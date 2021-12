2020 ve 2021 yılı sıkıntılı geçti, 2022’den umut var mı?

Bugün 2021’in son günü…

Yarın, 2022’nin ilk günü…

2021’e şöyle bir geri baktığımızda…

2020 yılından bir farkı yok…

**

Tüm dünyayı yaklaşık 2 senedir etkisi altına alan Covid-19 salgınına ek olarak ekonomik krizle de boğuşan Türk halkı, 2021 yılını mutsuz tamamlıyor.

Vatandaşlar 2022 yılına da umutla bakamadıklarını dile getiriyorlar…

**

2020 yılı pandemi ve ekonomik krizle geçti…

2021 yılı yine pandemi ve ekonomik krizle geçti…

2022 yılı da pandemi ve ekonomik krizle geçeceğe benziyor…

**

Zira Koronovirüsün Omicron Varyantı, yine kasıp kavuruyor…

Yine Mart 2020’e döndük gibi…

Avrupa’da etkili olan Omicron, ülkemizde de görülmeye başlandı…

**

Yani anlayacağınız bir yandan pandemi, bir yandan ekonomik kriz, peşimizi bırakmıyor…

Hayat şartları her geçen ağırlaşıyor…

**

Dövizi bir çıkartılar, bir indirdiler…

Kimse ne olduğunu anlayamadı…

Ne fiyatlar indi…

Ne akaryakıt fiyatları indi…

**

Yani anlayacağınız…

2020 nasıl geçtiyse…

2021 yılı nasıl geçtiyse…

2022 yılı da aynı şekilde geçecek gibi…

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

İlk sırada TikTok var!

Ajans Press’in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, mobil üzerinden geçen yıl en çok indirdiğimiz uygulamalar belli oldu. Böylelikle ilk sıraya TikTok’un yerleştiği kaydedilirken, ikincisi sırada pandemi ile birlikte kullanımı büyük oranda artan ZoomCloudMeetings yerleşti. Üçüncü sırada ise 10 yıl önce hayatımıza giren Facebook Messenger yer alırken, Facebook onu bir sonraki sıradan takip etti. İlk 10’yer alan diğer uygulamalar ise sırasıyla şu şekilde oldu; Instagram, Cash App, Youtube, Netflix, Disney, Snapchat. En çok indirilen mobil oyun ise ilk 2006 yılında piyasaya sürülen Roblox olarak kayıtlara geçerken, ikinci sırada Among Us!, üçüncü sırada ise Call of Duty yer aldı.

Xxxxxxxxxx

Hayallerini not ettiler

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belsa B Blok önüne yılbaşı dilek ağacı yerleştirdi. İzmitli vatandaşlar yeni yıldan beklentilerini küçük not kağıtlarına yazdılar. Vatandaşların dilek ağacına bıraktığı notlar arasında, “huzur, sağlık, aşk, para, ev” gibi dilekler yer aldı.

Xxxxxxxxxx

Son 15 yılda 800

yerel gazete kapandı

Aralarında İzmit’in de olduğu 9 SEKA fabrikası kapanınca ithal kağıda son 15 yılda yüzde 462, son bir yılda ise yüzde 120 zam geldiği belirtildi. Son 15 yılda 800 yerel gazete kapandı. Şimdi de kitap sektörü krize girdi, yayınevleri kapanmaya başladı. Yılbaşından bu yana gazete kâğıdı fiyatlarına yüzde 60, matbaa giderlerine yüzde 40, kitap kağıdına yüzde 60, birinci hamur kâğıda da yüzde 120 zam geldiği ifade edildi… 800 yerel gazetenin kapanması, korkunç bir rakam. Yerel basına istenilen destek verilmezse, bu sayı daha da artacak gibi. Haberin özü şu; SEKA kapandı, dışa bağımlı olduk, fabrika kuracak babayiğit lazım…

Xxxxxxxxxxxxxx

Akpınar’ın

istediği oldu

Kasım ayında açıklama yapan BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, “Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı” demişti… İktidar, asgari ücreti önceki gün açıkladı… Asgari ücret, 4253 lira oldu… Yani Akpınar’ın isteği gerçekleşmiş oldu… Akpınar yeni asgari ücretle ilgili, “Yapılan zam oranı memnuniyet yarattı” dedi… Asgari ücretin açıklandığı günün akşamında akaryakıta zam yapılması da çok manidardı…