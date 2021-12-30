Ah! Karamürsel sen ne güzel yersin…

Yılın son hafta sonu geçtiğimiz Pazar günü her zaman yaptığımız gibi Karamürsel’in güzelliklerini içimize çekmek için atladık arabaya yukarılara doğru çıktık.

Hava soğuk yanımızda bir koca termos çay, bagajda koltuklarımız ve mangalımız.

Karamürsel’in güzelliği sadece deniz kenarında yay gibi uzanan sahil bandından oluşmuyor. Dağları da ayrı güzelliktedir.

Oluklu ’ya doğru tırmanıyorsun şöyle sağına doğru baktığında karşında o güzelim mavisi ile İzmit Körfezi uzanıyor, gözünü alamıyorsun.

Oluklu’dan halk arasındaki adı ile Karamat’a (Karaahmetli) doğru döndüğünüzde uçsuz bucaksız bir dağ silsilesi ile karşılaşırsın. Samanlı dağlarını görünce içinizde bir mutluluk yavaş yavaş yayılmaya başlar ki, anlatılmaz bir duygudur.

Karaahmetli’den Hayriye’ye döndüğünde gözünün önünde yemyeşil bir küçük ova uzanır. Halk arasındaki adı ile sizi Karaova karşılar. Ünlü sebzeleri, meşhur Hayriye domatesi yol boyunca tarlalara yayılmıştır. Yol size Boşnak kızlarının zarafetti ile adeta Hoşgeldiniz der.

Karaova’ dan bir zamanlar sineması, meyhaneleri ile meşhur, Pomak ve Boşnakların bir arada yaşadığı derenin kenarında kurulu Yalakdere’ ye varırsın. Herkesle selamlaştığın, sohbet edebildiğin köy meydanında içtiğin bir çay dertlerine deva olur.

Bozkurt Çiftliğinden Çamdibi’ ne döndüğünüzde sarı, yeşil, kırmızının tonlarıyla bezenmiş meşe ağaçları sizi büyülemeğe başlar. Hele Vicdan anne ve Ayhan Karabulut abinin evinin alt tarafındaki küçük tepede durup Kızderbent ( Çamdibi ) Gölet’ine doğru baktığınızda kalbiniz daha hızlı atmaya başlar. Samanlı dağlarının zirvesine doğru çıkma arzusu içinizde harekete geçer.

Fulacık’ a geldiğinizde o ağaç topluluklarının renkleri artık sizin beyninizi kaplamıştır.

Fulacık’ tan Tahtalıya doğru bozuk yolda ilerlemeye başladıkça önce yeşil bir halı ile kaplı alanlar sizi eski günlere götürür. Sonra yol kenarında asırlık çınar ağaçları altında oturup çeşmesinden su içersiniz. Gördüğünüz manzara hayal dünyasına daldırır sizi.

Lavanta Bahçesi önüne gelmeden sağa doğru kafanızı çevirince İznik gölünün durgunluğunu, çevresindeki zeytin bağlarını bir tablo gibi yaşarsınız. Solunuza baktığınızda Marmara denizinin dalgalı hali ile ovaların, dağların bütünleştiğini fark edersiniz. Ancak sanayinin korkunç yüzüne iç geçirmeden de edemezsiniz.

Lavanta bahçesinin kışın kapalı olması sizi mutsuz etmez. Önünde durduğunuzda içerdeki eserleri görmek, baharda lavantanın etrafa yaydığı o keskin ve güzel kokusunu hatırlamanız yeter size. Bilirsiniz ki Mart sonu yine aynı kokuları içinize çekeceksiniz.

Yavaş yavaş ilerlemeye devam ederken karşınıza sürüsüne bereket keçiler çıkar.

Siz onları seyrederek yanlarından geçip giderken, aniden Tahtalı Gürgenlik ormanı azameti ile karşınıza çıkıverir.

Hemen aracınızı yol kenarına bırakır sağ tarafta bulunan yüzlerce yıla tanıklık eden piknik alanına yönelirsiniz.

Kamp sandalyelerinizi çıkarır, masanızı kurar mangalınızı yakıverirsiniz. Oğlunuzun siz hazırlık yaparken, Kızderbent’ den Kasap Ahmet’ den aldığı sucuk parçalarını ocağın üzerine atınız mı dünyalar sizin olur. Bir yandan da sıcacık çayınızı içmenin zevkine varırsınız.

Rahmetli İbrahim Akbaba ağabeyim aklıma geldi. Tahtalı ormanları için yıllarca mücadele etti.

Çocuklarla Piknik alanının karşısındaki ormana dalıyoruz. Yılan gibi kıvrılan patika yoldan ormanın derinliklerine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Anlatılmaz bir mutluluk.

Derin derin ciğerlerimize ormanın o hoş kokusunu çekiyoruz. Yolda gördüğümüz çeşmeden, orman kokusu ile karışmış serin sudan içiyor mataralarımızı dolduruyoruz.

Nasıl bir mutluluk inanın anlatma ile yaşanmaz, gidip görmeniz gezmeniz lazım. Hele bu dönemde günlük küçük mutluluklar sizi hayatın getirdiği sıkıntılardan uzaklaştırır, memleketinizi daha çok sever daha çok mücadele etme gereği duyarsınız.

Benim en büyük derdim, amacım doğduğum ve öldüğüm zaman gömüleceğim memleketim “ Canım Karamürsel ” in güzelliklerini yaşamak ve yaşatmaktır.

Hiç kimsenin makamında gözüm yok. Hiç kimsenin yerine lider olmak gibi bir derdim de yok. Ağabey olmak kardeşlerin elinden tutmak, yanlış yapmalarına engel olmak, dertlerini dert edinebilmektir tek gayem. Ben Karamürsel’e bir taş koyacağına inandığım herkesin yanında çıkarsız olurum. Atalarımın çizdiği siyasi duruşun da hiçbir zaman dışına çıkmadım. Son 20 yıl içinde de hiçbir şekilde belediyede bulunduğum dönem dâhil iktidar partisine ne yerelde ne genelde oy vermedim. Zaten veremem beni sürgün etmiş sürgün. Hiç kimse benim üzerimden siyaset yaparak kendi hatalarını örtmeye çalışmasın.

Şu sözü iyi bilirim tavsiyem sizde iyi öğrenin; Makamlar gelir geçer önemli olan zamanında bırakmayı, gençlerin önünü açmayı bilmektir. Bunu başaramıyorsanız suçu kendinizde arayın. Ben susmayı da bilirim günü gelince konuşmayı da. Umarım anlaması gerekenler anlamıştır.

2022 yılı hepimiz için yeni bir başlangıç olsun.

2022’de umutlar yeniden yeşersin. 2022 yılı kavgalarımızı denizin dalgaları ile temizlediği kumların üzerine bıraktığımız yıl olsun.

2022 yılı sevgi ile kucaklaştığımız tek bir hedefe mutluluk ve huzura yürüdüğümüz birlik ve beraberlik yılı olsun.

Mutlu yıllar…