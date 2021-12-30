Yeni yıl yeni ümitlerle geliyor

Geride bıraktığımız 2021 yılı, 2020 yılı kadar kötü geçti diyebiliriz. 2020 yılının mart ayında bizim ülkemizde de başlayan Covid-19 salgını, o yıl içerisinde çok can aldı. Kapanmalar, yasaklar derken birçok esnaf iş yerini kapattı, insanlar işsiz kaldı, okullar açılmadı, düğün bile yapılamadı.

Kısacası 2020 karanlık bir yıl olmuştu. Tüm ümitler 2021’e kalmıştı.

2021’de de sorunlar bitmedi. Aksine artarak devam etti. Salgının yeni varyantları çıktı. Bu da yetmemiş gibi küresel bir ekonomik kriz başladı.

Bizim ülkemiz de bu krizi en ağır yaşayan ülkeler arasındaydı. Daha önce yaşanmamış olaylar yaşanmaya başlandı.

Piyasada malın net bir değeri kalmadı. Kar zarar dengesini tutturabilmek ise tam bir tesadüfe kaldı. Dövizdeki artış, altındaki yükseliş derken oyalandık durduk dünya işleriyle. Gözümüzü kapatıp açtık ve bir de baktık ki 2022 yılının kapısındayız.

365 gün göz açıp kapayana kadar geçti.

Şimdi ise yine yeni yıldan yeni beklentilerimiz var.

Üretim yapmadan refah seviyesine ulaşmak, kendi tedbirimizi almadan, aşımızı bile olmadan Covid’den kurtulmak, dikkatsiz yaşayarak sağlık diliyoruz.

Ümitsiz ya da çaresizlik aşılamak değil derdim. Ama biraz gayret göstermeli, dünyayı yaşanılır bir hale getirmek için, çevremizi kalkındırmak için insana verilen misyonu iyi kullanmalıyız.

Refah seviyesinde, mutlu, sağlıklı ve barış dolu bir dünya için herkes elinden gelen gayreti göstermeli. Bu vesileyle tüm insanlığın yeni yılını kutluyorum.

2022 yılı herkes için güzel anılar biriktirsin…

Civelek’ten Özkar’a ziyaret

AK Parti Kocaeli İl eski Başkanı Mahmut Civelek, bir süredir, milletvekili ya da bir il başkanı gibi ziyaretlerde bulunuyor. STK ziyaretlerinin dışında vatandaş ve siyasi ziyaretlerde de bulunan Civelek’in boş geçen hiçbir günü yok. İlçe ilçe mahalle mahalle gezen Civelek, önceki gün de Başiskele’de bulunan Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar ve kooperatif üyesi şoförleri ziyaret etti. Civelek’e Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de eşlik etti. Burada kamyoncuların sorunlarını dinleyen Civelek, yeni ekonomi modeli ve bu modelin sonucunda oluşacak yeni düzenle ilgili bilgiler verdi. Kamyoncu esnafının sorularını da yanıtlayan Civelek, Başiskele’deki gezi turlarına Özlü ile birlikte devam etti.

Sami Sert neden işten çıkartıldı

44 yaşındaki okurumuz Sami Sert, 2020 yılında Çimtaş isimli iş yerine girmiş. Önce müteahhit kadrosuna sonra da ÇİMTAŞ kadrosuna girdiğini söyleyen Sert, işinde başarılı olduğunu ve formen adayı olduğunu anca geçirdiği iş kazalarının ardından işsiz kaldığını söylüyor.

Sami Sert’in iddiaları şöyle; “2020 yılının nisan ayında ÇİMTAŞ’a işe girdim. Müteahhit kadrodan daha sonra beni ÇİMTAŞ’a aldılar. Formen yardımcısı olmuştum. Daha sonra iş kazası geçirdim. BU kazadan sonra bir kere de elimi kestim. Son olarak da boynum zedelendi ve acilen hastaneye kaldırıldım. Ameliyat olduk ve iki ay raporluydum. İyi niyetle o dönem iş kazası yazdırmadık. Ancak raporum bittikten sonra işe başlayınca fabrika hekimi benim ağır işte çalışamayacağımı söyledi. Bunu işverene de bildirdi. O süreçte engelli raporu aldım.

İşveren daha sonra bana hiçbir iş vermedi, daha sonra da seni çalıştırabileceğimiz bir bölüm yok diyerek istifamı istedi. Ben istifa etmeyi istemeyince evraklara imza atmadım. Yönetim fabrika kartımı elimden aldılar ve fabrikaya gelmememi söylediler. Daha sonra işvereni aradım ve polis nezaretinde işe geleceğimi söyledim. O zaman çıkışımı yaptılar. Hiçbir tazminatımı ve alacağımı alamadım. Haklarında suç duyurusunda bulundum”

Konu şimdi yargıya taşınıyor. Sami Sert bu yaştan sonra emekli olabileceği bir iş bulabilir mi bilmiyorum ama onun işsiz kalması, bakmakla yükümlü olduğu ailesi için de tam bir hayal kırıklığı oldu.

Yahyakaptan’da başıboş köpek sorunu

Yahyakaptanlı veliler sabah saatlerinde başıboş köpekler yüzünden tedirgin olduklarını söylüyor. Bir grup veli, “Sabah saat 07.30’da yürüme mesafesindeki okullara çocuklarımızı bırakmak için yola çıkıyoruz. Araçların peşinden havlayarak koşan grup halindeki köpekler bizleri de tedirgin ediyor. Ya yolumuzu değiştiriyoruz ya da olduğumuz yerde durarak köpeklerin uzaklaşmasını bekliyoruz. Ciddi bir sorun olmaya baş gösteren bu durumun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” diyor.