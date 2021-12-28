Sadettin Yalım’ı anmak…

Bu kenti unutulmaz kişilerinden biri olan Sadettin Yalım’ı 29 yıl önce, 26 Aralık 1992’de yitirmiştik.

O’nu, yakından tanımak ve bazı anıları yaşamak şansına sahip oldum.

Bu yazımla, bugünün gençlerine ve özellikle siyasetle ilgili olanlara Sadettin Yalım’ı tanıtmayı bir ödev sayıyorum.

1908 Maraş doğumlu Sadettin Bey, Cumhuriyet kurulduğunda henüz 15 yaşındaymış. İzmit Numune Okulu mezunu.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında İzmit Halkevi Başkanlığı yapmış. Akşam ve Posta gazetelerinin İzmit muhabirliği ile gazetecilik kimliği de var.

Gençlik yıllarında birkaç dalda başarılı bir sporcu ve kendisi gibi komple bir sporcu olan Nazmi Oğuz’la uzun yıllar yakın dost, arkadaş ve iş ortağı olmuş.

1950 sonrası iki yakın dost iki siyasi rakip olmuşlar!

Sadettin Bey, 1950-1952 yıllarında İzmit Belediye Başkanlığı, 1954-1957 ve 1957-1960 arasında Demokrat Parti Kocaeli Milletvekilliği yapmış.

1957 yılında, 1580 sayılı yasada yapılan değişikle, diğer illerde olduğu gibi, zamanın Kocaeli Valisi Ekmek Çetinel de İzmit Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiş. Vali bey, özellikle parti işlerine gereğinden fazla müdahil olunca, Sadettin Bey, önce 1958 yılı Aralık ayında Yüksek Haysiyet Divanı üyeliğinden, 1 Ocak 1959 tarihinde de Demokrat Parti’den istifa etmiş.

Sadettin Yalım’la yaşadığım iki anım var;

1988 yılıydı, Belediye Başkanı Necati Gençoğlu, “Hürriyet” caddesinin adını “Celal Bayar Caddesi” olarak değiştirmek üzere karar almıştı. Olayı duyduğu zaman Sadettin Bey’in kırtasiyeci dükkanında oğlum Kayra ile birlikte konuktum. Sadettin Bey, ayağa kalkarak;

“Bu ne demek efendim? Bayar’ı benim kadar seven olamaz. Ama bu caddenin adı HÜRRİYET caddesidir ve değiştirilemez” dedi ve yerel gazeteye telefon açarak tepkisini dile getirdi. Bu tepkisi gazetede yayınlandı ve Gençoğlu geri adım attı!

İkinci anım, 1992 yılında yaşandı.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği KYÖD’ün yeniden faaliyete geçişi nedeniyle SEKA Sosyal Tesisi’nde yemekli bir gece düzenlenmişti.

Vali Kemal Nehrozoğlu ve eşinin bir yanında Nazmi Oğuz ve eşi, diğer yanında Sadettin Yalım ve eşi yer alıyordu.

Bu tabloyu görünce duygulandım ve mikrofonu alarak;

“Sayın Nazmi Oğuz, sayın Sadettin Yalım. Sizler bu kentin iki ulu çınarısınız. Biz gençler, sizi örnek alıyor ve saygı duyuyoruz. Bize bir kez daha örnek olur musunuz? Şöyle birbirinize candan gönülden sarılır mısınız?” dedim.

Bütün salon ayağa kalktı ve müthiş bir alkış yükseldi. İkisi de önce şaşkınlık, sonra gururla kalkıp birbirlerine sarıldılar ve birer nutuk daha çektiler! Bu olaydan çok kısa bir süre sonra Sadettin Bey’i kaybettik.

Bu iki ihtiyar delikanlının ortak özelliklerinden biri de şuydu;

Pazar günleri dahil her gün takım elbiseli, kravatlı ve sakal tıraşlarını olmuş olarak görürdük.

Nezaketlerini hiç yitirmediler.

Gerçekten, topluma örnek oldular.

Bir zamanlar bu kentte ve ülkede farklı siyasi görüşlerde de olsa, siyasi rakipler arasında saygı ve hoşgörü vardı!

Hemen her gün, her vesileyle rakiplerine en düzeysiz sözlerle saldıran bugünün siyasetçilerini görselerdi kahrolurlardı!

Sadettin Yalım ve Nazmi Oğuz’u rahmet ve saygıyla anıyorum.