadaşımmış gibi sevindiğim bir insan o. Kim bilir, belki de önceki yaşamlarımdan birinde en yakın arkadaşım sahiden oydu. Belki de birlikte yazılar yazıyorduk. Kim bilir, belki Elizabeth Bennet ya da Fanny karakterini birlikte tasarlamıştık. Mürekkep lekeleriyle dolu olan ellerimizle yazmıştık pek çok hikâyeyi. Böyle bir insan işte JaneAusten benim için. Bir yazardan öte, en sevdiğim arkadaşım o.

Yazımın başında okumuş olduğunuz küçük alıntı, sevgili arkadaşım Jane’in mürekkep lekeli elleri ile yazmış olduğu Northanger Manastırı’nın ön sözüydü. Bu ön sözde Jane, kitabı yazmasının üzerinden birkaç sene geçtiğini bundan dolayı kitapta geçen bazı terimlerin eskimiş olabileceğini belirtiyor.

Bu ön sözü ilk defa bugün okudum ve bana öyle şeyler hissettirdi ki, sizlere bu hisleri anlatmam, açıklayabilmem çok zor. Ancak şunu söyleyebilirim ki, değil yalnızca on yıl, bu kitap yazıldığından beri yaklaşık iki yüz on sekiz yıl geçti ve kıyafetleri ya da âdetleri bir kenara bırakın, insanlığın tümü değişti. Ancak onun kitapları hâlâ zevkle ve mutlulukla okunuyor.

İşte bu yüzden sevgili arkadaşımı çok seviyorum. O bana sanatın ölümsüzlüğünü, kelimelerin hiçbir zaman yok olmayacağını gösteren yegâne insanlardan biri. Ne olursa olsun sanatın her zaman bir şekilde kazanacağını bana gösteren tek kişi o.

Sevgili arkadaşım Jane, siz kendinize bu tip küçük şeyleri lütfen dert edinmeyin. Zira şu an sizin bu derdinizin üzerinden iki yüz on sekiz yıl geçmiş durumda ve bana inanın, sanat adetlerin, kıyafetlerin ya da konuşma şekillerinin değişmesini önemsemez. Onun tek önemsediği şey, sizin kelimelerinizin duru güzelliğidir.

(Okuruma not: Bu tarihten itibaren benim kalemimden JaneAusten ile ilgili pek çok yazı okuyacaksınız. Bundan dolayı bu yazımda onun kişisel veya farklı özelliklerine çokça değinmedim. Umarım bu hafta kalemimden dökülenlerden zevk almışsınızdır.

Haftaya görüşmek üzere…)