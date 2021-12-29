“Baskın seçim”in ayak izleri

İktidar, yanlış da olsa kendine göre “kurları ve enflasyonu kısa süreliğine bastıracak” bir formül buldu mu?

Buldu…

Asgari ücreti rakamsal olarak artırıp gönül aldı mı?

Aldı…

Bugün yarın memurların ve emeklilerin maaşları da artacak mı?

Artacak…

Dahası, iktidar, Alevi yurttaşlarımızın toplanma yeri olan cemevlerinin açılışını bile yapıyor mu?

Yapıyor…

18 Aralık’ta, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Tunceli’de cemevi açarken ne dedi?

"Yaklaşımımız ve tutumumuz ortadadır. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Özellikle cemevlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceğiz. Cemevlerine yasal statü tanınması konusunda çalışmalarımızı bizler de Adalet Bakanlığı olarak, hukuki ve mevzuat anlamında arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz…"

Daha yeni AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yunus Emre Cemevi’nin açılışına katıldı mı?

Katıldı…

Cemevine Erdoğan’ın posterleri asıldı mı?

Asıldı…

Erdoğan, ne kadar da “Noktalı virgül değil, noktayı koyuyorum” derse desin, “baskın seçim” geliyor.

“Bu bir enflasyon mikrobudur” diye bağıran çok, ama dinleyen yok!

Yıl, 1985…

Kasım ayı…

Enflasyon yüzde 40’ı geçmişti.

Halk, tıpkı bugünkü gibi zor günler geçiriyordu.

ANAP iktidarının henüz ikinci yılındaydı ve eleştirilerin odağındaydı.

Başbakan Özal’ın başdanışmanı Adnan Kahveci, gazetecilere daha dün gibi hatırladığımızşu açıklamayı yapmıştı:

“Sonunda enflasyon mikrobunu bulduk.”

Kahveci’ye göre, enflasyonu yükselten mikrobun adı, kısa adı DÇM olan “Dövize Çevrilebilir Mevduat” idi.

Kahveci, gazetecilere şunları söylemişti:

“Geçmişte bol keseden yapılan harcamalar, şimdi anapara ve faiz ödemeleriyle enflasyona kaynaklık etmektedir. DÇM borcu ödemesi olmasa idi, enflasyon çok düşük düzeyde kalacaktı. Geçmişte yapılan hataların günahları kolay silinmediğinin en canlı örneği budur. Halen yedi yıl öncesinin sıkıntısını taşıyoruz. DÇM nedeniyle emisyona gidilmeseydi enflasyon hızı yüzde 15 kalacaktı. Yılın ilk 10 ayında ödenen 492 milyon dolarlık DÇM için 261 milyar lira para bastık.”

Daha önce de yazdım, DÇM, 1967’de AP iktidarının döviz açığına karşı bulduğu bir formüldü.

Ders alınmayıp arkasından 1974’te de tekrarlanmıştı.

O yıllarda “kambiyo rejimi” yüzünden yurtiçindeki vatandaşların döviz kullanması yasaktı.

Üzerinden 100 dolar dahi çıksa yasal işlem yapılırdı.

Hedef yurtdışındaki işçilerin dövizlerini çekmekti.

İlk başta parlak bir formül olarak görünüyordu.

Türkiye’deki bankalarda dövizle açılan hesaplardaki mevduat TL’ye çevrilerek kayıtlara TL mevduat olarak geçirilecek, daha sonra hesap sahibi parasını döviz olarak çekmek istediğinde Türk Lirası mevduat “cari kur üzerinden” dövize çevrilerek hesap sahibine ödenecekti.

İşin özü buydu.

Devlet, mevduatlara “kur garantisi” vermişti.

Tıpkı bugünkü gibi…

O zamanki adı, DÇM (Dövize Çevrilebilir Mevduat).

Bugünkü adı, KKM (Kur Korumalı Mevduat).

Ha veli ali…

Ha ali veli…

Aynı kapıya çıkacak.

Aynı hata yapılıyor, “farklı sonuç” bekleniyor.

Böyle bir şey mümkün mü?

Üstelik bugün “Bu bir enflasyon mikrobudur” diye bağıran pek çok kişi var, ama dinleyen yok.

Geçmişten ders alınmıyor, geçmişin hataları bile bile tekrarlanıyor.

Bakalım, bu defaki hatanın millete faturası ne kadar tutacak?