Sahne bitti, perde iniyor…

Sevgili okurlarım, bugün “hoşça kal” günü.

2021’e “hoşça kal” diyeceğiz...

Ama biliyorsunuz, her “hoşça kal”, aynı zamanda “merhaba”dır.

Yarın da 2022’ye “merhaba” diye sesleneceğiz.

Adettendir…

Eski, sevilmez.

Eski, kötülenir…

Eski, bir tarafa atılır…

Biz de bugün gece yarısı 2021’i hayatımızdan çıkaracağız.

Yaşadığımız kötü olaylara, bize bu olayları yaşatanlara “lanet” okuyacağız.

O olayları hatırlamamaya, belleğimizden silmeye çalışacağız.

Ama yılı devirmekle, yaşadığımız sıkıntılar bıçak gibi kesilmiyor ki.

İşte pandemi, işte ekonomik kriz…

Peşimizi bırakmıyor, 2022’de de kuşkusuz bizimle olacaklar.

Biz yine de yeni yılla ilgili olumlu görüşlerimizi dile getirelim.

Yeni, tazedir…

Yeni, umuttur…

İyi şeyler, beklenir.

Mutluluk, beklenir.

Başarı, beklenir.

Sağlık, beklenir.

Zenginlik, beklenir.

Huzur, beklenir.

Peki, beklentiler yerine gelir mi?

Çoğunlukla gelmez.

Yeni yıl da, tıpkı öncekiler gibi hayal kırıklığıdır.

Kullanırız, eskitiriz, süresi dolunca fırlatır atarız.

Ama umut etmeden yaşanamaz ki!

Yaşamın özünde “umut” vardır.

Düzelecek diye bekleyeceksin…

İyileşecek diye bekleyeceksin…

Mutlu ve huzurlu olmak için bekleyeceksin…

Baktın, yeni yılda umut ettiklerin yerine gelmedi, umudunu bir sonraki yıla taşıyacaksın.

Sonunda bir bakmışsın ki, yaşam bitmiş.

Özetle, “umut etmek” yaşamaktır.

Ümidini kaybetmişsen, zaten yaşamın bir anlamı kalmaz.

O andan itibaren “yaşayan ölü”sündür.

Yeni yıldan neler diliyorsunuz?

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Evet, her ne şart altında olursa olsun hayat yaşanmaya değer olduğuna göre, umudumuzu sürdüreceğiz.

Yeni yıldan “iyilikler, güzellikler” dileyeceğiz.

Pandemi defolsun gitsin, ekonomik kriz yakamızdan düşsün, diyeceğiz.

Mücadelemize devam edeceğiz.

Yılmak yok!

Korkmak, geri durmak yok!

Alın elinize kâğıt kalemi, 2022’den neler diliyorsanız alt alta yazın!

Tam bir yıl sonra, yani 31 Aralık 2022’de, bakın bakalım o dileklerinizden kaçı yerine gelmiş.

Ve sizler o dileklerinizin yerine gelmesi için neler yapmışsınız?

Bir şeylerin düzelmesini hep başkalarından mı beklemişsiniz, yoksa siz de işin ucundan tutmuş musunuz?

Kendinizi bir sorgulayın!

Sorunlardan şikâyetçisiniz de, sizler sorunların çözümü için ne yaptınız?

Sorunların kaynağında var mısınız, yok musunuz?

Vatandaşlık görevini yerine getiriyor musunuz?

Tepki veriyor musunuz, yoksa “üç maymunlar” gibi görmeyip, duymayıp, konuşmayıp oturuyor musunuz?

Çözümü başkalarından mı bekliyorsunuz?

Hangisi?

Yeni yıldan dileklerim

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Dün oturdum, içimden geldiği gibi, “yerel-genel” sıralamasına bakmadan, yeni yıl dileklerimi alt alta yazdım.

Sizler, katıldığınız dileklerin karşısına artı, katılmadıklarınıza eksi koyabilir, kendi dileklerinizi bu listeye ekleyebilirsiniz.

Bana da gönderirseniz, sizin dilekleriniz olarak köşemde seve seve yer veririm.

Başlıyorum.

Evet, dileyelim ki…

*Pandemi illetinden bütün dünya kurtulsun, yeniden normal günlere dönelim.

*Ülkemizi yönetenler, yıllardır yaşadığımız ekonomik krizin sona ermesi konusunda olumlu adımlar atsın.

*Ülkemiz “borç ekonomisinden” kurtulsun, yeniden “üretim ekonomisine” geçsin.

*Ülkemdeki kamplaşma sona ersin.

*Bazı devlet yöneticileri, AKP’yi değil devleti temsil ettiklerini hatırlasın.

*Parti yöneticisi gibi davranan “devlet temsilcileri”, kendi onurlarını düşünmüyorlarsa bari “devletin onuru” nu düşünsün.

*Bu millet, “egemen güçlerin zulmünden” kurtulsun.

*İhaleler, yandaşlara değil hak edenlere verilsin.

*İktidarın, bizden olanlar ve olmayanlar ayrıştırması sona ersin.

*Haber yazmayı ve gazetecilik yapmayı suç sayan zihniyet sona ersin.

*Yandaş, yalaka, şarlatan, tetikçi, amigo gazetecilik dönemi sona ersin. Gazetecilik mesleği eski onurlu günlerine geri dönsün.

*İktidarın kontrolsüz gücü, kontrol altına alınsın.

*Ülkemizde “iktidar sorunu”nun yanı sıra, “muhalefet sorunu”nun da bulunduğu anlaşılsın.

*Siyaset, rant elde etmek amacıyla yapılmasın.

*Diktatörlük özlemi bitsin.

*Ülkemizde siyaseti “mucize sanatı” olarak görenlerin sayısı azalsın, “akıl ve çalışma sanatı” olarak görenlerin sayısı artsın.

*Hâlâ bölge ve dünya lideri olma hevesini sürdürenlere, Allah akıl fikir versin.

*Dış politikamızdaki fiyaskoların sonu gelsin.

*Başkanlık sistemi yanlışından biran önce dönülsün.

*Ülkemiz, “hırsız dinciler”den kurtulsun.

* Eğitim sistemimizde “bilim ve akıl” ön planda tutulsun.

*Hak, hukuk ve adalet; iktidarın emrinden çıksın.

*Ülke yönetiminde tarikatların saltanatı sona ersin.

*Ülke yönetiminde, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, dünyada sulh” ilkesi tekrar düstur olsun.

*Herkes gece yatağına huzurlu girsin, sabah yatağından huzurlu kalksın.

*Toplumdaki etnik ve dinsel ayrışma bitsin, yeniden “Türklük ülküsü” etrafında birleşme sağlansın.

*Emperyalist devletlerin oyununun farkına varılsın.

*Türkiye, yeniden “yaşanacak bir ülke” haline getirilsin.

*Ve ülkemizdeki yönetim kaosunun biran önce sona ermesi için seçim yapılsın.

Elinizi açın, “Dileyelim öyle olsun” diye dua edelim.

Benim bir çırpıda sıralayabildiğim dilekler bunlar.

Dediğim gibi…

Katıldıklarınıza artı, katılmadıklarınıza eksi koyun.

Ekleyecekleriniz varsa, ekleyin.

Sahne bitti, perde iniyor…

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Sevgili okurlarım, birlikte bir yıl daha geçirdik.

İşte sahne bitti, perde iniyor.

2021’i yaşadık bitirdik.

Çember tamamlandı, kapı kapanıyor…

Yarından itibaren yeni bir oyunun yeni bir sahnesinde birlikte olacağız.

Sizlere; ailenizle, yakın çevrenizle, çalışma arkadaşlarınızla sağlıklı, mutlu, başarılı bir yeni yıl diliyorum.

Bazı şeyleri değiştiremesek de, değiştirmek için çabalarken, sahip olduklarımızla mutlu olmaya bakalım.

Hayatı ucundan köşesinden yaşamaya çalışalım.

Başka çaremiz yok!