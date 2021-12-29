 Yeni yıla girerken…

Yeni bir yıla daha giriyoruz.

Ülkemizde yaşam koşulları giderek zorlaşırken, yeni bir yılda daha huzurlu ve mutlu yaşamak, her insanın ortak dileği ve umudu olmalı.

Yaşadığımız son iki yıl kabus gibi geçti.

Halen geleceği belli olmayan bir salgın hastalık, ülkemizde zaten uzun yıllardır yaşadığımız olumsuz ekonomik koşulları tetikledi.

Yoksulluk, giderek artıyor.

İşsizlik en büyük sorun.

Hayat pahalılığı da tuz biber ekiyor.

Dünya egemenlerinin başka ülkelerin varlıklarına el koyma ihtirası, ülkemizi de çok yönlü etkiliyor.

Komşularımızla barış içinde yaşayamıyoruz!

Bu yüzden, yeni iş olanakları yaratmak, bilim ve teknoloji alanında ilerleyebilmek, içine düştüğümüz ağır dış borçlardan kurtulmak ve ekonomik olarak yücelmek umutlarımız her geçen gün zayıflıyor.

“BİZİM” olan hemen her şey yabancıların eline geçiyor.

Üniversitelerimiz, “nitelikli ve ülkenin ihtiyacı olan işgücünü yetiştirme” gücünden yoksun!

Demokratik düzen kaygı veriyor.

Adalete olan güven büyük ölçüde sarsılmış.

Sonuç;

Bu ülkenin insanları geleceğe yönelik büyük kaygılar içinde.

Gençlerimiz, bu ülkede gelecek aramak umutlarını yitirmişler!

“Yarın ne olacağız?” sorusuna yanıt arıyoruz.

Ama her şeye karşın geleceğe yeni umutlarla bakmalıyız.

Kolay değil elbet ama umutsuz da yaşanmıyor.

Bunun için TOPLUMSAL BİLİNÇ ve DAYANIŞMA en büyük ihtiyacımız ve umudumuz.

Yarınlarımızı tesadüflere, akıl dışı beklentilere ve piyangoya bırakamayız.

Çalışacağız, daha çok çalışacağız.

Tutumlu olacağız.

Ama öncelikle de siyasal iktidar sahipleri tutumlu olmayı öğrenip, İSRAF ve HARAM kazanç saplantılarından kurtulacaklar!

Siyaset sahnesinin aktörleri, akıllarını başlarına alacaklar, önce DİLLERİNİ düzelterek topluma örnek olacaklar!

Toplumu AYRIŞTIRMA ve karşıt kamplara bölme zaaflarından kurtulacaklar!

Bizler de HAK ARAMA bilinci ve ADALET istemimizden ödün vermeyeceğiz!

Çünkü, ASIL PATRON bizleriz.

Yani VATANDAŞ!

Çünkü, “hak verilmez, bilinçli bir mücadele ile alınır!”

Elbette, ÖNCE SAĞLIK içinde yaşamak gerek.

Sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmek gerek.

Sağlıklı beslenmek için, insanca yaşanabilecek bire gelire sahip olmak gerek.

Bunun için hakkımızı arayacağız.

Bize HİZMET etmek vaadiyle ülkeyi yönetmeye talip olanlar, asıl patronlarının BİZ olduğumuzu anlayacaklar!

İnsan UMUT, AKIL ve BİLİNÇLE yaşar.

Gelin hep birlikte “İNSANCA YAŞAMA” hakkımızı savunalım…

Yeni yıl, bu umut ve beklentilerimiz için bir başlangıç olsun.

Yeni yılınız kutlu olsun…