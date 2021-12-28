Yüksek kurdan aldığınız mal halen bitmedi mi?

Elektronikten gıdaya, kağıttanboyaya hemen her ürün döviz kurunun yüksekliği nedeniyle zamlanmıştı. Döviz kurunu fırsata çeviren toptancılar, üreticiler ve parkende satış yapan mağazalar ellerindeki stoku bile zamlı tarifeden satmaya başladı.

Gerekçe ise hep aynı, “Sattığım malı yerine koyamam.” Eee şimdi dolar düştü. Düşeli de hayli bir süre geçti. Halen yeni ürün almadınız mı? Nedenkur düşüşü öncesi gelen zamları geri çekmiyorsunuz?

Kurun en yüksek olduğu dönemde stok mu yaptınız? Yaptıysanız bu nasıl bir ticari zekadır?

Bizim başımıza ne geldiyse zaten kısa yoldan köşeyi dönme arzusundan geliyor. Üç-beş kuruş daha fazla kazanmak için halka zulmeden tüccarlar, umarım hak ettiğiniz zenginliği bulursunuz.

Fırıncıya indirimli odun

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, bir duyuru yayınlayarak, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Tarım Orman Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalar neticesinde Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilmek üzere “İndirimli Odun” sağlanması hususunda çalışma yapıldığını bildirdi. İndirimden faydalanmak isteyenGebze- Darıca- Dilovası-Çayırovailçelerindeki fırıncılar Gebze Orman Müdürlüğüne, Körfez-Derince-İzmit-Kandıra ilçelerindeki fırıncılar İzmit Orman Müdürlüğüne, Kartepe-Gölcük- Başiskele-Karamürsel ilçelerindeki fırıncılar Gölcük Orman Müdürlüğüne müracaat ederek indirimli odun alabilecekler.

Beden Eğitimi dersleri 4 aydır boş geçiyormuş

Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan İzmit Hacı Bektaş Veli Ortaokulu velileri, boş geçen Beden Eğitimi dersleri nedeniyle rahatsız olduklarını dile getirdi. Veliler yaklaşık 4 aydan beri Beden Eğitimi derslerinin boş geçtiğini ve okulda Beden Eğitimi öğretmeni bulunmasına rağmen öğretmenin ya raporlu ya görevli olduğu gerekçesiyle derslere girmediğini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğünün konuya bir çözüm bulmasını isteyen veliler, okul yönetiminin de konuyu ilgili birimlere bildirmesini talep ediyor.

Heyecanını anlıyoruz ama o durak halkın ortak malı!

Dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşılmış. Bir vatandaşımız durağın camlarına spreyle boyayla “Euro Korona oldu, dolara da geçirdi” yazmış. Güzelim doları, sözüm ona esprili bir yazıyla kirleten vatandaşımızın yaptığı bu hareketler tepkilerin odağı oldu.

Bırakalım kinayeli bir cümleyi, dünyanın en güzel cümlesini de kursan, o yazı alanı olarak kullandığın durak halkın ortak malı. Biraz saygı, biraz görgü lütfen…

KOTO Meclisi bugün toplanıyor

Kocaeli Ticaret Odası’nın son meclis toplantısı bugün yapılıyor. Yılın son meclis toplantısı, oda binasında saat 10.30’da Akın Doğan başkanlığında yapılacak. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un yıl değerlendirmesini de yapacağı toplantı ile KOTO 2021 yılını tamamlayacak.