Dış güçler…

Yirmi yılı bulan dönemde halkımızın oylarıyla bir başka ifadeyle halkın çoğunluk iradesiyle iş başına gelmiş bir yönetimle yönetiliyoruz.

İş başına geldikleri günden itibaren TBMM’de her istediklerini yapabilecek yeterli sayıya sahiptiler. Bu sayısal üstünlük sayesinde istedikleri her düzenlemeyi rahatlıkla yaptılar.

Aradan geçen uzunca bir süre sonunda, ellerinde bulundurdukları çoğunluk kaynaklı yetkiyi de yeterli görmediler. Türkiye’deki parlamenter rejimin ülkemizin kalkınmasının önünde engel oluşturduğunu, ülkenin geleceği için başkanlık rejimine geçilmesi gerektiğini söyleyerek yetkiyi tek elde toplamak istediler. Halkın önemli bir bölümü, nasıl bir başkanlık sistemi olacağını araştırmak, anlamak gereğini bile duymadan istedikleri oyu da verdi. Her ne kadar sonuçları hakkında bir takım tartışmalar olduysa da açıklanan sonuca göre kabul edildiği ilan edildi…

Artık ülkeyi yönetenlerin hayata geçirmek istedikleri tasarrufların önünde hiçbir engel kalmamıştı. Cumhurbaşkanlığı makamı, kararlaştırdığı her işlemi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenleyip tek imza ile yürürlüğe koydu. Anlayacağınız “dikensiz gül bahçesi “…

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Bu dönemde iyi yapılan veya iyi yapıldığı söylenen bütün yönetsel işlemleri kendi çalışmaları sonucunda elde edilmiş başarılar olarak kabul ve ilan ettiler. Yeni yönetim şekli nedeniyle bu durumlara karşı kimsenin her hangi bir şekilde müdahale etmesi de mümkün değildi.

Gel gelelim idari, siyasi ve ekonomik işler kendilerinin söylediği ve bir kısım basın ve yayın organlarının dillendirdiği gibi iyi gitmiyor, her geçen gün kayıplar yaşanıyordu. Göstergeler olumsuzluklara doğru yol alındığına işaret ediyordu…

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Bu arada SEKA, Tekel, Telsim, Pet-kim, limanlar, madenler, Sümerbank, cam fabrikaları, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, tank palet fabrikası, bir takım devlet arazileri ve daha nice milli kaynaklar da özelleştirme namı altında satılarak finansal kaynak elde ediliyordu.

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Ege denizinde bulunan adalar Yunanlılar tarafından işgal edildi.

Sık sık doğalgaz ve petrol rezervleri bulunuyor ama bir türlü ekonomiye kazandırılamadı.

İşler iyi gitmediği zamanlarda işin neden iyi gitmediği sorusu gündeme gelince tek bir cevapla deniliyordu ki, dış güçler!

Eğer benim ülkem, dış güçlerin bu hain saldırıları ile kayıplara uğruyor, sıkıntılar yaşıyorsa ben bütün gücümle dış güçlere karşı mücadele etmek yolunda devletimin yanındayım. Ancak, açıklanması ve bilmem gereken çok önemli bir konular var!

Kimdir, kimlerdir bu dış güçler? “Dış güçler” derken bizim dışımızdaki iç güçler de buna dahildir demek mi istiyorlar? Örneğin muhalefet mi kastediliyor? Yaşadığımız hangi olumsuzluğa, uğradığımız hangi kayba, hangi dış güçler veya karşıt iç güçler, ne şekilde nasıl bir hain plan ve uygulamalarıyla sebebiyet vermişledir?

Yukarıda bir kısmını saydığımız kamu iktisaditeşekküllerinin özelleştirilmesinde müdahaleleri olmuşmudur, olmuşsa ne şekilde ya da nasıl bir etkisi olmuştur?

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Ege’de bulunan vatan toprağı adalarımızın işgal edilişinde eylem, katkı ve uygulamaları nelerdir?

Bulduğumuz doğalgaz ve petrol rezervlerinden yararlanmamızı ne surette engellemişlerdir?

Döviz kurlarının, Türk parasını freni patlayan otobüs gibi uçuruma yuvarlanmasında, trambolinde zıplayan çocuk gibi bir yukarı bir aşağı oynaşmasında ne gibi bir parasal oyun oynamışlardır?

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Çıkıp bunları açıklasınlar, biz de ona göre kimin yanında, kime karşı olacağımızı bilelim.

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptali yolunda bir şahsın söylediği gibi, “mutlaka orada bir şeyler olmuştur” şeklinde bir düşünce ve beyanı kabul edemeyiz.

Devletimizin imkanları ve istihbarat birimleri var.

Hepsi de kendilerinin emir ve kontrolleri altında.

Bu birimlerin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında; siyasi, idari bilgi toplama birimlerinin yanında ekonomik istihbarat birimleri de muhakkak ki var.

Dış güçler diyerek her olumsuzluğa giydirilen bu kılıfın içeriğini, devlet sırları istisna olmak üzere her Türk vatandaşının bilmek hakkı olduğu gibi; yönetenlerin de halka açıklamak mecburiyeti var…

Yoksa “dış güçler” söylemi, bir masal olmaktan öteye gitmez…