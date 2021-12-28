Yılbaşı alışverişi yapacaklara 7 GÜVENLİK ÖNERİSİ!

Yılbaşı sezonu birçok kişi için yılın en güzel zamanlarından biri olabilir ancak siber suçluların da en çok saldırdığı dönemlerden biri. Özellikle aralık ayı tüm dünyada harcamaların en çok arttığı yoğun bir dönem. Yılbaşı zamanı alışverişler yapılırken siber suçlular da pusuya yatmış yeni saldırılarını planlıyor. Her geçen gün farklı şekillerde insanları dolandırmaya hazırlanan siber suçlular, sosyal mühendislik planlarıyla yalnızca keyfinizi bozmakla kalmıyor, banka hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi çalmak için de uğraşıyor.

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Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yılbaşı alışverişi yapacaklara önemli uyarılarda bulundu… Büyük indirimler, hediye kartları veya çekilişler kazandığınızı söyleyen e-postalar, bankanızdan veya kargo şirketlerinden gelmiş gibi görünen şüpheli SMS’ler gibi siber saldırıların kurbanı olmamanız için Akkoyunlu, dikkat edilmesi gereken 7 adımı sıralıyor.

SİBER SUÇLULARIN DOLANDIRMA YÖNTEMLERİ VE 7 GÜVENLİK ÖNERİSİ

1. Online alışveriş yaparken güvendiğiniz siteleri tercih edin. Dünya üzerinde her gün milyonlarca yeni web sitesi açılıyor. Siber suçlular da en favori alışveriş sitelerini taklit ederek banka hesaplarınıza veya başka kişisel verilerinize ulaşmayı hedefliyor. Birebir aynı görünen bu sahte web sitelerinden korunmanın en kolay ve garanti yolu, bilmediğiniz, daha önce hiç alışveriş yapmadığınız ya da yapan görmediyseniz o web sitesini tercih etmemek olacaktır. Her zaman güvenilir ve resmi sitelerden alışveriş yapmaya özen gösterin. Eğer bir siteden ilk defa alışveriş yapacaksanız mutlaka URL’sini kontrol edin ve bağlantının “HTTPS” ile başladığından emin olun.

2. Sosyal medyada reklamı yapılan ücretsiz çekilişlere kanmayın. Sosyal medyada reklam yapmak çok zor değil. Siber suçlular da kullanıcıları kandırmak için çekiliş reklamları kullanıyor. Karşınıza çıkan ücretsiz çekiliş reklamlarındaki bağlantıları izlediğiniz zaman siber suçluların ağına düşebilirsiniz. Bu reklamlara inanıp boşuna vaktinizi harcamayın.

3. İnternetten alışveriş yaparken halka açık Wi-Fi’ye bağlanıyorsanız mutlaka VPN kullanın. Halka açık Wi-Fi kullanmak siber suçluların işini kolaylaştırıyor. Özellikle alışveriş yaparken banka bilgileri gibi hassas verilerinizi ele geçirmeyi hedefleyen siber saldırganlar bu Wi-Fi’lar üzerinden kullanıcıların bilgilerini çalıyor. Siber saldırılara karşı son derece savunmasız olan alışveriş merkezleri, restoranlar, otel lobileri ve havaalanlarının Wi-Fi ağlarına katılırken mutlaka VPN kullanın.

4. Ödeme seçeneklerine karşı dikkatli olun. Eğer bir çevrimiçi perakendeci sizden banka havalesi, hediye kartı veya kripto parayla ödeme talep ederse bilin ki bu bir siber dolandırıcılıktır.

5. Şüpheli bağlantılara tıklamayın. Siber saldırganlar, tüketicilerin hassas bilgilerini ele geçirmek için kimlik avı maillerindeki bağlantıları kullanır. Bu bağlantılara girdiğiniz tüm kişisel verileri saldırganlar görebilir ve hesaplarınızı çalmak için kullanabilir. Sahte e-postalar resmi yazışmaları taklit eder ve sizi eyleme geçirmeye çalışır. Hesabınızda acil bir güvenlik problemi olduğunu yazmış olsalar bile bu e-postalara itibar etmeyin. Tarayıcınızdan mailin geldiği siteyi kontrol edin ve hesabınızda gerçekten bir güvenlik problemi olup olmadığına bakın.

6. Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın. İki veya çok faktörlü kimlik doğrulama, hesaplarınızın güvenliği için fazladan bir güvenlik katmanı olarak düşünülebilir. Birçok uygulama ve hizmet bu güvenlik protokolünü kullanır. Biri hesabınıza erişmeye çalıştığında haberinizin olması için iki veya çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

7. Bir güvenlik çözümü kullanın. Cihazlarınızı, kötü amaçlı yazılımlara ve hassas bilgileri çalmaya çalışan dolandırıcılara karşı korumak için bir güvenlik çözümü kullanmayı ihmal etmeyin.

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Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yukarıda yılbaşı alışverişi yapacaklara önemli uyarılarda bulundu… Bu uyarıları dikkate almakta fayda var…

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Yıldırım’ın eleştirisi!

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, önceki gün bir açıklama yaptı… Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin"Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar" ifadelerini eleştirdi… Yıldırım, “Bizler sağlık çalışanları olarak teşekkür edecek bir şey bulamıyoruz. Asgari ücretin 4.250 olduğu bir dönemde, 1. derece lisans mezunu sağlık çalışanı 3.900TL, yeni başlayan hemşire 2.900 TL maaş alıyor bundan haberiniz var mı?” diye sordu. Pandemi sürecinden beri canla başla çalışan sağlıkçılara gereken önem verilmediğini düşünüyorum.

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Müşteri deneyiminde öne çıkacak 8 başlık

Pandeminin etkisinde geçen 2020 ve 2021 yıllarının ardından normalleşme beklentisiyle 2022 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz.2022’de müşteri deneyimi ile farklılaşmak ve rekabette öne çıkmak isteyen işletmeler teknoloji ile şekillenen yeni trendlere odaklanacak. Müşteri deneyimi yönetim çözümü Wiseback'in Kurucu Ortağı Hasan Genç, müşteri deneyiminde 2022 yılında öne çıkacak konular hakkında bilgi verdi.

İŞTE ÖNE ÇIKACAK BAŞLIKLAR

1-Metaverse etkisi

2-IoT ve 5G teknolojisi

3-Dijital deneyim (DX)

4-Sürdürülebilirlik

5-Kişisel verilerin korunması

6-Çalışan deneyiminde hibrit dönem

7-Gerçek omni-channel deneyim

8-İnsan odaklılık ve şeffaflık