Bilinmedik, güvenilir olmayan internet sitelerinden alışveriş YAPILMAMALI

Yarın yılbaşı…

Yılbaşı için alışveriş yapanların sayısı hayli fazla…

Vatandaşlar yeni yıl hediyeleri, indirimli ürünler, otel ve restoran rezervasyonları gibi ürün ve hizmetleri satın almak isterken, dolandırılmamak ve iyi hizmet görmek istiyor.

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Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Derneği (TÜKBİLDER) Başkanı Sülahi Özal, tüketicilerin bu dönemde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Birlikte okuyalım… Korona virüs nedeniyle çevrimiçi satışlarda büyük artış görüldüğünü belirten Özal, önceki yıllara göre artık internet üzerinden mal ve hizmet alımlarının oldukça yaygınlaştığını aktardı.

REKLAMI YAPILAN ÜRÜN

Buna bağlı olarak artan çevrimiçi alışverişlerin aynı zamanda tüketici mağduriyetlerinin de artmasına neden olduğunu söyleyen Özal, “İnternet üzerinden yapılan online alışverişlerde tüketiciler bazı sorunlarla karşılaşıyor. Satışa sunulan ve görsel olarak reklamı yapılan mal ve hizmetlerdeki ürünlerle, tüketiciye ulaşan mal ve hizmetlerin aynı özellikleri taşımadığı oluyor. Bazen ürünlerdeki özellikler beklenen niteliği taşımıyor. Kimi zaman sipariş edilen mal veya hizmet düşük kalitede oluyor veya sipariş edilen ürün veya hizmet tüketiciye ulaşmıyor bile” dedi.

YENİ YIL HEDİYESİ ALMAK

İnternet üzerinden kendilerine veya yakınlarına yeni yıl hediyesi almak isteyen tüketicilerin güvendikleri internet sitelerinden alışveriş yapmalarını öneren Özal, alacakları ürünler hakkında iyi bir araştırma yapmaları gerektiğini dile getirdi. Özal, “Tüketicilerin alacakları ürünlerin başta fatura, garanti gerektiren ürünlerde garanti belgesi, kullanma kılavuzu gibi belgelerini mutlaka talep etmeleri gerekiyor ki ileride bir sorun ile karşılaştıklarında hakları hukuki zeminde korunabilsin.

14 GÜN İÇERİSİNDE CAYMA

Ayrıca Tüketici Kanunu, tüketicilerimize mesafeli satış sözleşmelerinde 14 gün içerisinde herhangi bir mazeret belirtmeden ve herhangi bir cezai şart olmadan cayma hakkı tanıyor. Buna rağmen bazen tüketicilerimiz bu haklarını kullanamıyorlar. Çünkü satışı yapılan ürüne ait fatura ve satıcının açık adresi bulunmadığında karşıda da bir muhatap olmuyor. Tüketicilerimiz bu durumda cayma bildirimini karşıya gönderemediğinden bu hakkını kullanamıyor. Bu nedenle tüketicilerimiz bilinmedik, güvenilir olmayan internet sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmamalı” diye konuştu.

ÜRÜNLERE AİT FİYAT ETİKETİ

Tüketicilerin mağaza ve marketlerden yapacakları alışverişlerde de dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Özal, “Özellikle raflarda bulunan ürünlere ait fiyat etiketlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Raf üzerinde ürünlere ait fiyat etiketi ile kasadaki okunan fiyatların aynı olup olmadığı kontrol edilmeli. Eğer ki ürünün raftaki etiket fiyatı ile kasada okunan fiyatı farklı ise, kanunen tüketici lehine olan fiyat geçerli olur, işlem o bedel üzerinden yapılmalı” ifadelerini kullandı.

HİZMETİ DETAYLI İNCELEYİN

Yeni yılı çeşitli konaklama tesislerinde geçirmek isteyen vatandaşlara da bazı uyarılarda bulunan Özal, “Tüketicilerimizden yeni yılı otel, konaklama tesislerinin yemekli, müzikli kutlama ve eğlence yerlerinde geçirme planı olanların, katılacakları organizasyonlar için mutlaka program içerisinde sunulacak olan menüler ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi edinmelerini tavsiye ediyoruz. Ekstra sürpriz ödemelerle karşılaşmamaları için bu konuya azami dikkat etmeliler.

ÇOK CİDDİ DENETİM YAPILMALI

Diğer yandan kapalı alanlarda yapılacak olan eğlenceler, korona virüs önlemleri kapsamında yapılmalı ve bu konuda ciddi denetim yapılmalı, önlemlerin alınması gerekiyor. Tüketicilerimiz kapalı ortamlarda zaman geçirecekleri için hastalığın yayılmasını önlemek adına kişisel olarak tedbirli olmakta da fayda var. Yeni yılı evlerinde geçirecek olan vatandaşlarımızın toplu olarak yeni yıla girmeleri hastalığın bulaşmasını hızlandıracağı için bu konuda bireylere ve ailelere de büyük görev düşüyor” dedi.

UYARILAR DİKKATE ALINMALI

TÜKBİLDER Başkanı Sülahi Özal, özetle tüketicilerin yılbaşı döneminde hizmet veya ürün satın alırken bilinçli davranmaları gerektiğini söylüyor…

Alışverişte gerekli belgeler mutlaka talep edilmeli ki ileride bir sorun ile karşılaşıldığında haklar hukuki zeminde korunabilsin diyor…

Bu uyarıları dikkate almakta fayda var… Dikkate alın ki, daha sonra sorun yaşamayın…

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Hem memur, hem işçi mutsuz!

Peş peşe gelen zamlar, herkesi zor durumda bıraktı… Sendikalar art arda açıklamalar yaparak sorunlarını dile getirmeye çalışıyorlar… Eşit Haklar Sendikası Genel Başkanı Ahmet Yıldız, önceki gün İzmit’te açıklama yaparak, yetkili sendika olan Memur Sen’i eleştirdi… Yıldız, memurun açlığa mahkum edildiğini, birçok memurun ek iş yapmak zorunda bırakıldığını söyledi…

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Yıldız, “Memur ev kirasını ödeyemez oldu, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için pazara, markete girmeye korkar oldu, memur çocuğuna kışın ayakkabı, mont alamaz oldu” dedi… Memur zorda, ama asgari ücret alanlar da zorda… Yani hem memur kesimi, hem de işçi kesimi yaşamından memnun değil.

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YRP’li Mehmet Aras’tan asgari ücret açıklaması

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, partisinin Körfez İlçe Kongresi’nde konuştu… 4253 lira yapılan asgari ücretle ilgili iktidara yüklendi… Aras, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tarihin en yüksek asgari ücret zammını biz yaptık’ açıklamasına değindi. Aras, “Hatırlatmak isterim ki 1996’da yüzde 100, 1997’de yüzde 107 maaş zammı yaparak cumhuriyet tarihinin en yüksek maaş zammını rahmetli Erbakan hocam yapmıştır ve halen milletimizin dualarındadır” diyerek sözlerini noktaladı. Aras haklı, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan, yaptığı zamla işçi ve memurun gönlünde taht kurmuştu.

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Ekonomik krizde AKP kadar, MHP de suçlu

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, önceki gün 19 Mayıs Caddesi esnaflarının sorunlarını dinledi. Çakır, esnafların taleplerini not aldı, aldığı notları rapor halinde İl Başkanlığın ve Genel Merkezi iletecek… Esnafın kan ağladığı bir dönemde MHP’li Çakır’ın esnaf ziyareti önemli… Esnaf sorun yaşıyorsa, bunun nedeni AKP ve MHP’nin bağlı olduğu Cumhur İttifakı’dır… Ekonomik krizde AKP ne kadar suçlu ise, MHP de suçludur…

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