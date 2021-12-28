İnönü ve Cumhuriyet düşmanlığının bu kadarına da pes doğrusu

25 Aralık, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, devletimizin 2.Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 48’inci ölüm yıldönümü idi.

Çeşitli etkinliklerle anıldı.

İnönü; 16 yıl başbakan, 12 yıl da cumhurbaşkanı olmak üzere ülkemize toplam 28 yıl hizmet etmiş seçkin bir devlet adamıydı.

Sivil hayattaki en büyük başarısı; Lozan Antlaşması, Türkiye’yi 2.Dünya Savaşı’na sokmaması ve ülkemizi “tek partili rejim”den “çok partili rejim”e geçirmesiydi.

Bülent Ecevit karşısında genel başkanlık seçimini kaybedince, “Benim en büyük yenilgim, en büyük zaferimdir” diyerek tarihteki yerini almıştı.

Yine “Namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır” sözü O’nundur.

Yaşamının her döneminde topluma örnek oldu.

50 yaşında yüzme öğrendi.

Çok okurdu.

İleri yaşlarda,“öğrenmenin yaşı olmadığını halka göstermek için” kimya ve müzik dersleri aldı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan sanayi tesisleri İnönü’nün eseridir.

Hani AKP iktidarının sata sata bitiremediği tesisler…

Özetle…

İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra Cumhuriyetimizin “İkinci Adam”ıydı.

Tek kuruşluk yolsuzluğu, tek kuruşluk israfı görülmemiştir.

“Devlet adamlığı” vasfının tüm özelliklerini üstünde barındıran bir kişilikti.

Son dönem hariç, Cumhuriyet dönemlerinde hep takdir topladı.

“İki ayyaş” ifadesiyle, en büyük hakareti bu dönemde gördü.

Sadece şahsı mı, partisi de sürekli Erdoğan’ın hedefinde!

“- CHP’nin tek parti diktatörlüğünde ne yapıldı Allah aşkına?”

“-CHP’ye soruyorum; yahu senin bu memlekette dikili bir ağacın mı var?”

“-Bu cibilliyetsiz partinin bu ülkeye hiçbir katkısı olmamıştır.”

“-CHP iktidarında şu ülkede bir taş üstüne taş kondu mu?”

“-Biz bu CHP’nin cemaziyülevvelini biliriz, hiçbir eserleri, emekleri yoktur bu ülkede.”

Bu kadar vefasızlık olmaz

Türkiye’de ne yazık ki, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı, Atatürk ve Cumhuriyet yasalarla korunduğu için, daha çok “CHP ve İsmet İnönü düşmanlığı” şeklinde kendini gösteriyor.

CHP ve İsmet İnönü aleyhine söylenen bütün sözler, şunu bilin ki, “Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine” söyleniyordur.

İnönü’nün cumhurbaşkanı olduğu bu 12 yıllık dönem (11 Kasım 1938-22 Mayıs 1950), siyasi tarihimizde “Milli Şef Dönemi” olarak adlandırılır.

Ancak İnönü, cumhurbaşkanlığı döneminde ülkeyi “tek başına” yönetmemiştir.

O dönemde başbakanlık koltuğunda tam altı isim oturmuştur: Celal BAYAR (1938-1939), Refik SAYDAM (1939-1942), Şükrü SARAÇOĞLU (1942-1946), Recep PEKER (1946-1947), Hasan SAKA (1947-1949) ve Şemsettin GÜNALTAY (1949-1950).

İşte İsmet İnönü döneminde yapılanlar

Atatürk döneminde (1923-1938) olduğu gibi, İsmet İnönü döneminde de (1938-1950), genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti pek çok esere imza attı.

Üstelik İnönü döneminin ilk 6 yılı, bütün dünyayı kasıp kavuran “2.Dünya Savaşı” yıllarıdır.

Türkiye savaşa girmemiştir, ama önlem olarak silah altına aldığı asker sayısını ve askeriye için bütçeden ayırdığı ödeneği artırmıştır.

Yine İnönü döneminin son yılları, Rusya’nın Türkiye’den toprak talep ettiği korku ve tehdit dolu yıllardır.

Dahası…

O dönemde hiç “dış borç” alınmamış, Osmanlı’dan kalan “Düyun-u Umumiye” borçları da son kuruşuna kadar ödenmiştir.

Bu kadar olumsuz şartlara rağmen, “yokluktan varlık” yaratılmıştır.

Şimdi İsmet İnönü döneminde (1939-1950) yapılanlara bir göz atalım!

İnsan, bu eserlere laf söylemeye biraz utanır.

Tabii, “utanma duygusu” kalmamışsa, yapılacak bir şey yok.

İŞTE İSMET İNÖNÜ DÖNEMİNDE YAPILANLAR

1939 - Bursa Merinos Fabrikası üretime başladı.

1939 – Ergani Bakır Madenleri İşletmesi hizmete girdi.

1939 – Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı.

1939 – İstanbul’da yabancıların işlettiği tramvay ve tünel tesisleri devralındı.

1939 – Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

1939 – Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.

1939 – Sivas’ta Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu.

1939 – Aydın’da 4000 köylüye toprak dağıtıldı.

1939 – İstanbul’da kent içi ulaşım, havagazı ve elektrik dağıtımı yapacak İETT kuruldu.

1939 – Fransız askerleri Hatay’dan çıkartıldı, Hatay Türkiye’ye katıldı.

1939 – Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi.

1939 - Malatya İplik Fabrikası hizmete girdi.

1939 – Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

1939 – Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi.

1939 – Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.

1939 – İlk Türk denizaltısı Atılay Haliç’te denize indirildi.

1939 – Sivas – Erzurum demiryolu açıldı. 15 yılda yapılan demiryolu 3.000 km’ye ulaştı

1939 – Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı.

1939 - TBMM binasının inşaatına başlandı.

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1940 – Raman dağında Petrol bulundu. Milli Türk Petrol Şirketi kuruldu.

1940 – Köy Enstitüleri kuruldu. (Toplam sayısı 21’i bulan köy enstitüleri 1954 yılında kapatıldı)

1940 – İstanbul Radyo İstasyonu hizmete girdi.

1940 – Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu. Ereğli kömür ocakları devlete bağlandı.

1940 – Haliçte yapılan İkinci Türk denizaltısı donanmaya katıldı.

1940 – Taksim Gezi Parkı İstanbul’da açıldı.

1940 – Ankara’da Milli Halk Kütüphanesi açıldı.

1940 – Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu.

1940 - Antalya - Manavgat - Konya karayolu açıldı

1940 - Şile Enerji Santralı hizmete açıldı

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1941 – Gebere Barajı açıldı.

1941 – Türkiye ilk milli petrol şirketi Petrol Ofisi kuruldu.

1941 – Türk Hava Kurumu Ankara Etimesgut’ta uçak fabrikası kurdu.

1941 – THY yurtiçi uçuş merkezlerinin sayısı 11’e çıktı.

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1942 – Ankara Etimesgut’ta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı.

1942 – Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

1942 – İlköğretim seferberliği başladı.

1942 – Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü açıldı.

1942 – Dalaman ve Hatay Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu.

1942 – Atatürk Devrim Müzesi açıldı.

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1943 – Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsası Kanunu kabul edildi.

1943 – Zonguldak-Kozlu demiryolu hattı açıldı.

1943 – İstanbul’da Atatürk Bulvarı açıldı.

1943 – Ankara’da Gençlik Parkı açıldı.

1943 – Diyarbakır – Batman Demiryolu açıldı.

1943 – Seyhan barajı ve Regülatörü faaliyete geçti.

1943 – Sivas Çimento Fabrikası üretime başladı.

1943 – İstanbul’da Yıldız Parkı açıldı.

1943 – Ankara Fen Fakültesi açıldı.

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1944 – Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) kuruldu.

1944 – İzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi.

1944 – İzmit Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmeye alındı.

1944 – Ankara Etimesgut Uçak Fabrikası’nda çeşitli tiplerde 200 özgün uçak üretildi.

1944 – Anıtkabir’in temeli atıldı.

1944 – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kuruldu.

1944 – Mersin Limanı hizmete açıldı.

1944 – Gaziantep Havaalanı açıldı.

1944 – Fevzipaşa – Malatya ve Diyarbakır – Kurtalan demiryolları hizmete girdi.

1944 – Sakarya’da Ziraat Alet ve Makinaları Fabrikası üretime başladı

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1945 - Köy Enstitüleri ilk mezunlarını verdi. 1996 mezun öğretmenden 1878 inin ataması yapıldı

1945 – Şirketi Hayriye (İst. Şehir Hatları vapur işl.) devlet tarafından satın alındı.

1945 – Türkiye Birleşmiş Milletler’e kurucu üye olarak katıldı.

1945 – İskenderun Limanı hizmete girdi.

1945 – Türkiye ilk defa yerli ampul üretimine başladı.

1945 – Çiftçiyi ve Köylüyü Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

1945 – Ormanlar koruma amacıyla devletin mülkiyetine geçti.

1945 – İstanbul – Londra ve İstanbul – Paris uçak seferleri başladı.

1945 – İlk yerli uçak motoru fabrikasının temeli AOÇ’de atıldı..

1945 – Etimesgut Uçak Fabrikası bünyesinde oluşturulan ARGE –Etüt Bürosu 16 ayrı tipte özgün uçak projesi üretti

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1946 - Türkiye çok partili sisteme geçti. Demokrat parti kuruldu.

1946 – İş ve İşçi Bulma Kurumu hizmete başladı.

1946 – İşçi Sigortaları Kurumu kanunu yürürlüğe girdi.

1946 – İstanbul – Ankara arasında yataklı tren seferleri başladı.

1946 – Ankara Üniversitesi kuruldu.

1946 – Elazığ Tekel Şarap Fabrikası açıldı.

1946 – Türkiye’nin ilk çok partili seçimleri yapıldı.

1946 - İkinci Türk denizaltısı YILDIRAY hizmete alındı

1946 - Raman-8 kuyusundan günde 450 varil petrol üretimine başlandı

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1947 – İstanbul Açıkhava Tiyatrosu açıldı.

1947 – İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu kabul edildi. İşçi ve işverenlerin örgütlenmesinin önü açıldı.

1947 – Palu-Genç demiryolu hizmete girdi.

1947 – Rize Çay Fabrikası üretime başladı.

1947 – Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi.

1947 – İstanbul’da İnönü Stadyumu açıldı.

1947 – Etimesgut Uçak Fabrikası’nda üretilen uçakların aerodinamik testlerini yapacak Ankara Rüzgâr tünelinin kurulmasına başlandı, 1949’da tamamlandı.

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1948 – Köprüağzı – Maraş demiryolu açıldı. Açılan son demiryolu hattı oldu; çünkü 1950’deki Adnan Menderes hükümetinden itibaren demiryolu yapımları durduruldu.

1948 – Çatalağzı Termik Santralı hizmete girdi.

1948 – Milli Kütüphane hizmete girdi.

1948 - Ankara Etimesgut’ta kurulan ilk yerli uçak motor fabrikası hizmete girdi.

1948 - Paris’te yapılan dünyanın en büyük havacılık fuarında Türk uçakları da sergilendi

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1949 – Porsuk Barajı açıldı.

1949 – Emekli Sandığı kuruldu.

1949 – Türkiye, İnsan Hakları Bildirgesi’ni onayladı.

1949 – Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1949 – İstanbul’da Kartal- Yalova araba vapuru hizmete girdi.

1949 – Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Filyos’ta açıldı.

1949 – Muş’ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu.

1949 – Murgul Bakır İşletmeleri üretime başladı.

1949 – Türkiye Avrupa Konseyi’ne kabul edildi.