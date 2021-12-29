Umutla gel 2022…

Bir seneyi daha bitiyoruz.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak:

2021 ülkemiz ve dünya için sıkıntılı bir yıl oldu.

Pandemi sürecinin devam etmesi insanları hem psikolojik hemde sosyal olarak yordu. Bunun yanında ülke ekonomimizin çalkantılı bir süreç yaşaması bizleri ayrıca yoran ve yıpratan bir durum olarak ortaya çıktı.

Dünyada ham madde kaynaklarının sıkıntılı bir duruma girmesi,belki daha önceki yıllarda olmadığı kadar bu yıl insanların hayatında hissedilir oldu. Bu durumun önümüzdeki senelerde daha da hissedilir olacağı beklenilmekte.

Hammadde kaynaklarının azalmasındaki baş etkenlerden birinin iklim krizi olduğunun vurgulanması,doğaya ve çevreye duyarlılığın 2021 yılında daha artmasına vesile olmuştur. O nedenle gelecek yıl bu duyarlılığın daha da artacağını öngörmek zor değil.

Dijital çağın enstrümanlarının günlük hayattaki nüfuzu 2021 yılında artmıştır ve görünen o ki gelecek senelerde yapay zeka ile beraber daha da artacaktır.

Pandemi süreci insanları hayatlarınısadeleştirmeye doğru sevk etmiştir. Özellikle iklim krizini önlemede sade ve sürdürülebilir hayatın teşvik edildiği bir döneme denk düşen pandemi sürecinde insanların sadeliğe doğru bir eğilim göstermesi çevre açısından olumlu bir etki yaratacaktır.

2021 yılında ekonomide yaşananlar, ülke insanımız için tasarruf ve eldekinin kıymetini bilme devresinin başladığının göstergesi olmuştur. Bu duruma binaen 2022’nin, insanımızda uzun zamandır devam eden tüketim çılgınlığının süratle azalacağı bir yıl olacağı kanaati taşımaktayım.

2021 yılı, ülkemizde uzun dönemdir devam eden ciddiyetsizlik ve liyakatsizlik eğiliminin nelere sebep olabileceğine dair birçok örneğin yaşandığı bir yıl olmuştur.

Ancak, gelinen nokta itibarıyla sorunlar içinden çıkılamaz bir hale sürüklendiğinden, bir müddet sonra hayatın doğal akışı, ehliyet sahiplerine sistemi düzeltme görevi verecektir.

Bir başka ifadeyle gelecek yeni yıl için de sorunların büyüklüğü hayati önem taşıyacağı için, ehliyete ve ciddiyete önem verileceği umudu taşımaktayım. Aksi bir durumu ülkemiz geleceği açısından düşünmek dahi istemiyorum.

2022 yılının, dünyanın içine girdiği değişim döneminin hız kazandığı bir yıl olacağını öngörüyorum. Sürdürülebilirlik ve yapay zekaya dayalı günlük hayatın işlevselliği hayatımızın genel niteliği haline gelecektir. Dolayısıyla eğitimden sağlığa hatta ekonomiye dijital sistemdaha da yaygınlaşacaktır.

Son olarak, tüm bu tabloya binaen ve dilek kabilinden belirtmek isterim ki:

Hastalıkların ve yarattıkları sıkıntıların insanlarda duyarlılığı artırıcı etkileri olur. Etrafına karşı duyarlı olan kişi, hangi alanda olursa olsun, iyileştirici karar almaya çalışır.

Bu nedenle 2022’nin duyarlılığın arttığı, insanların iyilik üzerinde birleştiği bir yıl olmasını diliyorum.

Umutlarımızın yitirilmemesi dileğiyle iyi seneler…