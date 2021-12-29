MR. Akçay bizimle kafa yapıyor: Gizli şampiyon dediğiniz Samsunspor, neden sürünüyor ?..

Dinozor’un biri ‘Amatörsünüz’ deyip, camiaya şanlı tarihimize hakaret ediyor, sonra sadece yönetimden (tamamen duygusal olarak!) özür dileyip, sahaya çıkıyor, gerçekten mükemmel 9 gol atıyor, sonra da sevince bile katılmıyor, sakatken takımın maçını TV’den bile izlemiyor… (Tedavi için !’ ülkesine dönüyor…

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Takımın hocası başka bir âlem…

Samsun galibiyeti sonrasında ‘Samsunspor bu ligin gizli şampiyonudur’ diyor (Geleceğe yatırım)…

‘İlginç konuşmuş!’ olmak için daha da garip haller alıyor…

Spikerler bile TV’de ‘Mustafa hoca yine ilginç şeyler söylüyor’ derken gözümüzün içine baka baka kafa yapıyor… Adam daha da gaza gelip, daha da garipleşiyor (Yılmaz Vural taktiği !)…

Sonra bir ara simitçilere takıyor:

“Benim taktiğimi simitçi de eleştirebilir” diyor…

Simitçileri küçük görüyor… (Halbuki simidin adeta kutsal sayıldığı bu kentte bunu söylüyor… Pekmezli İzmit simidinin mucidi, Meral Akşener’in de kayınpederi olan Çukurbağlı Simitçi Sıtkı’yı bilmiyor)…

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Hazret, Kasımpaşa karşısında son anda alınan yenilgi ve elenmesini başarı saydığı için, yine atıp tutuyor…

Son açıklamasında yoruma bile yer bırakmayacak bir slogan kullanıyor:

“Neye, kime göre başarısızlık?..”

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Vallahi, her yönüyle bir garip sezon yaşıyoruz…

Halbuki…

Lige en geç başlayan tek 1.Lig takımıyız…

Doğru dürüst kamp yapamadık…

Transferi de en geç yapan takımız…

17 yeni futbolcuyla adeta baştan aşağıya yepyeni bir takım kuran tek takım da biziz…

Bunun riski olarak da, adeta ne çaldığı belli olmayan Bremen Mızıkacıları gibi olduk…

Mazeretler hazır…

Tabii ki bu sezon başarı gelmesi zor…

Hem de 1.Lig’de…

Hem de bu kadar kısa sürede…

Bu kadar bahane varken, bunları sık sık gündeme getirmek gerekirken, saçma sapan açıklamalarla kafa karıştırmak da neyin nesi ?..

Ya hoca bizimle dalga geçiyor…

Ya da, hepimizi üzen hastalık nedeniyle aldığı fazla oksijenle birazcık sarhoş…

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Açıklamanın içeriğine de bir göz atalım…

“Bu maç bir kayıp gibi görülmemeli. Sezonun ilk yarısında topladığımız 24 puan iyidir…”

Doğru ama birazcık abartılı bir yaklaşım…

Hakikaten yukarıdaki nedenlerden ötürü, 24 puan fena değil, ama iyi de değil…

Orta diyelim…

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“Ayakta kaldık, ancak 1 kişilik eksiklik ister istemez açıklar vermemize ya da eksik davranış göstermemize neden oldu. (Pereira’yı sezon başından beri yürüyecek hali olmamasına rağmen ısrarla oynatan sanki benim)… Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Kocaeli’ye yakışır bir ayakta duruş gösterdiler”…

Keşke, “Samsunspor gizli şampiyondur” derken de bu Kocaelispor duruşunu hatırlasaydı… Samsun şu anda kaçıncı, bilen var mı ?..

Ha sezonun ikinci yarısı Samsun büyük transferler yapar şampiyon olur, o başka. Ama ilk yarıdaki kadroya bakıp da “Samsun gizli şampiyondur” diyen Akçay, eski takımı konusundaki tahminini tutturamamıştır…

Fena halde yanılmıştır…

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“Bazı kesimler memnun olmuyor, bu da normal. Camianın sorumluluğunu mutlaka taşıyoruz. Bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Camiayı onurlu şekilde temsil eden bir takım vardı. Mücadeleyi sürdürdük, ama maçı kaybettik”…

Kupadaki bu onurlu temsil edişi, ligde de görmek isterdik…

Ama neredeyse lig maçlarının tamamına yakınında, bu onurlu ayakta duruşu göremedik…

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Pereira için “Maçtan çıkmış, beyine bazen kan gitmediği anlarda stres olabilir. Herkesin sakinleşmesini bekliyoruz. Futbolun içinde kırmızı kart da var tabii ki ama davranışlarımızı kontrol etmeliyiz. Rakip orada bana kafa atsa, ben de mi kafa atacağım?..”

Bu beyine kan gitmemesi, oksijensiz kalma konusunda yorum yapmama gerek yok…

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“Karşınızda size saygı duyan insanlar olduğunda, bu durumu (istifa-görevden alma) karşı tarafa bırakırsınız. Yönetim kurulumuzun şu anda yaptığı tavır ve davranış, Türk futbolunda çok fazla olan bir durum değil. Antrenörüne sahip çıkması ve güvenmesi, takdir edilecek bir durum”…

Hadi yaaaaaaa !.. Biz bilmiyorduk…

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Sıkı durun, şimdi boncuklarla süslü halt yeme açıklaması geliyor:

“Başarısızlığı konuşurken neye göre tarif ediyorsunuz? Bunun ucu açıktır. Neye göre, kime göre başarısızlık? Parametreler nedir?..”

Yahu sen uzayda mı yaşıyorsun ?..

Madem Türk futbolunu bu kadar iyi biliyorsun, yukarıda bize sorduğun soruları hâlâ yanıtlayamadın mı ?..

Pes ki ne pes !..

Samsun olayı ibretliktir…

Defalarca yazıyorum yine yazacağım:

Mustafa Reşit Akçay hayranıydım…

Tabii ki Osmanlıspor ve Trabzonspor’u çalıştırırken…

Yani bir 10 yıllık geçmiş bu…

Adam harikaydı…

Devrimciydi…

Yıllarca onun gelişini bekletmiştim…

Nihayet en büyük sürprizi ben yaşadım ve takımın başına geçti…

Hemen 3-1’lik skorlarla ilgili tahmini bile yaptım ve takım sürekli bu skorla kazandı…

Çünkü onun taktiğini ezberlemiştim…

Erken gol at, üzerine çek, hilal hareketiyle arkasına dolan ve golleri sırala…

Ama artık yemiyor…

Artık bu Akçay, o Akçay değil…

GÜNÜN TARİHİ:

(30 ARALIK 2009)

Bizim Bulgar türkü Semavi Diyarbakırspor’da !

Diyarbakırspor transfer komitesi İstanbul'da temaslarını sürdürürken, dış transferde birçok isimle görüşüldüğünü ancak henüz kesin bir sonuç olmadığı öğrenildi. Diyarbakırspor, İbrahim Ege, Ersin, Şener, Amr Azmy Muhammed, Larsen ve Jop Joseph Desire'yi gönderdikten sonra, serbest kalan futbolcularından Erhan Şentürk ve Adnan Güngör ile yeniden anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulübün eski futbolcularından Ankaragücü'nden Ufuk Bayraktar, Denizlispor'dan Murat Hacıoğlu (eski Kocaelisporlu) ile ilgilendiği öğrenildi. Ankaragücü'nün kadro bıraktığı Ceyhun Eriş, Eskişehirsporlu Youla ile de görüştüğü gelen bilgiler arasında. Öte yandan Kocaelispor'dan Ankaragücü'ne transfer olan Semavi Özgür ile anlaşıldığı açıklandı.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

GÜNÜN SÖZÜ (FOTOLU)

GÜNÜN FIKRASI:

Futbolun tarifi

İki Kayserili stadın önünde köfte satarken, biri diğerine şöyle der:

- Ula Ehmet bir bilet al maçı öğren gel”…

Ehmet gider ve maçı kısaca izleyip gelir, durumu arkadaşına anlatır:

- 2 direk dikiyler, ortaya bir kabak koyiyler. 21 avanak kabağın peşinde koşiyler. 2 direğin arasına girince gooool diye bağriyler, bir de utanmadan kısa don giyiyler…

GÜNÜN FOTOĞRAFI:

-TAHİR BAŞKAN… TAHİR BAŞKAN… LÜTFEN KS OTOBÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINA GELİNİZ !...